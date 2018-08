'Možeš samo ugasit auto, da ne prokuva, i čekat': promet oko Pazara potpuno je paraliziran, a najveći problem na Jadranskom mostu rade - pješaci!

Baš kako je najavio dobri duh splitske trajektne luke kapetan Ante Mrvica dan ranije na našim stranicama - u subotu nešto iza jedne ure - usporio se život u luci.



Stao i ukopao se. I ni makac. Ni livo, ni desno, ni natrag, ni naprid, nigdje bez čekanja. Polako, polako.



- Možeš samo ugasit auto, da ne prokuva, i čekat - veli nam naš sugrađanin, naoko smiren.



Jelena Ivulić, voditeljica Jadrolinijine Agencije Split, svjesna je kako su sada sve oči uprte u luku, no veli kako mjesta nervozi ne bi smjelo biti:



- Svi smo u fazi prilagodbe. I mi koji radimo i putnici i sudionici u prometu. Policija stvarno ulaže sve kako bi uz pomoć "bobija" ubrzala protok. Priliv auta je velik, ali sve je pod kontrolom, veli.



Vaša je reporterka kraj naše matične kuće lijepo sjela u autobus broj 9, bilo je točno 13 sati i 15 minuta. "Devetka" vozi put Trajektne luke, pa je kolegica odlučila provjeriti kako funkcionira grad.



Klimatiziran autobus je "upao" u prometni čep kod Đardina, gdje je stigao za svega tri minute, točno u 13 sati i 18 minuta.



- Putnici čim su vidjeli što se događa stali su glasnije negodovati i premišljati se hoće li zamoliti vozača da ih ranije pusti iz autobusa, pokraj Nadbiskupske gimnazije. Gospođa koja je na Pazaru planirala prijeći u drugi autobus uzdahnula je na sav glas: "A Bože moj, neću nigdi stić do tri ure!", pripovijeda nam reporterka.



Vozila hitne pomoći su kroz Zagrebačku ulicu bila primorana voziti u suprotnom smjeru. Kolona je ogromna duž cijele Tolstojeve ulice, odakle se protivno svim prometnim pravilima automobili uključuju u promet i stvaraju gužve na Pazaru.



- Tek je četvrto vozilo u koloni iz Tolstojeve bilo taxi vozilo s dozvolom prolaska, sva ostala su bila stranih registarskih oznaka, svi bez dozvole za prolazak u Zagrebačku, veli nam kolegica i primjećuje da upravo na tim dijelovima nije vidjela policijske službenike.



"Devetka" staje na autobusno ugibalište na Pazaru u 13:32. Tada dolazi do još jednog problema - mali se auti vrlo brzo i jednostavno, premda nepristojno i divlje - ubacuju ispred autobusa, dok ovaj skreće prema luci. Tu je crna točka, tu se stvara gužva. Kroz samu luku, tisućama vozila usprkos, autobus klizi.



Policija odrađuje svoj dio posla i odvaja putnike od prolaznika - na jednu stranu oni koji će prema trajektima, na drugu oni koji idu prema Jadranskom mostu.



Da završimo priču s "devetkom" - na stanicu u luci je stigla u 13:43. Od "Slobodne" do "Jadrolinije" točno 25 minuta.



- Promet preko Jadranskog mosta ide nesmetano, dok ne naiđe koji šetač. Naime, ne poštujući pješački prijelaz - turisti, redom je riječ o strancima, kupači s Bača, hladno prelaze cestu, ispred, iza "zebre", ne obazirući se na vozila. Čim stupe nogom na kolnik - kolona se zaustavlja, pripovijeda nam kolegica.



- U luci je na kraju najmanje kaotično, najgori je problem - Zagrebačka i Tolstojeva i Jadranski most, a ko to riješi...



Prošla je kroz Biankinijevu, sve je bilo bez problema, ali kada je "bacila pogled" na Zvonimirovu - zavrtilo joj se. Kolona nepregledna. A sunce prži bez milosti.