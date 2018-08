Renesansa bazena na Poljudu: nema više smrzavanja i prokišnjavanja, u obnovu kultnog sportskog objekta ulaže se 84 milijuna kuna!

Ovaj milijunski projekt je pripreman pet godina, a rezultirao je dobivanjem 40 posto europskih nepovratnih sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Preostalih 60 posto osigurat će JU Sportski objekti

Kompleks bazena na Poljudu izrađen davne 1979. godine za potrebe Mediteranskih igara, konačno prolazi kroz proces kompletne energetske obnove što će dovesti do ušteda, te uvelike osvježiti i vizure tog objekta koji se prostire na više od 30 tisuća kvadratnih metara.



Nova kotlovnica, rekonstrukcija svih podstanica i cjevovoda, automatizirano i centralno mjerenje potrošnje, uvođenje štedljive rasvjete s LED tehnologijom, korištenje solarnih panela, te termoizolacija fasade i novi zatvori, dio su elemenata kojima će se postići bolja energetska učinkovitost ŠC-a Bazeni Poljud. Opsežni projekt vrijedan više od 67 milijuna kuna bez PDV-a (odnosno 83, 7 milijuna kuna s PDV-om), predstavlja jednu od najznačajnijih investicija u gradske sportske objekte.



Pripreman je pet godina, a rezultirao je dobivanjem 40 posto europskih nepovratnih sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Preostalih 60 posto osigurat će se iz ostvarenih ušteda same Ustanove, tako da za njih ni za Grad Split nema dodatnog financijskog zaduženja, a povrat investicije ostvarit će se uštedom energije u idućih 14 godina.



Kako bismo se uvjerili u dinamiku radova koji su krenuli koncem svibnja, otišli smo u obilazak kompleksa koji dnevno ugosti više od 1,5 tisuća korisnika, a vikendom i dvije tisuće. Vodič nam je bio Tomislav Borozan, ravnatelj Javne ustanove Športski objekti Split koja upravlja poljudskim kompleksom.



Nova kotlovnica



- Kompletno nova kotlovnica s pripadajućom trafostanicom i novim strojarskim instalacijama je prvi važan segment jer više nećemo ovisiti o kotlovnici iz Lore, a i gradski stadion Poljud će tako imati jeftiniju energiju. Projektirana je za tri vrste energenata, loživo ulje, plin i električnu energiju. Koristit ćemo onaj energent koji bude u tom trenutku najjeftiniji, već smo obavili razgovore s tvrtkom koja provodi plinofikaciju i to je za nas dobro rješenje. Sad ćemo moći time upravljati na najekonomičniji način, a Grad je to dosad debelo plaćao. Zamijenit će se potpuna vanjska stolarija, od prostora s bazenima pa do dvorana, ureda i poslovnih prostora, a odradit će se i sanacija fasadne ovojnice - uvodno nam je pojasnio što će sve obuhvaćati energetska obnova ŠC-a Bazeni Poljud.



Borozan je naglasio kako je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina odlukom Vlade RH raspisala natječaj i odabrala pružatelja energetske usluge, točnije istarsku tvrtku "Esco energy" d.o.o. iz Žminja. Kazao je i kako je izrađen glavni projekt, a dokumentacija verificirana prije početka radova. Provedba ovog projekta pokazala se kao prava prilika da se dodatno poboljšaju drugi elementi u sklopu tehnološke obnove za što je ove godine Grad dao poveća sredstava, više od milijun kuna. Tako su već paralelno krenuli radovi na spuštanju plafona s LED panelima u cijelom kompleksu, zahvati na klimatizaciji i ventilaciji, kao i generalno čišćenje te bojenje zidova, onoliko koliko je moguće unutar dodatnih gradskih sredstava.



- Ovo je jedan od složenijih sportskih objekata još od vremena kada je izrađen, a ovo je najveće ulaganja u sportsku infrastrukturu našega grada od tada. Objekt je polivalentan, imamo četiri bazena, niz dvorana, fitness centar, kuglanu i određene poslovne prostore. Tu treniraju svi klubovi vodenih sportova iz Splita i okolice, udruge za osobe s invaliditetom koriste bazene za rehabilitaciju. Naši korisnici su i klubovi za sportove s loptom, tu je primjerice i gimnastička dvorana, te za mačevanje, judo, hrvanje i boks. Kod nas su i mažoretkinje. Svi će dobiti nove prozore i stropove sa štedljivom rasvjetom, te učinkovitiju klimatizaciju i ventilaciju – opisivao nam je čelnik gradske ustanove dok smo stajali doslovno u pogonu kompleksa, točno ispod školjke 50 - metarskog olimpijskog bazena.



Prolazeći dalje kroz podnožje kompleksa, mogli smo vidjeti strojarnicu i radnike dok postavljaju nove trase cjevovoda. Ubrzo smo stigli do podnožja 33 metra dugog bazena za vaterpolo i onog malog za neplivače, koji su ovoga ljeta ispražnjeni zbog radova, a otvoren je bio samo onaj vanjski. Sportski sadržaji s bazenima zauzimaju ukupnu površinu veću od 24 tisuće kvadratnih metara, a postavljenje ovih prozora na tim je prostorima pri kraju. Idući su na redu prozori na uredima i dvoranama, te poslovnim prostorima. Ušavši u prostor s olimpijskim bazenom, prvo smo uočili nove i još dojmljivije masivne staklene površine koje se prostiru cijelom dužinom zidova.



Opasna stijenka



- Ova zapadna stijenka nam je bila najkritičnija točka jer je prijetila opasnost da neko od stakala padne zbog vremenskih utjecaja ili potresa. Naravno da nam je zbog njih dosad odlazilo mnogo topline, ali tu je možda veći problem bilo hlađenje zbog priličnih isparavanja od bazenske vode, posebno ljeti - nastavio je Borozan prezentirati radove na ostakljenim stijenkama bazena gdje smo također susreli zaposlene radnike.



Na obližnjem krovu od dvorana, mogli smo vidjeti niz zapakiranih solarnih panela koji će se tu uskoro i postaviti, tako da će se i sunčeva energija koristiti za potrebe cijeloga gradskog sportskog kompleksa na Poljudu.



Turu smo završili izlaskom ispred ŠC-a Bazeni Poljud koji bi uskoro trebali dobiti i novo vanjsko ruho, te osvanuti u izvornoj "krem" boji, pa će i tako biti uočljivi rezultati tog projekta energetske obnove sufinanciranog europskim sredstvima.