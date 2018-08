Toplinski val usijao je Hrvatsku, a danas su i temperature mora premašile svoje uobičajene vrijednosti. Kako se vidi na tablici koju je objavio Državni hidrometeorološki zavod, more je najtoplije u Malom jezeru na Mljetu, gdje je u 14 sati izmjereno čak 29.9 stupnjeva. Tek je stupanj niža temperatura mora u Velikom jezeru na Mljetu, dok je na otvorenom moru nedaleko našeg najšumovitijeg otoka izmjereno 27. Visoka je temperatura (28) izmjerena i kod Komiže, Splita i Šibenika. Na Rabu je izmjereno 27, a u Zadru pola stupnja manje. Na Hvaru je zabilježeno 26, a u Dubrovniku 'tek' 25,2.







Na web stranici temperatura.mora našli smo podatke za još nekoliko lokacija: more je na Braču 27, kao i kod Makarske, dok je kod Korčule 28. Prema njihovim podacima, more se u Dubrovniku zagrijalo na 27, što je znatno toplije nego što nam javlja DHMZ...



Ako ste se možda pitali, temperatura mora mjeri se pri samoj površini, najčešće jedan do tri puta na dan na obalnim i otočnim postajama. Prema podacima sa stranice Jadran.gfz.hr, za cijeli Jadran između 1911. i 1964. godine zabilježena je maksimalna vrijednost od 28.8 stupnjeva Celzija. Podatke bi, očito, trebalo ažurirati, jer smo i prošle godine pisali o obaranju tog rekorda, a ako vas zanimaju pojedinosti o prosječnim temperaturama mora u Jadranu, pogledajte ovaj graf.