Reporterski đir po splitskom autobusnom kolodvoru: 'U redu za kartu vam se zamanta od vrućine i količine ljudi. Cijelo ljeto tu šeta i jedna žena koja raširi noge i mokri...'

Godinama iznova svakoga ljeta pišemo da splitski autobusni kolodvor puca po šavovima.



Nije to ni čudno budući da je izgrađen kao privremeno rješenje davne 1968. godine, a danas se Split hvali rekordnim brojem posjeta gostiju iz svih krajeva svijeta te svake sezone bilježi porast dolazaka. Dva milijuna putnika godišnje prođe kroz kolodvor, a mnogima je to prvi kontakt s našim gradom. S jedne strane pogled kakav zaista oduzima dah, a s druge oronula građevina, s oguljenom piturom i nadstrešnicama koje ne mogu od (ubitačnog) sunca zakloniti ni petinu putnika.



Dok čekamo što će biti s projektom izmještanja autobusnog i željezničkog kolodvora u Kopilicu, o čemu se govorilo i na sjednici Vlade održanoj u Splitu, u svibnju, kao dio rješenja smanjenja ljetnih gužvi u centru valjalo bi ga barem osvježiti, da izgleda donekle pristojno i uredno. Naše želje, naši snovi, već desetljeće. Redom su to riječi naših sugovornika u vikend inspekciji koju smo obavili u nedjelju.



Sunce peče, a nigdje zaklona za brojne putnike. Snalaze se kako znaju i umiju. Mnogi sjede po betonu, ali ne iz gušta, već zbog nedostatka klupa. Mjesta u samoj zgradi brzo se popune, a vani na samo jednom dijelu postoji nekoliko starih i oronulih drvenih klupa.



- Pa nije mi pretjerano drago što moram sjediti ovako na podu, ali nije ovo jedini kolodvor gdje sam se tako snalazila. Oduševljava me pogled dok čekam autobus, ali postaju bi svakako trebalo urediti - rekla nam je Galina, mlada Ruskinja koju smo upoznali dok je čekala svoju liniju, a njena vršnjakinja Phyllis iz Njemačke, koja je našla mjesto u čekaonici, složila se da bi trebalo poraditi na izgledu kolodvora.



Bračni par iz Amerike požalio se na manjak informacija na internetu, pa im se dogodilo da su na autobus došli u krivo vrijeme.



- Žene koje rade na prodaji karata su ljubazne i red brzo ide, ali malo nam je teško bilo vidjeti gdje su informacije koje nas zanimaju. Kolodvor djeluje malo istrošeno, ali lokacija je predivna - otkrio nam je mladi par, Francuskinja Alice i njezin suprug Sam.



- Žalosno je što neki autobusi kasne i po pola sata. Ako piše da krećemo u 15, ne znam zašto dođe tek u 15.30. Što se samog kolodvora tiče, strašno je što nemaš gdje sjesti i skloniti se od sunca. Svi smo nabijeni jedni na druge, baš te bude sram kako to sve skupa izgleda - dobacila nam je vidno iznervirana mlada Splićanka dok je pogledavala na sat na mobitelu, u nadi da će se njezin autobus pojaviti na vrijeme.

- U redu za kartu vam se zamanta od vrućine i količine ljudi u tako malom prostoru. Ovo sve skupa ne priliči gradu za koji se prodajemo - misli Nikoleta, a katastrofom to naziva Zagrepčanin Miho.



- Elitni turistički grad to sebi ne bi smio dozvoliti, prilazi kolodvoru ne mogu primiti toliko ljudi, građeno je za neka potpuno druga vremena. Trebalo bi ga izmjestiti po uzoru na Zadar, a dotad svakako urediti - zaključio je.



- Jedinu vanjsku klupu dobrim dijelom zauzmu lokalni pijanci i tu spavaju i usred dana. Cijelo ljeto po kolodvoru šeta i jedna žena koja nasred kolodvora raširi noge i mokri. Netko bi stvarno trebao više voditi računa o tome. Što se čistoće tiče, pohvalio bih djelatnice kolodvora koje se trude, paze na svaki papir. Ali evo vidite kakve su kante za smeće na peronima, stare, i trebalo bi ih obojiti ili zamijeniti. Vrijeme je da se kolodvor sredi i da nam ne bude na sramotu - kaže naš stariji sugrađanin koji radi pokraj kolodvora, a protivnik je ideje izmještanja na Kopilicu, smatra da se sve to može uklopiti i na ovoj lokaciji.



No, zato se s time ne slažu vozači s kojima su pričali, zazivaju premještaj autobusnog kolodvora i kažu da je trenutno stanje neodrživo.



- Ovo je živo ruglo, ne može se normalno raditi. Treba riješiti gužve na prilazima, sat vremena se vozi od Firula - poručio je vozač, jedva dolazeći do zraka od stavljanja prtljage u autobus i odgovarajući na pitanja putnika. Isto nam je rekao i konobar u obližnjem kafiću.



Estetika je najmanji problem, kaže nam, već nesnosne gužve nastaju po dolasku na kolodvor pa nije ni čudno da neki autobusi kasne.



- Stranci se prvenstveno žale na gužve, ponekad na probleme s rezervacijama, ne na izgled same autobusne postaje - kazao nam je taj konobar.