'Na posal ne idem bez tri rezervne majice, a događalo se i da me ljudi gađaju jajima!': gotovo ih ne primjećujemo, ali ovo su ljudi koji nam spašavaju ljeto

Svakoga dana rano ustaju, neki se dižu u noćne sate, ne grintaju, ne ljute se, samo kreću prema novom izazovu nošeni svojim redovitim obavezama.



Obožavaju svoj posao, kažu nam kako ga nikada ne bi mijenjali. A on nije lagan, dapače, i kada upeče zvizdan, a stigla su nam takva ljeta da s neba žari i pali već u sedam ujutro, oni bez obzira na sve te probleme kreću kamo ih situacija ili dnevni plan zovu. I da cigle padaju s neba, opet bi bili na svojim radnim mjestima, među unesrećenima, na terenima, na ulicama, trgovima, cestama. Tu su kako bi očistili grad, spasili unesrećene, turistima stvorili ljepšu sliku. I svima nama zapravo uljepšali život, iako ih mnogi od nas uopće ne primjećuju.



Dok političari broje postelje, serviraju nam liste s rezultatima, turistički barometri vrte brojke, oni marno rade kako bi stvorili najljepšu turističku razglednicu. A iako se ne pojavljuju baš često u medijima, iako se o njima baš puno ne govori, nećemo nimalo pogriješiti ako kažemo da su upravo oni istinski junaci s prvih crta turističke dalmatinske bojišnice. Pa kad ih sljedeći put sretnete, a stalno su oko nas, zahvalite im na njihovu trudu. Jer bez njih bi sve bilo puno lošije.

ANTE BULIĆ, DJELATNIK 'ČISTOĆE': Na posal idem s tri rezervne majice

Svakoga dana u podne 35-godišnji Ante Bulić, otac petero djece, uskače na 45 ljetnih stupnjeva uskog vozačkog prostora u kamionetu "Čistoće" i kreće u akciju.



Od pakla gore s neba čuva ga samo tanki lim njegova prometala, a od propuha zbog otvorenih prozora šugamančić oko vrata. Njegova je zona čišćenja grad, Riva, Marmontova, gatovi u luci...



Zna satnicu dolaska svakog plovila u svojoj smjeni, jer kad bi zakasnio to pokupiti, ostavljeno smeće u crnim vrećetinama stvorilo bi ružnu scenu u oku svakom turistu. A Ante ne želi da turisti ovoga grada vide kartušinu, spirine, otpatke, bilo što što bi pokvarilo podmarjansku lijepu razglednicu.



– Liti je u kamionu ajme, pakal, solarij, sauna. Na posal ne idem bez ruksaka u kojem su tri dodatne majice i šugaman. Znoj cidi, lije kao rijeka. U tren si mokar. U smjeni popijem do tri litre vode, a naguštam je se na česmi kraj Grgura, di žeđ po ovim vrućinama utapamo mi iz "Čistoće", splitski golubovi i turisti.



Dnevno samo iz centra grada mi iz "Čistoće" s kamionetima skupimo po 30 tona smeća. Uglavnom kartušine, a ostalo su spirine, svakojaki otpaci. I sve to ide preko ruke. Ne treba mi teretana kada svaki dan u smjeni golim rukama na kamiončić prebacim nekoliko tona smeća – rekao nam je Ante, kojega smo za trenutak predaha uhvatili na Pjaci.



Čista je ko suza, nema na njoj ni jednog opuška. Zato sve puca od gužve, ali kad je Ante u pitanju, stol za kratku kavicu odmah se nađe. Pa čujemo kako na vrućini najgore zaudaraju ostaci ribljeg podrijetla. Ribi cijena skače u nebo, ali kada se nađe u škovacama, u smradu joj nema ravna. Za mrvicu je preskače jedino raspadajući krumpir.



A Ante ne voli da grad smrdi, da sugrađani zvocaju, da turisti na Instagramu i FB pišu kako smo nečisti. Pa kroz onih 30 kilometara, koliko dnevno prođe gradskim ulicama, čisti sve što nađe na putu.



