Komarci popili krv Splićanima, hoće li im Cian olakšati muke? U tijeku akcija zaprašivanja po gradu, narednih dana i oni 'najslađi' će predahnuti od malih krvopija

Preko dana se ne može vanka od vrućine, a navečer od komaraca, žale se Splićani, no čini se da bi idućih dana dosadnih krvopija ipak trebalo biti manje. Naime, "Cian" je opet počeo s višednevnim radovima adulticidne dezinsekcije komaraca na području grada Splita.



Akcija je počela u noći između ponedjeljka i utorka, a izvodila se prizemnom ULV metodom (s vozila) u ranim jutarnjim satima. Kao i uvijek za vrijeme zamagljivanja trebali su se zatvoriti vrata i prozori, vozači su zamoljeni za povećani oprez u prometu i pčelari su se upozorili da za vrijeme zamagljivanja pčele drže u košnicama sve dok se u potpunosti ne raziđu i posljednji ostaci insekticidne magle.



Alan Kurtović, rukovoditelj tehničkog odjela u "Cianovoj" službi sanitarne zaštite, zaštite bilja i veterine, kazao nam je da je prvi dio akcije prošao jako dobro.



- Akcija još uvijek nije gotova i naše djelatnike čeka još noć ili dvije ponavljanja postupka. Sve ovisi o tome koliko imamo raspoloživih vozila i djelatnika. Uvjeti su bili dobri, nije bilo kiše i nastavljamo sljedeće dvije noći s dezinsekcijom preostalih komaraca. Ide se obično od jugozapadnog dijela grada pa sve do sjeveroistočnog - pojašnjava Kurtović.



Godišnje, najčešće od svibnja do listopada, imaju i po nekoliko akcija uništavanja komaraca po gradu, koje financira Grad Split.



- Radove adulticidne dezinsekcije komaraca obavljamo tri puta godišnje, po potrebi i četiri, a često nakon poziva odemo i parcijalno i u nekim kvartovima odradimo ovu vrstu dezinsekcije kojom se uspješno suzbijaju odrasle aktivne jedinke na otvorenom prostoru - kazao je Kurtović, dodavši da se ovom metodom rješavaju i "zloglasnih" tigrastih komaraca, koji su potencijalni prenositelji zaraznih bolesti, sposobniji u preživljavanju od ostalih, i za razliku od drugih vrsta aktivni i danju i noću.



Uz četiri adulticidne važno je spomenuti i najmanje jednu larvicidnu dezinsekciju godišnje, kojom ekipa CIAN-a sprječava razvoj i uništavanje razvojnih oblika komaraca - jajašca, ličinki i kukuljica. Tretiraju se septičke jame, potoci i kanali oborinskih voda, spremnici vode, lokve i razne druge nakupine vode.



Više od desetak godina CIAN provodi dezinsekciju komaraca na području Splita, a koliko Grad Split za sve njihove godišnje akcije izdvaja novca, Kurtović nam nije mogao reći jer, kako kaže, ne raspolaže tim informacijama i nije ovlašten za njihovo davanje.



Uputio nas je na direktora čija nam je tajnica rekla da je na sastanku i ponovno nas za sve informacije "vratila" na Kurtovića. On i dalje nije mogao izlaziti u javnost s novčanim iznosima koje iz Grada izdvajaju za naše ljeto bez komaraca.