Grad Split revitalizira Festival ekstremnog sporta i grafita

Iz Banovine priopćavaju da je Grad Split ponovno pokrenuo projekt "xSTaticJAM – Graffiti okupljanje", kao nastavak uspješnog i prepoznatljivog Međunarodnog festivala ekstremnog sporta i graffiti umjetnosti "xSTatic" koji se održavao od 2009. do 2013. godine.



Uz želju da se ovim okupljanjem istakne i podupre pozitivni aspekt graffiti umjetnosti, ne ulazeći u kreativnu slobodu i osobnost umjetnika, gradonačelnik Andro Krstulović Opara smatra kako će program ovogodišnjeg "xSTaticJAM – Graffiti okupljanje" festivala, osim edukacije mladih, uspostaviti standarde vrednovanja grafita i umjetnosti naspram vandalizma, šaranja i uništavanja gradskih površina i fasada.



– Hip-hop i graffiti scena u Splitu je izuzetno živa, to se dokazalo proteklih godina. Vjerujem da su poklonici te kulture zadovoljni što ponovno imaju potporu Grada Splita i sponzora, s obzirom na to da je ovaj projekt vrijedan jer kanalizira kreativnost tih ljudi na prethodno određenima mjestima, a nasuprot divljem šaranju. "xSTaticJAM – Graffiti okupljanje" je prije svega edukacijskoga sadržaja, u kojem se mladima ukazuje na plemenitost te likovne discipline. Na cijelom nizu radionica podizat će se svijest o očuvanju tih površina, ali i o uzdizanju ove značajne kulture. Zbog toga smo odredili da će se radionice održavati u Domu mladih, da će se oslikati već prethodno određena površina na istočnom ulazu u grad, kao i da će Put Supavla, koji je jedan od najboljih prostora za murale, biti mjesto za natjecanje uz pregršt svih drugih aktivnosti. Veselimo se tome i nadamo se da će sljedećih godina to sve više rasti i razvijati se – kaže gradonačelnik Krstulović Opara.

Dakle, ovogodišnji "xSTAticJAM – Graffiti okupljanje" sastojat će se od edukativnog dijela koji obuhvaća besplatnu "graffiti školu" koja će se održavati svakodnevno od 27. kolovoza do 1. rujna 2018. u Beton kinu MKC-a (Dom mladih).



Predavači će biti iskusni graffiti umjetnici, a škola će se sastojati od teorijskog i praktičnog dijela. Nakon zanimljivih tematskih predavanja, polaznici će stečeno znanje pokazati na završnom radu 2. rujna 2018. oslikavajući zid pothodnika na Skalicama. Tom prilikom izabrat će se i najbolji rad.



Kreativno-zabavni dio okupljanja nastavit će se na Turskoj kuli 8. i 9. rujna, kada će domaći i inozemni graffiti umjetnici oslikavati samostojeće drvene panele. Tako će se atraktivna lokacija pretvoriti u jedinstvenu kreativnu radionicu i izložbu na otvorenom. Građani i posjetitelji moći će pratiti cijeli proces nastajanja crteža i uživati u druženju uz glazbu, hranu i piće.



Za završetak okupljanja, međunarodni i domaći umjetnici će od 14. do 16. rujna 2018. ocrtavati javnu površinu, dva zida na istočnom ulazu u grad, čime će Split dobiti još jedan prepoznatljiv pečat i estetski dodatak njegovoj prirodnoj i urbanoj ljepoti.