– Ovo nije floskula, da mi iz "Čistoće" danas ne očistimo centar grada, sutra bi od smrada i nagomilanog smeća ljudi padali od muke i užasa. I doslovce ne bi imali di sidit. Živa istina, ne bi imali di sist koliko bi se tog smeća nakupilo. E, to je to o čemu se mi brinemo, šta radimo, i to činimo s ljubavlju.



A reći ću i ovo – gore od ovih groznih vrućina su samo gužve, a u nekim mistima u Getu imaš pet centi za proć. Moraš bit skoncentriran, moraš bit odličan vozač, i moraš bit nasmijan. I onda kad te neka baba šta ne može spavat ide gađat jajima. Je, i toga je bilo. Ali ja sve okrenem na šalu i vatam se posla kojeg ne bi minja ni za šta na svitu – kaže Ante Bulić.

MARINA ŠKOKIĆ, 'PARKOVI I NASADI': Pričan s cvićem od pet ujutro

Svi putovi ovih dana vode prema splitskoj Trajektnoj luci, mile kolone, pomiču se polako, dajući brojnim gostima mogućnost da iza prozora klimatiziranih vozila promatraju drugo lice grada pod Marjanom. Netko će uživati u arhitekturi, netko u Splićankama, a zasigurno ima i onih koji će baciti oko na crvenu kadulju, žutu kadifu i plavi zvjezdan.



Puno je tog razigranog cvijeća na jednoj od gradskih žila kucavica, na potezu od Splita 3 put centra, raspršeno je po brižno njegovanom travnjaku. Onom na kojem ih Marina Škokić iz "Parkova i nasada" svakog jutra miluje svježom vodom, brine se da ih vrućina ne sprži tijekom dana. A sve kako bi grad djelovao uređeno, uljuđeno, kao mjesto ugodno za život, milo oku i domaćem i strancu.



– Ako biljku ne navlažiš, ako plohu ne okopaš, ako ne napraviš rezidbu, sve će to propast, izgubit će formu, postat će neuredno. Pogotovo po ovoj vrućini, koja je ove godine strašna. Pa kako bi to bilo kada bi pustili da ova lipota propadne? Ne bi bilo u redu, lipše je za vidit, i nama domaćima, a i turistima kada prođu ovdje. Lipo je vidit da se o gradu vodi briga. Zato mi ništa nije teško. Kao ni mojim kolegama – kaže nam Marina.



Diže se svakog jutra u 4.20, a u 5.30 već je na zelenim gradskim površinama. Mi smo je uhvatili na Blatinama; dok smo došli, ona je već vodom natopila cvijeće, rukom je dotaknula grmove, pogladila je četkovec, nahranila piramidalni lovor.



Hvata jutarnje rane sate kako bi izbjegla veliku vrućinu, jer posla je dosta. Do kraja radnog vremena ima obići još puno žednog zelenila na nekoliko lokacija.



– Najgore je iza 11, ali navikneš se. Nema tu oću-neću, tako je kako je, vruće je. Ali navikneš se s godinama rada. Ne možeš posao ostavit neobavljen. Cviće, trava, sve bi to prvo počelo padat, sušit se. Radit se mora. Nakon ovoga gume ćemo odnit na Blatine, čeka nas gore park, a posli idemo na igrališta – kaže Marina.



Djelatnici "Parkova i nasada" ponekad imaju zaista nezahvalan posao, vjerujemo im kad nam kažu kako se osjećaju kao domaćice koje po cijeli dan nešto rade po kući. A onda ukućani prvo primijete ono što nije napravljeno. No, usprkos tome, ne možeš ne primijetiti zeleno, cvjetno živo lice grada, i te ljude koji se o njemu tako marno brinu.



