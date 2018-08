Trećina zaposlenika Banovine ne radi, Grad od HZZO-a traži kontrolu bolovanja

Trenutačno je, gotovo petina zaposlenih u Banovini na bolovanju, preciznije 67 činovnika od ukupno 441-og na platnoj listi. Njih 107 trenutačno koristi godišnji odmor

Zbog masovnih odlazaka djelatnika splitske gradske uprave na bolovanje, iz Banovine su, kako doznajemo iz pouzdanih izvora, zatražili pomoć od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO-a). Drugim riječima, zamolili su da se obave izvanredne kontrole kako bi se otkrilo zloupotrebljava li netko od službenika i namještenika status privremene nesposobnosti za rad.



Trenutačno je, naime, gotovo petina zaposlenih u Banovini na bolovanju, preciznije 67 činovnika od ukupno 441-og na platnoj listi. Kad se uzme u obzir da 107 djelatnika trenutačno koristi godišnji odmor, ispada kako je, u stvari, trećina gradske uprave "izvan pogona"!

Šturo objašnjenje

U Banovini nam nisu htjeli potvrditi da su tražili intervenciju kontrolora HZZO-a, ali nisu to ni demantirali. Iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje poručili su, pak, da oni djeluju po nalogu poslodavca, no da se o konkretnom slučaju ne mogu očitovati.



– Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) kontinuirano provodi redovne kontrole privremene sposobnosti za rad, kao i izvanredne kontrole ako za to postoji potreba. Poslodavci imaju pravo tražiti izvanrednu kontrolu privremene nesposobnosti za rad za svoje djelatnike, no mi ne možemo iznositi podatke iz izvješća o obavljenim kontrolama – navode sa Zavoda.



U Banovini su, kao što to u zadnje vrijeme stalno čine, vrlo šturo odgovorili na naše upite. Poslali su nam, naime, tek jednu tablicu s evidencijom prisutnosti na radu u razdoblju od 1. srpnja do 30. srpnja 2018. godine. Od ukupno 67 službenika i namještenika kojima se u tom razdoblju vodilo bolovanje, njih 10 je s posla bilo odsutno tri tjedna, preciznije 20 dana, a još toliko ih na radnom mjestu nije bilo više od dva tjedna.



Premda smo od nadležnih u Gradu tražili da nam odgovore na pitanje u kojoj je službi trenutačno najviše ljudi odsutno zbog bolovanja, jednostavno su ignorirali to pitanje. Neslužbeno se, pak, već dulje vrijeme govori kako je desetkovana Služba komunale, a ponajviše Odjel komunalnog redarstva, čijim se zaposlenicima ne mili ulaziti u sukobe sa splitskim ugostiteljima.



Redari, naime, nisu u mogućnosti odbiti zadatke koji se tiču uspostavljanja komunalnog reda. Na javnim je površinama aktualna gradska vlast definitivno uvela veći red, no to je bilo moguće tek uz discipliniranje ugostitelja. Na "prvoj crti" su, naravno, bili komunalni redari, koji su u međuvremenu mahom počeli koristiti bolovanja.



Zanimalo nas je što o cijeloj situaciji kaže Mladen Kokan, povjerenik sindikalne podružnice Grad Split pri Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika, inače glavni komunalni redar, no doznali smo kako je i on na bolovanju.



U Banovini odnedavno djeluje i drugi sindikat koji je privukao velik broj članova, a na čelu mu je Milivoj Hekman, zaposlen na mjestu višeg savjetnika u gradskom Odsjeku za kulturu.



- Nemamo saznanja da je Grad Split tražio od HZZO-a kontrole i provjere bolovanja. Ukoliko je to istina, onda se radi o nastavku politike pritiska na zaposlenike, iskazivanja nepovjerenja prema zaposlenicima i njihovog daljnjeg omalovažavanja dovođenjem u pitanje vjerodostojnost bolovanja - kaže Hekman, predsjednik sindikalne podružnice gradske uprave Grada Splita koja djeluje pri Savezu samostalnih sindikata Hrvatske.