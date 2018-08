Splićani gube plaže: Furešti na ležaljkama protjerali su domaće ljude na šugamanima! A mi možemo samo tipkat...

"Javna gradska plaža, Kašjuni, ne mo'š proć uz more, a kamoli stavit šugaman. Tako to rade koncesionari kad dile lovu s našim dičnim gradskim ocima!", ljutito je komentirala članica Facebook grupe Split i oko Splita uz fotografiju s popularne splitske plaže.



Na slici se, slično kao i na fotografiji koju je zabilježio naš fotoreporter, vidi da su ležaljke i druga plažna oprema ostavili jako malo mjesta kupačima koji nisu raspoloženi za njihovo unajmljivanje.



Niz članova grupe složio se s ovom Splićankom pa je ispod fotografije niz komentara u sličnom tonu. Ovo su samo neki od njih:



- Šta nije pravilo da ležaljka mora biti pet metara od mora?



- Kako vidim po slici, ležaljke su na pomorskom dobru. A ne na plaži. Triba ih prijavit u ZG, a ne u Splitu. U zakonu lipo piše da pomorsko dobro ne mogu uzurpirati pojedinci. Pomorsko dobro je za ljude, a ne privatne interese.



- Možeš maknit ležaljku ako si muško, visok 2 metra i izgledaš opako, inače ćeš dobit po čunki ka i one cure neki dan šta su makle ležaljke... I tako, možemo samo tipkat...



- Kašjuni su potpuno uništena plaža! Od nezgrapnih ležaljki koje uopće nisu za taj tip plaže do budoarskih baldahin ležaljki i onog horor kafića gdje se depresivni zapadnajci napijaju litrama pive i slušaju jedan te isti ton muzike.



- Taksi invazija na ulazu i izlazu. Stoje na prolazu i nemo'š ni naprid ni nazad. Nered teški.



- Nije ni čudo šta se ljudi više ne kupaju toliko po Splitu, jer su od ono malo lipih plaža napravili ruglo.



Negodovanje se nastavlja u istom tonu, a ono što zabrinjava je pitanje: Jesu li Splićani stvarno ostali bez svojih plaža? Što vi mislite?