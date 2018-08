Bahati vozači izazvali nered u splitskom šoping centru: Dva sata nismo mogli izaći iz garaže, što bi bilo da je buknuo požar?

Razina prometne kulture naših vozača iz dana u dan je na sve nižim granama. Staje se i parkira gdje god kome padne napamet, ne daju se žmigavci, jer očito vrijedi ona "šta ko mora znat di ja idem", ne poštuje se prednost prolaza, pale se "sva četiri" na sred ceste....



Najnoviji slučaj nepodnošljive lakoće nepropisnog parkiranja imali smo u utorak u trgovačkom centru Mall of Split, kada je 10-ak vozača svojim "pametnim" potezima držalo ostale posjetitelje ovog šoping centra taocima njihove bahatosti puna dva sata!



Uzalud je preko razglasa ponavljana poruka da se vozila maknu pa je to prouzrokovalo neviđenu gužvu i zastoje jer su ljudi pokušavali na sve načine izaći iz garaže, a izlazi su bili zakrčeni.



Razlog neviđene navale na Mall of Split bila je promocija CineStar kina, gdje su sve kino ulaznice 14. kolovoza koštale samo 10 kuna, a sve se to poklopilo i s neverom zbog koje su stotine Splićana i turista poslijepodne odlučili provesti na zatvorenome...



E, sad, kad se to već dogodilo, šteta je, ako ne već izbjegnuta, mogla barem biti minimizirana da je Centar pravovremeno reagirao, ali ni to se, sudeći po izjavama naših sugrađana koji su bili tamo, nije dogodilo, jer nije bilo ni zaštitara koji bi uveli kakav-takav red.



Renato Čupić, gradski vijećnik "Pametnog", jedan je od vozača koji se našao zarobljen na četvrtoj etaži i to na onom klaustrofobičnom spiralnom dijelu. Ima li gore osude za muškarca od one da ne može izać iz trgovačkog centra s autom s četvrtog kata zbog gužve i mora se vratiti unutar, napisao je na svome Facebook profilu tijekom "talačke krize" u Malla.

- Trgovački centar je kriv što je očito u garažu pustio više vozila nego što je smio, odatle je sve krenulo. Istina je da je bilo nekoliko automobila koja su stajala malo ukoso pa su usporavala promet, ali osim stalnog ponavljanja na razglas da se maknu vozila, nitko ništa nije učinio. A onda pridodajmo tome još kako u rotoru baš svi vozači ne znaju tko ima prednost, pa je i tu bilo problema... Međutim, razmišljam kako je ovo bila prilično opasna situacija. Zamislimo samo da je buknuo požar, di ćeš uteć? - pita se Čupić (na slici iznad), koji će drugi put dobro promisliti kada će opet na piće u ovu šoping-meku.



Sigurno je i ostalim "zatočenicima" u podrumu Malla u jednom trenutku prošlo kroz glavu isto pitanje, a mnogi su navodili kako su se gušili od ispušnih plinova koje su proizvele stotine upaljenih motora koji su ulazili u automobile.



Ipak, stručnjaci koje smo kontaktirali, u prvom redu Srđan Kuščević, pročelnik splitskog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje, i Ivan Kovačević, zapovjednik JVP-a Split, kažu da iako neugodno, nije bilo baš izgledno da se takvo što dogodi s obzirom da garaža ima ventilaciju i sustave koji mjere koncentracije plinova.



Kuščević nam je kazao da centar 112 nije imao nikakvih dojava o ovom problemu, napomenuvši da razlog tome može biti i nedostatak signala na toj lokaciji.



U svakom slučaju, obojica se slažu da je stvar centra i njihove organizacije regulacija prometa u garaži, koja je, očito, podbacila.

Ni pauk vozilo se nije uspjelo probiti... Na kraju je na Mejaše došla i policija, makar se do njihova dolaska situacija normalizirala pa, doznajemo u PU splitsko-dalmatinskoj, nije bilo ni elemenata za postupanje. Do nepropisno parkiranih vozila pokušalo se probiti i vozilo pauka, ali nije uspjelo. Kako nam je kazao Marko Bartulić, direktor gradske tvrtke "Split-parking", bilo je više poziva od strane građana i same policije, ali djelatnici ove firme ostali su neobavljena posla jer zbog gužve nisu uopće mogli pristupiti garaži.