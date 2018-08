Nevjerojatnih 150 tisuća putnika proći će ovoga vikenda kroz dvije splitske luke: zračnu kroz koju će prije nego ikada do sada proći tri milijunti putnik te trajektnu koja i dalje uvodi izvanredne linije kako bi sve zainteresirane prebacila na otoke i s njih.



Kroz splitsku će zračnu luku ovoga vikenda tako proći 51 tisuća putnika koje će dovesti i odvesti 207 zrakoplova. Mate Melvan iz splitske zračne luke kaže da samo danas na pistu u Resniku slijeće i polijeće 110 zrakoplova, dok će sutra istu radnju obaviti 97 zrakoplova. Kazao je kako je kroz tu zračnu luku još 13. kolovoza prošao 'dvomilijunti' putnik.



"Prvi milijunti putnik je kroz Resnik prošao 30. lipnja, drugi 13. kolovoza, a trećeg očekujemo krajem ljetne sezone, te ćemo ga obilježiti. Imamo kumulativno povećanje od 12 posto u prvih sedam mjeseci", rekao je Melvan Hini, izražavajući svoje zadovoljstvo.



U luci Split se tijekom vikenda očekuje dolazak i odlazak oko sto tisuća ljudi koji će plovilima do okolnih otoka i s njih. Konkretno, 90 tisuća ljudi bit će u luci u subotu i nedjelju, a zajedno s njima i 16 tisuća vozila. Tome treba pridodati i 4500 putnika sa trabakula i pet tisuća ljudi koji će do grada pod Marjanom uploviti na ukupno četiri kruzera.



"Izvanredno smo danas imali i Tina Ujevića koji je u 11.45 sati otplovio za Supetar na Braču, dok će Marko Polo danas biti dva puta na liniji za Starigrad i on ima puno veći kapacitet za ljude i vozila. Još će najmanje jedan put do večeras za Supetar otploviti Tin Ujević. Primjetili smo da nam je danas veći pritisak sa otoka iako i dalje imamo odlaske iz Splita na otoke", kazala je za Hinu Danijela Ivanović iz Jadrolinije.