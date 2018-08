Banovina u znaku žalbi! Hrgović: Inspekciju zovu oni koji se teško prilagođavaju promjenama

Kako bi opravdali svoje poteze, cilj im je proglasiti nas uhljebima i neradnicima koji prigovaraju zbog manjih primanja, a upravo posljednja brojna imenovanja otvaraju sumnju da je dio ljudi napredovao ne zbog sposobnosti, nego podobnosti – bune se zaposleni u Gradu

Prvi je potez novoosnovanog Sindikata zaposlenika Banovine, koji djeluje u sklopu Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, zahtjev za inspekcijskim nadzorom Ministarstva uprave, i to svih odluka vezanih uz ustroj, sistematizaciju i koeficijente koje posljednjih mjeseci provodi aktualna gradska vlast. O velikom nezadovoljstvu među zaposlenicima Banovine svjedoče i 74 žalbe na nova rješenja, koje se, prema informacijama koje imamo, redom odbijaju.



– Neke službe još uvijek nisu konstituirane do kraja. Još uvijek postoje ovlašteni pročelnici, a bivši primaju dosadašnje plaće. Unatoč u sistematizaciji predviđenom istom broju radnih mjesta, postoje zaposlenici koji više ne rade na svojim radnim mjestima, već postaju neraspoređeni, bez "stola i kancelarije". Neke se pak preraspoređuje bez, u rješenjima, jasno utvrđenog opisa poslova koje ubuduće trebaju raditi – tvrde predstavnici novog sindikata.



U razgovoru s članovima povjerenstva novog sindikata, jer je glavni povjerenik Milivoj Hekman na godišnjem odmoru, kao najvažniji razlog osnivanja navode nezadovoljstvo predstavnicima Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika koji vodi Mladen Kokan, a koji, po njihovu mišljenju, nije zastupao zajedničke interese.



– Posljednje izmjene rezultirale su nezadovoljstvom velikog broja zaposlenika, jer očito je da su ih donosili ljudi koji su došli izvana i uopće ne razumiju sustav uprave. Gradska uprava jednostavno ne može funkcionirati kao privatna tvrtka, a to njima nije jasno. Donesene su stručno vrlo upitne promjene na štetu zaposlenika, a nezadovoljstvu pridonosi i to što u procesu promjena nitko nije zastupao prava zaposlenika, jer postojeći sindikat nije imao primjedbi na novi Kolektivni ugovor čije je potpisivanje provedeno u tajnosti – tvrde "novi" sindikalci, koji upozoravaju:



Mi nismo uhljebi



– Kako bi opravdali svoje poteze, cilj im je proglasiti nas uhljebima i neradnicima koji prigovaraju zbog manjih primanja, a upravo posljednja brojna imenovanja otvaraju sumnju da je dio ljudi napredovao ne zbog sposobnosti, nego podobnosti. Često se u javnosti proziva zaposlenike Banovine zbog velikih plaća, no prava je istina da većini primanja nisu ni u razini prosječne hrvatske plaće – govore predstavnici novog sindikata, u kojem je zasad oko 15 posto ukupnog broja zaposlenika gradske uprave te, prema njihovim tvrdnjama, nije ideološki obojen, nego podjednako ima "lijevih, desnih i neopredijeljenih".

Tvrde kako su još prije mjesec dana izrazili bojazan kako će se nastaviti s rezanjem i dokidanjem zaposleničkih prava, što se i ostvarilo prilikom isplate plaće za srpanj.

– Zaposlenicima koji imaju 20 i više godina staža nije isplaćen dodatak, iako je on predviđen u proračunu Grada, a kao poseban "biser" treba istaknuti potez da se dijelu zaposlenika koji imaju znanstveni stupanj magistra ili doktora znanosti bez obrazloženja ne isplati uvećanje osnovne plaće. Samovolja poslodavca te pasivni, ne reagirajući, a time i poslušni stav sindikata koji je potpisao Kolektivni ugovor omogućili su još jedno kršenje samog ugovora. To je posebno atak na one najranjivije među nama, kolege na bolovanju, među kojima ima onih s teškim dijagnozama i s posla ne izostaju zbog vlastitog hira, kako nam je i ove godine zalijepljena etiketa – tvrde.



Zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović, bez rukavica, poručila nam je kako smatra da su u pitanju nezadovoljni zaposlenici koji se teško prilagođavaju promjenama, te da se većina žalbi na rješenja o rasporedu odnosi na niži dodijeljeni koeficijent plaća, što je logično jer je broj rukovodećih funkcija smanjen za gotovo polovinu.



– U proteklih 14 mjeseci uvidjeli smo da sustav treba bitno promijeniti i učiniti operativnijim. Napravljeni su prvi koraci u tom smjeru, a kako postoji ozbiljan broj ljudi koji marljivo rade svoj posao, vjerujem da ćemo zajedničkim snagama postići toliko željeni iskorak Grada Splita. Nažalost, u profesionalnom smislu sustav je niz godina zanemarivan, bio je neuravnotežen s obzirom na broj radnih i vodećih mjesta, i stvorilo se određeno raslojavanje koje se manifestira i kroz depresivno ozračje – poručila je Hrgović, koja usprkos tome što postoje čak 74 žalbe smatra da je u pitanju "manji broj nezadovoljnih službenika".



– Oni su profesionalno nezainteresirani i neangažirani, vlastitim radnim otporom stvaraju privid kaosa koji sami kreiraju. To nije stvarno stanje, nego slobodni izbor nekih pojedinaca. Bio bi puno veći izazov i za njih da tu energiju ulože u razvoj sustava, a ne u njegovu destrukciju. Takvim potezima bacaju mrlju na gradsku upravu i javnu službu kao besposličare i neradnike koji ne zavrjeđuju plaću, što nije istina. Pošten radnik zavrjeđuje i poštenu plaću. Idemo u tom smjeru kao nova gradska uprava. Naš radni entuzijazam je prisutan, kao i neupitna opredijeljenost za Grad Split, njegov razvoj i bolji život svih građana, a svi koji se u tome dosad nisu prepoznali još uvijek stignu – poruka je dogradonačelnice, koja nam ipak nije komentirala zahtjev za inspekcijskim nadzorom, zbog čega sistematizacija nije provedena do kraja ni nakon 14 mjeseci, te zbog čega je dio zaposlenika dobio niže plaće jer im je skinut dodatak na staž i stupanj školovanja.