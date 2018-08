'U 20 godina sud nije bio u stanju riješiti obični ostavinski postupak. Od 1998. na njemu se izmijenila tri suca i četiri sudska savjetnika, a odluke o nasljedstvu mog pokojnog oca i dalje nema!'

Suci se ne kažnjavaju za propuste, a rade pristrano svoj posao, prilažu nevaljalu dokumentaciju, gube papire iz spora, rade grube povrede zakona, ne poštuju Ustav i odluke Vrhovnog suda...

U 20 godina sam se upoznao s dosta toga i uvjerio se da pravna država ne funkcionira – odmah na početku svoje priče kazao nam je Slobodan Dodoja (60) iz Splita.



Njegovo ogorčenje cjelokupnim sustavom, ne samo pravosuđem, nije neosnovano kada se uzme u obzir činjenica da dva desetljeća čeka da se okonča ostavinski postupak nakon smrti oca mu. Na slučaju su se izmijenila tri suca i četiri sudska savjetnika Općinskog suda u Splitu, a on još uvijek nije riješio pitanje nasljedstva. U tom periodu čak je podnio kaznenu prijavu protiv pojedinih djelatnika Grada Splita i Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije Split, što je samo dodatno pridonijelo njegovu razočarenju, jer rješavanje prijave stagnira, kao i rješavanje ostavinskog predmeta.



- Radio sam u Croatia Osiguranju, sada sam privatni prijevoznik, dragovoljac sam i veteran Domovinskog rata, bio sam osobni čuvar admirala Svete Letice. Otac mi je umro 1998. godine i u rujnu je na splitskom sudu pokrenut ostavinski postupak u kojem smo nasljednici brat i ja.



U prosincu je doneseno rješenje o nasljeđivanju, na koje sam se žalio, te je Županijski sud u Splitu vratio predmet na ponovno odlučivanje. Postupak ponovno kreće, da bi 2003. godine bila doneseno rješenje da se postupak prekida i ja sam upućen u parnicu. Žalim se na tu odluku i polovicom 2007. godine viši sud ukida sporno rješenje o prekidu postupka i opet kreću ročišta na Općinskom sudu u Splitu – priča nam kronologiju naš sugovornik.



Postupak se rasteže do 2011. godine, kada je ponovno donesena odluka o prekidu istog dok se okonča parnica koja se vodi usporedno i vezana je za pravo vlasništva na 4200 metra četvorna u Dugopolju. Iscrpljen čekanjem presude, Slobodan Dodoja podnosi zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.



U veljači 2012. godine Vrhovni sud mu daje za pravo, dosuđuje mu naknadu od 10.000 kuna kršenja ustavnog prava i nalaže Općinskom sudu u Splitu da okonča ostavinski postupak u roku od šest mjeseci, računajući od dana kada se prekinuti postupak ponovno nastavi. Odluka je to koja Slobodanu Dodoji sljedećih šest godina nije ništa značila jer je upravo toliko trebalo da se nastavi prekinuti ostavinski postupak.



- U prosincu prošle godine ponovno je krenula prekinuta ostavinska rasprava i, prema rješenju Vrhovnog suda, trebali su je okončati u roku od šest mjeseci, znači do polovice lipnja ove godine. To se, naravno, nije dogodilo, postupak još traje, a kada će i hoće li uopće biti okončan, odgovor na to pitanje, kako je krenulo, možda neću doživjeti – u nevjerici nam veli.

Kako je u međuvremenu pokrenuta parnica o čijem ishodu ovisi i ostavinski postupak, Slobodan Dodoja je zbog sumnjivih dokaza u tom slučaju podnio kaznenu prijavu protiv pojedinih djelatnika Grada Splita i Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije Split.



- Prijava je podnesena Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu i PU splitsko-dalmatinskoj 2013. godine vezano za niz kaznenih djela. Ima vam tu i prikrivanja i pomaganja te nesavjesnog rada, jer se ne može se naći potrebna dokumentacija. Postoji i kršenje Zakona o arhivu i arhivskom gradivu, jer su bili potrebni arhivski dokumenti budući da se radi o zemljištu koje je uzurpacijom pripalo našem djedu pa su se tijekom parničnog postupka prilagali lažni dokumenti – nastavlja Slobodan Dodoja opisivati svoju kalvariju.



Kako o prijavi od državnog odvjetništva i policije nije dobio ni glasa, niti naznake da se po njoj postupa, šalje požurnicu Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu. U lipnju 2014. godine oni su ga obavijestili da su obavijestili Općinsko državno odvjetništvo da ga trebaju obavijestiti o tijeku rada na kaznenoj prijavi. Do danas ga nitko nije obavijestio ni o čemu.

- Moj slučaj je dokaz da pravna država ne funkcionira. Sudski postupak traje 20 godina, pet godina policija i državno odvjetništvo ništa ne rade po kaznenoj prijavi te svojim neradom podržavaju kriminal. Možda je to tako jer se radi o šefovima i pročelnicima iz državne uprave.



Suci se ne kažnjavaju za propuste, ne podnose se prijave protiv odgovornih u uredima državne uprave za propuste i nelegalnosti. Doživio sam da suci rade pristrano svoj posao, prilažu nevaljalu dokumentaciju, gube papirologiju iz spora, rade grube povrede zakona o parničnom postupku, ne poštuju Ustav i odluke Vrhovnog suda... Prolaze nekažnjeno uz sudački trik da kada debelo pogriješe sami prilože zahtjev za izuzećem. Takvom očajnom stanju dodatno doprinosi nesrazmjer i nekoordinacija između sudsko-zemljišnih i katastarskih knjiga-dokumentacija – pojašnjava nam birokratsku crnu rupu Slobodan Dodoja.



Kao poruku narodu iz ovoga, kaže nam na kraju, parafrazirao bih naše političare i odvjetnike: "Pustimo institucije da ne rade svoj posao!".