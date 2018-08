Dobitnici 'Zlatnog Grgura': Super je u Đardinu liti, ali mi želimo svirat cilu godinu

U sklupu kulturne manifestacije, pete po redu "Revije urbane kulture – Evo Ruke!", dodijelila su se priznanja za izniman doprinos glazbenoj sceni grada Splita – "Zlatni Grgur".



Prema riječima organizatora i inicijatora Stivija Vučkovića, cilj manifestacije je istaknuti kvalitetu, odati priznanje pojedincima koji godinama obilježavaju kulturnu, napose glazbenu scenu našeg grada i županije te intenzivno rade s mlađim uzrastima.

- Dodjelom ove nagrade skreće se pozornost javnosti i na "izvanestradno" glazbeno pregalaštvo, posebno jazz, blues i klasični žanr te ističe dugogodišnji trud pojedinaca i ansambla koji su svome gradu priskrbili pregršt međunarodnih priznanja, zahvaljujući svojoj umjetničkoj i zanatskoj stručnosti - kazao je Stivi Vučković.



Tako su pored mora glazbenih imena probrani dobitnici nagrade za proteklu 2017. godinu: Zlatko Brodarić, Ilija Utrobičić i Damir Dado Rakić. O spomenutom trojcu teško je u nekoliko redaka napisati koliko su pridonijeli glazbenoj i kulturnoj sceni ovoga grada. Ako bi krenuli redom, Brodarić je, osim karijere gitarista u poznatim splitskim grupama Metak i More, nastavio stvarati u suradnji s gotovo svim glazbenicima u gradu. Kada smo ga zamolili da nabroji neke, uzvratio nam je istom mjerom i zatražio od nas da mi nabrajamo pa se možda sjeti nekoga s kim nije zasvirao, ali smo, znajući u što se upuštamo, odmah odustali od te ideje. Istakao je da mu je ova nagrada iznimno draga, ali je iskoristio priliku da se požali na manjak prostora za glazbenike koji traže svoje mjesto pod suncem u jednom od najsunčanijih gradova u Hrvatskoj.



- Drago mi je da sam dobio ovu nagradu, ali u ovom gradu nema mjesta za ljude koji se ne bave masovnom produkcijom zabavne glazbe. Ljudi su zakinuti slušajući estradne uratke koji prevladavaju na televiziji. Zato takvi glazbenici rijetko sviraju, jedino ljeti. Zimi je sve mrtvo. Ovo u Đardinu je nešto posebno, ali volija bi da se to nastavi i kada turisti odu – kazao je Brodarić, inače studijski glazbenik koji vjerojatno niti sam ne pamti koje je sve pjesme snimao, svirao i stvarao, zato mu je iznimno teško u gotovo pola stoljeća dugoj karijeri bilo koga izdvojiti.



Osim samog naziva nagrade i svega što ona predstavlja, Ilija Utobičić je prokomentirao ljude koji stoje iza "Zlatnog Grgura", a među njima je Stivi Vučković, organizator svega što imate prilike gledati i slušati ovo ljeto, ali i protekla tri, u najljepšem splitskom perivoju.



- To su sve ljudi koji su entuzijasti i godinama rade na tome da imamo kulturnu ponudu kroz koju nešto možemo pružiti turistima i našima, a i glazbenici imaju gdje zasvirati. Vidi se veliki trud i zadovoljstvo mi je da sam na bilo koji način mogao pomoći, podržavajući ovu manifestaciju. Nama je ovo važno, a ako nema tih ljudi koji se trude, neće imati tko to gurati, kao što oni to rade - kazao je splitski glazbenik koji je iznimno zadovoljan ovogodišnjim izdanjem festivala u Đardinu.



- Ove godine se još malo podigla ta produkcijska letvica, pozornica izgleda još ljepše i bolji je zvuk - zaključio je Utobičić. Nagrada je dodijeljena u sklopu koncerta najdugovječnije splitske rock grupe Čuvari svirala, čijem je pjevaču također uručen "Zlatni Grgur".



Glazbenicima je nagrade uručio Stjepko Bulić, predsjednik Udruge jazz glazbenika "Bumbar"; Ivan Špar, glavni tajnik Udruge za zaštitu glazbe "Stop"; Želimir Dundić Dundo, predsjednik udruge Humane zvijezde Splita – "Split Stars Team" i već spomenuti Stivi Vučković, organizator "Revije urbane kulture – Evo Ruke!"