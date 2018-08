Na Marjanu ponovno palo stablo, samo pukom srećom nitko nije ozlijeđen

Na Marjanu, točnije na Prvim vodama, oko 13 sati se srušilo stablo. Srećom, izbjegnuta je tragedija, jer se bor nije srušio na plaži, gdje je u tom trenutku bio veliki broj kupača, već uz trim stazu i cestu namijenjenu pješacima i biciklistima. Premda je i tamo postojala šansa da padne na prolaznika ili rekreativca sa slušalicama u ušima, koji ne bi čuo pucanje kore debla, takvo nešto se nije dogodilo.



- Dobili smo dojavu u 13 i 15 sati. Izašlo je vozilo sa šest ljudi opremljenih za uklanjanje bora i već su na terenu susreli djelatnike Park-šume Marjan.Vjerojatno su im naši dali malo ruke, ali mislim da je već do sada uklonjeno – kazao nam je vatrogasni dispečer.



Ravnatelj Javne ustanove za upravljanje park-šumom Marjan, Damir Grubšić, potvrdio je da su oko 12 i 45 sati dobili dojavu o srušenom boru, na što je, kaže, Služba nadzora odmah izašla na teren. Ističe kako je i ovoga puta, kao i početkom ožujka, kada se bor srušio nedaleko od Oceanografskog instituta, puklo zdravo stablo.



- Događa se, borovi rastu koso jer traže svjetlo u šumi. Ima zdravih stabala koji jednostavno pucaju. Stara je šuma i događa se. Služba nadzora je odmah izašla na teren, posjekli su ga i uklonili s puta – kaže ravnatelj Damir Grubšić. U posljednje vrijeme često imamo priliku čuti takvu vijest, ali i vidjeti na Marjanu složene panjeve uz trim stazu ili cestu. Grubšić ističe kako se do sada malo pažnje posvećivalo rizičnim stablima, zbog čega je došlo do problema i čestih intervencija te redovitih pilanja borova koji prijete sve većem broju kupača i prolaznika u zelenoj oazi.