Liječnici i zaposlenici splitskog KBC-a oprostili se od dr. Jurića: 'U bolnicu je dolazio tiho, bio je srdačan i spreman, čovjek u kojeg smo vjerovali...'

Upisivanjem u knjigu žalosti, minutom šutnje i komemoracijom liječnici i zaposlenici splitskog KBC-a u utorak su se oprostili od svog ravnatelja dr. Ive Jurića koji je u nedjelju popodne iznenada umro na gradskoj plaži Ovčice.



Njegov nekadašnji zamjenik, sada novi ravnatelj KBC-a Split dr. Julije Meštrović na komemoraciji se prisjetio stručnog puta nekadašnjeg prvog čovjeka bolnice, kao i svih nagrada koje je dobivao za svoj rad i kompetentnost.



"Poznajem ga godinama. Upoznao sam ga kao stručnog, savjesnog, poštenog i dobrog čovjeka. Puno smo djece zajednički liječili. U bolnicu je dolazio jutrom i večeri, blagdanom i vikendom, sam ili na poziv. Dolazio je tiho, bio je miran i staložen, srdačan i spreman, čovjek u kojeg smo vjerovali. Imao je jasan cilj, a to je da bolnica bude bolja. Na tome je radio uz puno entuzijazma", kazao je dr. Meštrović.



I gradonačelnik Andro Krstulović Opara je za dr. Ivu Jurića kazao da je bio tih, nenametljiv, ponizan, otvoren, pošten i istovremeno odlučan i energičan. Svoje poštenje je pokazivao svojim djelom, drži gradonačelnik koji se potom obratio kćerima pokojnog ravnatelja zamolivši ih da svima dopuste da budu ponosni na njega.



"Dopustite nama, ljudima koji smo ga poznavali, da budemo ponosni, ali i ljudima kojima je bio liječnik. On je inspiracija svima nama. Brojni osjećaju i osjećat će njegov odlazak, bol osjećaju i brojni mladi u HDZ- u kojima je nesebično, isto kao i vama liječnicima, davao savjete, podupirao i gurao na jedan lijep način da budu bolji. Brojni će ljudi svjedočiti o tome koliki je trag ostavio", poručio je gradonačelnik Krstulović Opara.



Župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban je pak rekao da je sve ljude vijest o smrti dr. Ive Jurića zatekla u nevjerici i da on nije mogao vjerovati da je to istina.



"Nije bilo dana da nismo razgovarali o projektima, znao bi me zvati i kazati da mu je proteklu noć pala napamet neka ideja. Mogli bi mi to zajednički kada bi vi dali ruke i tako je govorio gotovo svaki drugi dan. Dragi naš Ivo, hvala ti na svemu. Hvala u ime svih roditelja iz naše županije. Iskrena sućut tvojim curama i obitelji", kazao je Boban.



Sućut obitelji u ime hrvatske Vlade, Ministarstva zdravstva i u svoje osobno ime došao je izraziti i ministar zdravstva dr. Milan Kujundžić koji je tom prilikom podsjetio da dr. Ivo Jurić nije samo utemeljio Dječju kirurgiju u Splitu nego ju je ustrojio tako "da je vrlo respektabilna".



"Rijetki su bili dani kada me ne bi nazvao i rekao da bi nešto trebalo za njegove nove projekte i ideje, a ja bih u polu šali i polu zbilji rekao da se onda vidimo sljedeći tjedan, no on je tražio da to bude već sutra. I već bi sutra u 9 sati bio u Zagrebu. O puno smo stvari razgovarali, analizirali, neke smo stvari i započeli, a neke napravili. Ivo je imao viziju", zaključio je ministar Kujundžić.