Upoznajte ženu koja je zbog Splita napustila Australiju i pokrenula zanimljivi biznis: 'Ovaj grad me osvojio nakon samo jedne provedene večeri'

U Splitu su u samo nekoliko godina osnovana četiri coworkinga, koji se može opisati kao rad temeljen na umrežavanju i obavljanju djelatnosti ljudi različitih profesija u zajedničkom radnom prostoru. No, jedan se posebno izdvaja po mnogočemu. Prvo po tome što je jedini coworking prostor u Splitu i Dalmaciji koji je osnovala žena, i to Hrvatica iz Australije.



Tanja Jelena Polegubić (37) u rodnu zemlju svojih roditelja koji potječu iz Vrane, naselja u blizini Vranskog jezera, stigla je 2017. godine. Odrasla je u Canberri, studirala u Italiji, dolazila u Hrvatsku kada je god mogla, no nikada nije zamišljala kako će se tu jednoga dana i vratiti, te krenuti u prvi samostalni poduzetnički pothvat.



- Nikada nisam mislila da bih tu mogla ostati dugoročno, već sam mislila da ću tu samo dolaziti na odmor. No, rad na daljinu u ovom digitalnom vremenu omogućio mi je da mogu raditi bilo gdje. Ne znam zašto sam odabrala Split, prije toga sam tu provela samo jednu večer, ali mi se posebno svidio, kao i njegova lokacija uz more. Mislila sam se između Grčke i Španjolske, ali jezik je ipak presudio, kao i hrvatsko državljanstvo. Posao me barem dvaput godišnje zove u Australiju, gdje se svakako namjeravam vraćati - podijelila je s nama ta konzultantica u području komunikacija i digitalnog menadžmenta, dok razgledavamo njezin coworking u Hrvojevoj 12, zgradi smještenoj u staroj gradskoj jezgri koja ima i povijesnu važnost jer je u njoj 1933. godine ugrađeno prvo dizalo u Splitu. Visoki stropovi, veliki prozori, te potpuno renoviran prostor “Saltwatera”, mamac su za strance koji u našem gradu žele raditi neko vrijeme, ali pritom dobiti priliku umrežavanja s drugim profesionalcima, što je uvelike olakšano kada svog potencijalnog novog poslovnog partnera možete upoznati u zajedničkom prostoru za rad.



- Kad radite sami, nekako ste i prepušteni sami sebi, ne poznajete druge ljude koji bi vam možda mogli pomoći. Ovako dođete raditi u coworking, upoznate druge ljude, doznate što biste mogli raditi u gradu, kako provesti slobodno vrijeme. Doznate i kakve se poslovne prilike nude, a ništa od toga ne možete ako ste sami u hotelu ili apartmanu. Stranci dođu ovdje i kažu da vole Hrvatsku. Imaju ideju, onda se povežu s nekim drugim tko tu radi. Lakše je ovako upoznati osobu, procijeniti je. Mnogi od njih žele imati ured u centru grada, a dosad nije bilo takvih prostora. Htjela sam da Split ima coworking u blizini stare gradske jezgre gdje se može pronaći sve ono što stranci žele. Slučajno sam došla razgledati ovaj prostor u potrazi za stanom, upoznala sam vlasnike koji su također povratnici iz Amerike i svidjela im se moja ideja, pa su uredili stan koji se nije koristio 30 godina – kaže nam mlada poduzetnica nepuna tri mjeseca od otvaranja svog Saltwatera.Inspiraciju je pronašla u morskoj vodi i prizvuku opuštanja, što je definitivno postignuto uređenjem tog prostranog prostora gdje može raditi 18 članova coworkinga, sa salom za sastanke i svom potrebnom opremom. Ovo nije njezin prvi coworking projekt, prethodio mu je manji za pet članova s uredom i salom za sastanke na Cankarevoj poljani odakle je iznenada morala iseliti. No, to negativno iskustvo nije ju pokolebalo, dobivala je brojne upite stranaca koji su htjeli doći živjeti i raditi u Split, tu su među ostalim i digitalni nomadi, ali im je za to trebao adekvatan radni prostor.

