Danas počinje nova regulacija prometa u centru Splita, 350 autobusa moglo bi stvoriti kolaps: 'Gužvama se ne staje na kraj 'ad hoc' rješenjima usred turističke sezone!'

Tek što je iz gradske uprave obznanjeno kako od danas starta nova privremena regulacija prometa, kojom dio Zvonimirove ulice, od "Narodnih novina" u smjeru centra, postaje jednosmjerna prometnica, stigle su prve reakcije i negodovanja.



Sindikat hrvatskog vozača (SHV) Javnog gradskog prijevoza "Prometa" ne vjeruje optimističnim najavama iz Banovine da će se ovim potezom, stati na kraj gužvama koje guše grad, a kažu, da ne razumiju odakle se uopće crpi toliki optimizam.



- Nismo sigurni jesu li nalogodavci svjesni da će ovime u trajektnu luku uputiti dodatnih 350 Prometovih autobusa svakoga dana, te jesu li razmislili kako će to podnijeti trajektna luka koja je ionako u svakodnevnom kolapsu - kazao je Marijo Jukić (na slici ispod), glavni povjerenik SHV-a za "Promet".



Između ostalog je kazao kako nisu sigurni jesu li nalogodavci svjesni novih problema koji će paralelno nastati te da će ovakva regulacija poremetiti redove vožnje jer će produžiti vožnju u svakom polasku autobusa, što znači da će se morati uvoditi dodatni polasci za koje "Promet" nema autobusa, a vozača pogotovo.

Svi sudionici u ovoj odluci, Grad Split, Policija, Hrvatske ceste, Lučka uprava, "Promet" i ostali zainteresirani itekako su svjesni da ovo može izazvati i određene teškoće u prometu, probleme na mostu u Jadranskoj ulici kao i u Biankinijevoj.



Zato je splitski dogradonačelnik Nino Vela, zamolio sugrađane za strpljenje, potporu i suradnju u ispitivanju potencijalnoga prometnog rješenja.



- Od četvrtka u šest sati idemo u probnu privremenu preregulaciju prometa kroz Zvonimirovu ulicu i Trajektnu luku, a sve kako bismo na terenu ispitali situaciju i realizirali određena poboljšanja te tako ovo veliko prometno opterećenje u ljetnim mjesecima barem djelomično popravili i najvažnije, doznali je li ovo u teoriji zamišljeno rješenje, u praksi izvedivo. Odluka o zadržavanju probnog režima ili vraćanju na postojeće donijet će se tijekom petka, svakako prije nego nastupi najveći prometni pritisak u popodnevnim satima - kazao je Vela, očekujući olakšanje prometnog zagušenja koje stvara puno veće probleme kao što je pristup bolnicama, pristup vatrogascima, olakšanu opskrbu i život ljudi u gradskoj jezgri.



Kako bi se osigurala sigurna provedba nove regulacije, najavio je kako će sve službe biti na terenu: policija, bobiji, prometni i komunalni redari. No, vozači ne očekuju pozitivne rezultate od ovog testnog perioda.



- Gužvama se ne staje na kraj "ad hoc“ rješenjima usred turističke sezone, nego ozbiljnim promišljanjem i osiguravanjem zakonitosti tijekom cijele godine – napominju iz sindikata vozača.



Pozivaju na poštivanja prometne regulacije i signalizacije, u prvom redu zabrane kretanja svim vozilima osim JGP-a i taksija Sinjskom, Livanjskom i Zagrebačkom ulicom te osiguravanjem preferencijalnih prometnih traka za javni gradski prijevoz.



– Gužvama se treba stati na kraj osiguravanjem poštivanja zabrane korištenja većine gradskih autobusnih stanica drugim prijevoznicima te osiguravanjem normalnog toka prometovanja, koji danas ometa mnoštvo nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila po gotovo svim ulicama grada. Kad bi se osiguralo poštivanje navedenih propisa i regulacije, gužve bi se značajno smanjile. Nikakva velika filozofija, nego jednostavno provođenje zakona i propisa – naglašava glavni povjerenik SHV-a za "Promet".

Oglasio se i dopredsjednik Sindikata vozača i prometnih radnika "Prometa" Hrvoje Mlikota. Evo što kaže:



- Nadamo se kako je stručni tim profesionalno razradio plan regulacije te da će on zaista imati i produkt željenog. No kako su već neki kolege sindikalisti rekli, količina od dodatnih 350 autobusa kroz i ovako pretrpanu trajektnu luku je zaista u tom slučaju prevelika. Tome dodajmo kako od Pazara do mosta na Bačvicama ima čak pet slobodnih pješackih prijelaza, a i trasa je za jedan kilometar duža pa je lako za zaključiti kako će vožnja našim autobusima trajati i do desetak minuta više. Predviđamo kako će velike probleme stvarati i pritisak vozila s trajektnih pristaništa. Stoga molimo putnike za strpljenje i razumjevanje, a kolege vozače pozivamo da poštuju propisana vremena vožnje te da redovito koriste pauze i odmore predviđene voznim eksploatacijama.



Sindikat vozača i prometnih radnika također je uputio prema Upravi Društva da se vozačima doda desetak minuta vremena na vožnji, kako bi se sigurno moglo stizati na sljedeće polaske i kako bi se izbjegao negativizam putnika prema vozačima.

Novi režim Podsjetimo, od jutros sve linije javnog gradskog prijevoza (osim linija broj 2, 9, 10 i 15 koje se okreću u luci) umjesto skretanja u Zvonimirovu, voze kružno kroz cijelu Trajektnu luku, preko mostića na Bačvicama, kroz Jadransku i Biankinijevu i skreću desno u Pojišansku ulicu.



Dok je na snazi ova privremena regulacija, na Trgu Mihovila Pavlinovića postojat će i dodatna autobusna stanica, čime će se vožnja za sve one koji idu put bolnica i Splita 3 produžiti za najmanje 10-ak minuta.