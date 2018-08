Mall of Split o gužvama zbog kojih se dva sata nije moglo izaći iz garaže centra: Blokada prometa je nastala zbog puno posjetitelja i zakrčenih pristupnih cesta!

Iako smo osigurali sve potrebne preduvjete za izgradnju priključka na Ulicu Zbora narodne garde, na žalost, na njegovu realizaciju čekamo zajedno s građanima istočnog dijela Splita već dvije godine - ističu u Mall of Split

Nakon što smo na stranicama naše rubrike objavili tekst o velikim gužvama koje su uoči blagdana Velike Gospe vladale na prilazima i samoj garaži trgovačkog centra Mall of Split, dobili smo očitovanje samog centra u kojem demantiraju navode iznesene u članku vezane uz blokadu garaže do koje je navodno došlo zbog nepropisno parkiranih automobila unutar garaže.



- Istina je da je par automobila bilo nepropisno parkirano, no blokada prometa nije nastala zbog toga, već zbog prevelikog broja posjetitelja koji su dolazili u centar, što je rezultiralo zakrčenjem pristupnih cesta centru te nakon toga i sporijeg protoka vozila u garaži. Trgovački centar je 14. kolovoza imao jedan od svojih najposjećenijih dana ove godine, što je posljedica vrhunca turističke sezone, lošeg vremena na taj dan, te akcije koju je kino organiziralo toga dana u centru.



Upravo iz tih razloga je osoblje centar menadžmenta, zajedno s tehničkom službom, vatrogascima i zaštitarima očekivalo povećan broj posjetitelja i na to smo bili spremni. No, kao što je glasnogovornica splitske policije navela, "oko centra je jednostavno bio prevelik broj auta, te su poslali redarstvenike na teren da pokušaju regulirati preveliku količinu automobila na jednom mjestu".



Broj posjetitelja trgovačkom centru Mall of Split jako brzo raste u odnosu na prošlu godinu i na prošlu sezonu i jednostavno postojeće pristupne ceste nisu dovoljne za normalan pristup svih posjetitelja - naglašavaju u ovom šoping centru.

Ističu dalje kako im je izrazito drago što sve veći broj stanovnika Splita bira baš Mall of Split kao svoju omiljenu destinaciju te da se svakodnevno trude da posjetiteljima bude što ugodnije u centru, da im kupovina bude što jednostavnija i potpunija, te da, ako imaju ikakve pritužbe ili sugestije uvijek mogu doći do uprave.



- Mi smo kao uprava centra osigurali sve potrebne preduvjete za njegov normalan rad, no ova situacija je jednostavno bila specifična. Iako smo osigurali sve potrebne preduvjete za izgradnju priključka na Ulicu Zbora narodne garde, na žalost, na njegovu realizaciju čekamo zajedno s građanima istočnog dijela Splita već dvije godine. Navedeni priključak je sukladan GUP-u, te ima pravomoćan DPU i lokacijsku dozvolu.



Nadamo se da će gradski službenici napokon uvidjeti da istočni dio grada mora imati svoj priključak na Ulicu zbora narodne garde, a ne da na magistralu imaju pristup jedino preko Vukovarske ulice i preko grada - zaključuje u svom očitovanju uprava ovog trgovačkog centra.