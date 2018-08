Periska ponovno ugrožena: Kaštelani su 40 godina čekali na njezin povratak jer ne opstaje u zagađenom moru, a sada je s pješčanog dna čupaju turisti

Gotovo 40 godina Kaštelani su čekali na povratak periske ili luščure, kako je zovu u gradu podno Kozjaka.



I vratila se, a prvo pojavljivanje na dnu Kaštelanskog zaljeva zabilježeno je 2012. godine. Bio je to znak kako je more u Kaštelima opet čisto, sigurno za kupanje, jer ova strogo zaštićena vrsta neće tamo gdje joj je šporko.



Upravo u vrijeme kad je na moru veliki broj turista, kada i sami krećemo na godišnje odmore po otocima i obali, valja podsjetiti da to more treba čuvati i poštivati. A upravo zadnjih dana naši sugrađani s područja Kaštela upozoravaju na nekontrolirano vađenje i uništavanje ovog školjkaša (Pinna nobilis) - zaštićene jadranske vrste koja obitava na pjeskovitom dnu.



- Svakodnevni su prizori na plažama gdje možete vidjeti turiste kako ih čupaju i vade s dna mora. Ljudi možda ni ne znaju da se radi o strogo zaštićenim vrstama. Vjerojatno ih privlači njihov oklop od kojih rade suvenire, a da pritom nisu niti svjesni kako bi zbog tih ilegalnih rabota mogli dobro dobiti po novčaniku. Nije dobro ljude kažnjavati jer su to ipak gosti od kojih veliki broj naših sugrađana živi, no trebalo bi ih upozoriti da perisku ne smiju čupati ni vaditi iz mora. Možda bi im to mogli kazati i vlasnici apartmana kod kojih su došli na odmor - smatra naša sugrađanka iz Kaštel Kambelovca, koja svakodnevno gleda prizore vađenja luščura.



Veliki doprinos njihovu povratku imaju i strože kontrole ilegalnih ispusta fekalija u more, problem s kojim su Kaštela dugo bila suočena. Luščura je strogo zaštićena i za vađenje iz mora zabranjena školjka. Kazne za njezin izlov jako su visoke, a primamljiva je za izradu suvenira. Zapravo, vrijedan je njezin sedef - njezina ljuštura. Raste na dubini i do 20 metara, a veliki neprijatelj su joj koćarenje i sidrenje.



U Kaštelanskom zaljevu je s te strane sigurna jer se u njemu ne koćari, a nema ni pretjeranog sidrenja. Stanište luščure u Kaštelima je najčešće među morskom travom (Posidoniom), koja je inače mjesto mrijesta ribe i rasta morskih stanovnika.



- Pokušala sam im nekoliko puta objasniti da je ta školjka zaštićena, međutim, oni uopće ne slušaju što im govorim - veli nam naša sugrađanka iz Kambelovca.



Koliko je zaštićena izvan granica Hrvatske, svjedoči i zanimljiv podatak kako su ronioci s neposredne blizine nasukanoga kruzera “Costa Concordia” izvadili veliki broj periski i premjestili ih na druge sigurne lokacije.



A upravo kada smo došli do Kambelovca i pokušali turiste zateći s prstima u krivolovu, na plaži pored nekadašnje stare škole pronašli smo razbijeni oklop periske. Pitanje je koliko je periski završilo u privatnim zbirkama širom Europe ili kao ukras u stanovima. Teško je provoditi kvalitetnu kontrolu i zaštitu mora među tisućama turista, pa bi bilo dobro da se barem nekoga uhvati u krivolovu kako bi njegovo kažnjavanje poslužilo kao primjer drugima.



Vađenjem periski počinjeno je kazneno djelo, budući da je u Hrvatskoj zaštićena već više od 30 godina. Štiti je Zakon o zaštiti prirode, a Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim periska je svrstana u strogo zaštićene zavičajne svojte. Ne periska, nego periske, jer u Jadranskom moru žive dvije vrste te školjke - periska i plemenita periska.



Kao što smo kazali, sakupljanje i trgovina periske strogo su zabranjeni, a kazna za izlov samo jedne periske iznosi 500 kuna. Dakle, gledajte, guštajte i ne dirajte!