– Liti je pakleno vruće, piješ po dvi, tri litre vode tijekom smjene. Nosim šešir da se to malo ublaži. Često se moraš i presvuć. Zimi zna biti puno ladno. Ali isto ovaj posal nikad ne bi minjala, jer me svaki put čeka nešto novo. A i lipo mi je kad mi ljudi priđu i kažu: "Ajme, šta je ovo lipo uređeno, šta vam je ovo sve lipo procvalo. Ma koje vam je ovo cviće, kako se održava, baš je puno lipo za vidit." Pa i ja kad prođen ulicom pomislim – ma vidi kako je ovo dobro. Pa pomislim i kako dobar posal radimo – kaže Marina Škokić.

Dr. TIHOMIR ETEROVIĆ, VODITELJ HITNE BRAČ: Ljudi, pa je l' morate trčat po zvizdanu?

S ljetom i dolaskom turista Supetar probuja na sve strane, gdje god se okreneš, eto gužvi. Djelatnici dodatnog tima supetarske ispostave Hitne medicinske službe, iz takozvane turističke ambulante, krajem srpnja i tijekom kolovoza imaju posla preko glave. Ljeti u prosjeku dnevno imaju oko 50 intervencija. Ne, nije to mala brojka.



– U našem poslu broj pacijenata ne znači puno, nama je važnija težina intervencije. Puno je zahtjevnije intervenirati kod jedne teške prometne nesreće s vitalnom ugroženošću unesrećenog zbog koje se diže helikopter, ide gliser, nego imati 50 ljudi u ambulanti.



S ljetom se moramo jače ekipirati jer nam na otok dolazi veliki broj turista. A s njima u paketu stižu i razne medicinske intervencije – kaže dr. Tihomir Eterović, voditelj ispostave Hitne medicinske službe za Brač.



A pod tom šarolikošću najpoznatiji brački liječnik misli na razne kardiovaskularne smetnje, kojima je jedan od uzroka i dugotrajan boravak na suncu i jaka fizička aktivnost u najtoplijim dnevnim satima. Tu su i razne alergije, ozljede, ogrebotine, lomovi, istegnuća, uganuća, padovi, vrlo često s quadova, sa škrapa zbog neprikladne obuće, opekline, a u zadnje vrijeme i ubodi nekih insekata.



– Ove smo godine u odnosu na prethodne zabilježili veći broj uboda stršljena, a u dva smo takva slučaja u posljednjih deset dana imali pravu anafilaktičku reakciju. Zanimljivo je i da bilježimo više uboda morskog pauka, u jednom smo danu imali čak dva slučaja.



Ljeto uvijek zna donijeti neozbiljno ponašanje ljudi, koji usprkos savjetima, alarmima, upozorenjima, obavljaju fizičke aktivnosti u najvrućim, za tijelo najneugodnijim trenucima. Ponekad uistinu ne mogu shvatiti zašto se ljudi nepotrebno izlažu tako velikim tjelesnim naporima, vožnji bicikla na Vidovoj gori po zvizdanu ili boravku na plaži bez ikakve zaštite baš kad ne bi trebalo. Sve to počesto završava dolaskom u našu ordinaciju – kaže dr. Eterović.



Navodi tako i slučaj mladog momka kojega su morali hitno reanimirati na bolskoj plaži, dok je skupina stranaca, kako bi ih zaštitila od sunca, tijekom cijelog postupka oživljavanja nad njihovim glavama držala velik ručnik.



– Ono što alarmira na širu društvenu akciju je spoznaja da domaći ljudi niti znaju, niti se usuđuju obaviti reanimacijski postupak nad unesrećenim. Nerado to rade, jednostavno kao da se boje da nešto loše ne naprave. A tu se pogriješiti ne može, svaka pomoć, dok ekipa hitne ne dođe, itekako dobro dođe.



Najveća sreća u nesreći koja bi se nekom unesrećenom u tom trenutku mogla dogoditi je da im se u blizini nađe netko od medicinskog osoblja koji će do dolaska hitne odmah pružiti pomoć. Mislim da bismo puno više trebali raditi na edukaciji, dugogodišnja mi praksa pokazuje da tu imamo veliki problem – kaže dr. Tihomir Eterović.