Nove stanarke

Njezin “morski” prostor prepoznala je ženska platforma “Be Here”, koja okuplja žene željne fleksibilnosti u kreiranju vlastitog radnog prostora i vremena, no nije riječ o klasičnom okupljalištu žena koje rade na daljinu.- Obratila mi se grupa žena iz te platforme koja pronalazi svojim članicama smještaj, prostor za rad, mogućnosti rekreacije i vježbanja, ali ih spaja i s osobama koje će im pomoći kada stignu na svoje odredište. Mjesec dana tako provode primjerice u Lisabonu, Barceloni, Pragu i Budimpešti, a kao jednu od lokacija odabrale su i Split. Ovoga mjeseca njihove članice su u mom coworking prostoru. Kad su čule da je Saltwater osnovala žena, znale su da tu žele doći - govori nam Tanja o svojim novim stanarkama, koje na proputovanjima obilaze i rade u Aziji, na mjestima poput Balija i Bangkoka.Neovisno o tome, simpatični prostor u blizini Đardina, za rad odabiru mnoge druge žene, neke od njih doselile su iz Zagreba i Londona pa sada u Splitu kupuju stan.Javljaju joj se i brojne tvrtke koju tu žele započeti novi posao i traže prostor u centru, poput jedne firme iz Chicaga. Tvrtke sada ne žele više raditi u salama za sastanke u hotelima, žele biti u takvim coworking prostorima gdje mogu susresti potencijalne poslovne partnere, pa tako i lakše pronaći lokalne dizajnere i programere. Split je čini se, i sve privlačnija destinacija za "workation", a sami izraz govori da je riječ o radu dok ste na odmoru, no pritom vam vaša tvrtka plaća troškove putovanja i rada.Za "workation" se interesira nekoliko njemačkih tvrtki. Šalju svoje zaposlenike primjerice na mjesec dana da rade iz nekog drugog mjesta, od tamo obavljaju svoj posao, imaju team buildinge, i odmaraju u isto vrijeme. Smatram kako bi pojačani dolazak zaposlenika iz drugih zemalja u sklopu "workationa", mogao otvoriti prostor za razvoj nove ponude na tržište, u smislu wellnessa, sportskih aktivnosti, kao i novih oblika turističke ponude. Split bi mogao izvan sezone postati popularan za takve oblike rada i odmora u jednom – mišljenja je ta konzultantica koja je članica i European Creative Hubs Network, udruženja koje radi na promicanju i podršci kreativnim industrijama, koje u današnje vrijeme kreću baš iz takvih coworking okruženja.Nije to biznis od kojeg se možete obogatiti, ističe Tanja, dodajući kako vam treba dobar prostor i oprema, pozitivno okruženje i vibracije koje moraju biti prisutne. Želja joj je da se baš u tom nekadašnjem stanu u Hrvojevoj inkubiraju novi poslovi koji će rasti i razvijati se, pa je u stalnoj potrazi za lokalnim dizajnerima i kreativcima. U suradnji s coworkingom Amosfera, organizira mjesečna druženja “Split Biz”, jer smatra da je važno stvarati takvo zajedništo i raditi na većoj suradnji između lokalaca i onih koji dolaze izvana.

Pametni projekti

- Imate jaku IT scena, no mišljenja sam kako treba paralelno razvijati i druge komplementarne djelatnosti. Pobornica sam i "pametnih" poljoprivrednih projekata i praksi, koji uključuju tehnološka rješenja, što bi se moglo koristiti i kod uzgoja mediteranskih kultura, poput maslina i vina. Prostora vidim i u boljem brendiranju naših tradicionalnih proizvoda. Voljela bi da takve prakse iznjedri i moj coworking prostor - kaže vlasnica Saltwatera, otvorenog uoči početka glavne turističke sezone kada cijene apsolutno svega rastu u nebo. Tu se javlja problem smještaja tih nomada pa ne mogu pronaći stan koji mogu iznajmiti na nekoliko mjeseci ili je riječ o prevelikim ciframa.Ljeto je generalno skupo, teško je naći duži smještaj, a ako dođu na nekoliko dana, onda govorimo o turistima. Prošle godine je bilo drukčije, no ove je zaista očitiji problem sa smještajem. Mislim da tu možemo nešto poduzeti. Važno je uspostaviti redoviti dijalog s gradskim vlastima. Ovakvi prostori su stvarni, rastu, dio su nove prirode posla. Ako ih lokalna zajednica ne podupire, to nema smisla. Voljela bih da se oformi nekakvo tijelo pri Gradu gdje bi sjedili i expati iz coworking prostora koji dolaze u Split živjeti i raditi na ovakav način. Mi znamo problematiku, ali i potencijale. Primjerice smještaj je problem i treba vidjeti što možemo tu napraviti. Split ima svoje gradske prostore, to je opcija, da tu borave ljudi dok rade u Splitu. Nema mnogo smisla aplicirati na projekte kada nitko ne može doći ovdje baš zbog problema boravka i pronalaska prostora – ogroman potencijal u gradu podno Marjana vidi Polegubić koja još uvijek radi na svom hrvatskom, pa joj je u početku bilo teško snalaziti se zbog nedostatka informacija na engleskom – što u Splitu mogu raditi i kakve su mogućnosti za one koji tu dolaze raditi na daljinu, a to je ono što strancima mora biti dostupno kako bi ih se zadržalo u gradu. Žao joj je što splitski coworking prostori nisu uključeni u publikacije Turističke zajednice gdje se promoviraju događaji izvan sezone, a voljela bi i da su prisutni na mrežnim stranicama TZ-a.Iako je svjesna poteškoća koje život u Hrvatskoj podrazumijeva, poput nesigurnosti najmoprimaca, nemogućnosti planiranja i stalne neizvjesnosti u brojnim područjima, nije požalila što je izabrala vratiti se.- Stalno radim i u različitim vremenskim zonama, a razvijam i projekt koji se tiče ekoproizvodnje. Opuštam se kada odem na selo, u Vranu odakle su moji roditelji. U Splitu igram nogomet s expatima, sastajemo se često, podržavamo se i požalimo se jedni drugima. Vrijedno je imati takve ljude koji mogu pomoći. Zadovoljna sam, iako još uvijek imam osjećaj da sam na nekoj ludoj vožnji u lunaparku s usponima i padovima. Svaki dan se pitam zašto sam tu, ali ne sumnjam u tu odluku. Split je predivan, kvaliteta života je dobra, našla sam tu divne ljude, i zahvalna sam im na velikoj pomoći koju su mi ukazali kada sam sama stigla u ovaj grad.Dok paralelno radi nekoliko poslova i vodi novootvoreni coworking, Tanja Jelena promišlja i o potencijalima takvih prostora.Voljela bih vidjeti da dolazi do suradnje između lokalaca i stranaca koji tu dolaze. Da postoje i nekakvi programi mentorstva u oba smjera, sada se to događa prilično neformalno. Primjerice, moji članovi bi sigurno mogli barem jedan sat tjedno izdvojiti za instrukcije, prenositi znanja studentima, svježim diplomantima, a tu su i expati umirovljenici koji bi tako nastavili ulagati u sebe i druge kojima bi njihova poslovna iskustva bila sigurno od pomoći.