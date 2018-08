'Očita lekciju i starima i mladima, i onima iz prvog reda u crkvi...': priča o šoferu Anti oduševila Splićane, ovakve komentare dugo nismo čitali...

Priča o "šoferu Anti" koja nam je u redakciju pristigla jučer, možemo bez pretjerivanja reći, najtoplija je ljudska priča koju smo u posljednje vrijeme objavili.



'Svima su nam došle suze na oči': scena u Prometovom autobusu raznježila Splićane, evo kojim je potezom vozač osvojio srca putnika



Teško se sjetiti kada je neka objava prikupila veći broj pozitivnih komentara - još uvijek pristižu pohvale onih koji su u Anti, vozaču Prometove "petnaestice" prepoznali junaka našega doba, pravu poštenjačinu i uzor u svakome pogledu.



Ante je, podsjećamo, zaustavio promet, primijetivši da u autobus, pored hrpetine ljudi koji su se nonšalantno natiskivali na vrata vozila, nije uspio ući mladić u invalidskim kolicima - budući da se nije našao nitko tko bi mu pomogao.



Neki bi odšutjeli, neki se odvezli dalje, ali naš šofer Ante nije se dao smesti. Sjetite se posljednjeg puta kada ste reagirali na neku nepravdu; na kasi u dućanu kada se netko "istresao" na blagajnicu, u redu u banci kada se netko samo "uvalio" prije penzionera ili kada ste vidjeli trudnicu kojoj nitko nije ustupio mjesto u busu... Niste? Ako stvari prolaze pored nas bez da učinimo išta, krivi smo kao i oni koji kroz život prolaze bahato i sebično.



A tako je malo potrebno kako bi nam svima bilo ljepše i lakše. Ante je jučer nekolicini putnika očitao prijeko potrebnu lekciju iz kulture; izišao je iz busa i odlučio da se neće u promet uključiti dok god ne izađu svi oni koji su hladno prošli pored momka u kolicima, ne promislivši ni na sekundu da mu pomognu.



Jednom kada su putnici, postiđeni, izišli, Ante je sam spustio rampu, svi su se ukrcali i nastavili put od Duilova prema centru. Kao da se ništa nije dogodilo, a opet, nadamo se, neki su težinu situacije usjeli osvijestiti.



A Splićani su oduševljeni do krajnjih granica. Danas pristiže toliko pohvala Anti zbog onoga što je učinio da bi bilo šteta ne prenijeti neke od komentara. Pridružujemo se i mi, a evo što nam pišu čitatelji...







"Promet bi trebao reagirati i objaviti dotičnog vozača ime, a ujedno nominirati ga za "vozača tjedna ili mjeseca" da potakne i druge na ovako lijepe pothvate... Bravo, svaka čast vozaču",



"Svaka čast! Doduše, to bi tribalo bit normalno, al... malo je toga danas nažalost... eto kako je očita lekciju svima... i starima i mladima, i onima iz prvog reda iz crkve... a zamisli on tetovirani mangup! O predrasudo...",



"Svaka čast, bravo za vozača Antu! Takve danas treba svijećom tražiti!!!",



"Na ponos majci svojoj, koja ga je tako odgojila, a na primjer ostalin kolegama koji su izgubili tu crtu kulture. Otac mi je 41 god bija šofer u Prometa i ima je isto takve maniere bit čovik na mistu. Ponos svoje obitelji!",



"Kako je lipo procitat nesto lipo i ljudsko u moru loših vijesti. Žalosno da se divimo necemu sta bi zapravo trebalo bit normalno. U svakom slučaju svaka čast šoferu!"







"Bravo za vozača Antu... u današnje vrime svi kao da smo malo oslipili... ne vidimo ili smo postali imuni na svit oko nas koji je u potrebi... hvala Bogu ima još dobrih i hrabrih ljudi... možda se i mi svi sada trgnemo i nekome uljepšamo dan...",



"Još jednom bravo junačino, neka si im pokazao!!!",



"To je "ono" biti čovik. Bravo Ante!".