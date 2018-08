Vodiči umiru od srama: sve smrdi na urin, a gosti nam lome noge na neuređenom platou kraj Turističke palače

Molim vas napišite u novinama da se konačno uredi ova sramotna nedovršena površina pored Turističke palače, jer je to mjesto na kojem svakodnevno pristaju deseci autobusa s turistima, a prvo što ih dočeka je gradilište i neuređeni teren na kojem se spotiču djeca, invalidi, stari ljudi, lome se koferi, kolica...



Apelira tako na našu redakciju dugogodišnja splitska vodička (podaci poznati redakciji) nakon što se već umorila od uzaludnog pozivanja zaposlenika gradske uprave. Pokušala im je, ne samo ona, nego i brojni njezini kolege turistički vodiči ukazati na sramotnu sliku grada s kojom se suočavaju naši brojni gosti.



- Tamo pored one male nadstrešnice i kioska sa sladoledom znamo provesti sate i sate čekajući turiste i svjedočimo užasu gdje stradavaju djeca i turisti koji dolaze autobusima na razgled grada. Svi autobuseri uredno plaćaju iskrcaj putnika, a onda su prepušteni sami sebi ili vodičima. Pod nastrešnicom je mali deponij, nitko to ne čisti, ulični čistači su samo u lovu na boce. Užasno smrdi po urinu - kritizira naša sugovornica, ojađena što je Grad uopće dao dozvolu da se pusti u rad lokale i restorane u Turističkoj palači dok se taj plato ne uredi.