Užas na glavnoj gradskoj tržnici: prodavača na splitskom Pazaru ugrizla velika pantagana, on je zatukao štapom!

Kako smo doznali od Roberta Zidara iz 'Ciana', koncesionar splitskih tržnica Hippos već godinama nema ugovor s ovom specijaliziranom tvrtkom, koja se, između ostalog, bavi i deratizacijom

Prodavača na Pazaru u petak oko podne ugrizao je - štakor! I to usred bijela dana dok je prodavao na svom banku. Iako iz razumljivih razloga nesretni čovjek kojemu se to dogodilo ne želi javno u novine, od očevidaca ovog nemilog događaja doznajemo kako ga je štakor ugrizao za nožni palac, nakon čega ga je ovaj štapom usmrtio te odmah potražio liječničku pomoć u obližnjoj ambulanti.



Tamo je do subote popodne, kako doznajemo, primio već četiri injekcije tetanusa.

Pojava štakora u centru grada u ovo vrijeme turističke navale nimalo ne čudi, s obzirom na broj restorana koji raste iz godine u godinu te time i na sve više otpadaka hrane koja se baca, što je idealna situacija za njihov lagodan život i razmnožavanje u takvim uvjetima.



Na problem porasta broja ovih prijenosnika raznih bolesti već su upozoravali stanovnici uže gradske jezgre, no, zasad očito ništa od njegova rješenja. Naime, kako smo doznali od Roberta Zidara, voditelja Službe sanitarne zaštite u tvrtki "Cian", koncesionar splitskih tržnica Hippos već godinama nema ugovor s ovom specijaliziranom tvrtkom, koja se, između ostalog, bavi i deratizacijom. Što se tiče samog ugriza štakora, kaže kako je ovakva reakcija spomenute životinje rijetka, ali se zna dogoditi kada se osjeti ugroženom ili ako nema gdje pobjeći. Potvrdio nam je kako trenutna situacija u kojoj je hrane u izobilju pogoduje razmnožavanju ovih omraženih glodavaca.



Ipak, napominje kako se zbog ovog izdvojenog slučaja ne može reći da je Split pun štakora, jer je tijekom ovog ljeta bilo malo dojava po tom pitanju, unatoč odrađenoj proljetnoj deratizaciji, dok je jesenska akcija u pripremi za rujan.



U više smo navrata i sami pisali o nesređenoj infrastrukturi u gradskoj jezgri, naročito sustavu kanalizacije, koji jednostavno ne može podnijeti ovoliku masu ljudi, ali je "dušu dao" za najezdu štakora i ostalih "radosti".