Prometni kaos i gužve ispred KBC-a Split odlaze u povijest: u bolničkom parku gradit će se velika garaža na pet etaža!

Kakav je problem parkinga oko bolnice, svjedoči podatak da zaposlenici KBC-a Split moraju na posao doći najdalje do 7 sati jer nakon toga je nemoguće naći mjesto

Velika garaža na pet etaža mogla bi se uskoro početi graditi unutar kompleksa KBC-a Split na Firulama. Naravno, to je neslužbena informacija, koju je jednim dijelom potvrdio prof. dr. Ivo Jurić, ravnatelj KBC-a Split.



– Ne bih htio ništa prejudicirati, no mogu reći da smo zatražili sva moguća odobrenja i dozvole kako bi se moglo krenuti u taj projekt. Naravno, odluka je na Ministarstvu zdravstva i čim odobrenje o gradnji dobijemo, što bi moglo biti za nekih mjesec dana, pokrenut ćemo i cijeli postupak. Naravno, bit će raspisan javni natječaj, a nakon odabira najpovoljnijeg i najboljeg ponuditelja moći će se krenuti u postupak izgradnje – rekao je prof. dr. Jurić.



O detaljima, kada bi izgradnja mogla početi i na kojoj će se točno lokaciji nalaziti garaža, ravnatelj prof. dr. Jurić nije htio govoriti.



Međutim, kako neslužbeno doznajemo, nova, odnosno prva garaža izgrađena unutar KBC-a Split trebala bi se naći lijevo od glavne kapije bolnice na Firulama, odnosno na mjestu gdje se sada, ispod zida Poljičke ceste, nalazi bolnički park.

Ako ovaj projekt uspije riješiti u svome mandatu, prof. dr. Jurić će zasigurno ući u anale splitske bolnice jer će riješiti jedno od gorućih nemedicinskih pitanja koje je godinama opterećivalo sve ravnatelje KBC-a Split.



Problem parkiranja unutar Firula, ali i Križina, nije od jučer. Gužve koje se stvaraju zbog nesavjesnih vozača već su "opjevane", a nered koji vlada zbog prometnoga kolapsa i manjka parkinga star je koliko je star i KBC Split.



Ni jedan ravnatelj se do sada nije ozbiljno uhvatio ukoštac s ovim problemom, pa se treba nadati kako će prof. dr. Jurić "istjerati" do kraja ovaj projekt.



O kakvom je problemu riječ, najbolje govori podatak da zaposlenici KBC-a Split moraju na posao doći najdalje do 7 sati jer je nakon toga nemoguće naći mjesto na nekom od parkirališta KBC-a Split, odnosno unutar bolničkoga kompleksa.



O kolikom se kapacitetu garaže koja bi se trebala graditi radi, nismo uspjeli doznati, ali ostaje nam nadati se kako će o detaljima ovog velikog i važnog projekta za KBC Split javnost biti uskoro izviještena.