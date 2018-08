Štekat na Firulama mora pasti!: inspektor zatražio rušenje terase na pomorskom dobru, vlasnica kafića ogorčena

Iz županijskog Upravnog odjela za turizam i pomorstvo navode kako mikrolokacija Firule nije uvrštena u Plan upravljanja pomorskim dobrom grada Splita, pa je svaka gospodarska djelatnost na tom području ilegalnaMi nismo nelegalni, plaćamo naknadu od 114 tisuća kuna već četiri godine, i Gradu i carini. Dok mi nismo došli, za štekat se nije plaćalo i radilo se na crno – kazala nam je vlasnica kafića u uvali FiruleJa sam za to da se taj štekat ukloni i da se Firule vrate u prvobitno stanje – istaknuo je vlasnik obližnje 'Plave lagune' Ante Čulić

Štekat na Firulama u sklopu istoimena ugostiteljskog objekta treba biti uklonjen – zaključak je inspektora iz splitske Lučke kapetanije, a koji je potvrdilo i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Njihovim rješenjem od 4. svibnja zabranjuje se trgovačkom društvu "Franko i Ivan" d.o.o. obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru, točnije terasi kafića na plaži Firule jer nema koncesijsko odobrenje.



– Istim rješenjem naloženo je tom trgovačkom društvu da ukloni posljedice nastale nezakonitom upotrebom pomorskog dobra, odnosno da vrati pomorsko dobro u prvotno stanje, slobodno od stvari. U protivnom će se isto izvršiti po službenoj dužnosti na trošak i rizik stranke – naveli su uz dodatak kako su se vlasnici kafića žalili, no napominju kako to ne odgađa izvršenje.

Izostala uplata

Lučka kapetanija Split je 16. srpnja donijela zaključak kojim se društvo poziva da u korist državnog proračuna uplati novčani iznos od 23.500 kuna, potreban za izvršenje rješenja preko treće osobe. Međutim, stranka u navedenom roku nije obavila uplatu traženog iznosa, niti je do danas samostalno izvršila rješenje. S obzirom na navedeno, postupit će se u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku, radi izvršenja donesenog rješenja, odnosno radi uklanjanja posljedica nezakonita korištenja pomorskog dobra i njegova vraćanja u prvotno stanje, slobodno od stvari – napisali su u nastavku, ali su izostavili datum rušenja zbog, kako kažu, tajnosti postupanja u ovoj fazi.



Potvrdu za ovo dobili smo i iz županijskog Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, odakle navode kako mikrolokacija Firule nije uvrštena u Plan upravljanja pomorskim dobrom grada Splita, pa svaka eventualna gospodarska djelatnost koja se odvija na predmetnom području nije sukladna zakonu.



Za tu lokaciju sukladno GUP-u grada Splita potrebno je izraditi urbanistički plan uređenja, a granica pomorskog dobra provodi se u zemljišne knjige. Također, potrebno je izvršiti sanaciju pokosa kako ne bi došlo do ugroze života i zdravlja ljudi – istaknuto je u njihovom odgovoru.

Druga strana

No, to redom pobijaju vlasnici kafića "Firule", čija terasa iznosi 208 četvornih metara. Donedavno je zbog tog štekata trajao postupak koji je stigao i do Visokog upravnog suda u Zagrebu, gdje je nedavno poništeno koncesijsko odobrenje koje im je 2015. godine izravno dalo samo resorno Ministarstvo.

Godinu prije imali su koncesiju i dijelili sporni štekat sa susjednim kafićem "Plava laguna", no potonjem objektu Ministarstvo mora je poništilo odobrenje te ga samostalno dodijelilo "Firulama", uz obrazloženje kako su iz "Lagune" godinama koristili tu ljetnu terasu bez pravne osnove i plaćanja, kao i da je time Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja napravilo propuste. No, upravo zbog takve neuobičajene dodjele koncesije te su godine krenule brojne pravne zavrzlame.

Iako je Grad Split u međuvremenu 2016. godine tu lokaciju isključio iz Plana upravljanja, kafiću "Firule" je i te godine Ministarstvo dalo odobrenje, a 2017. su po nalogu Carinske uprave opet uplatili koncesijsku naknadu, iako se u rješenju navodi kako nemaju koncesijsko odobrenje za to godišnje razdoblje.

Vlasnica kafića Mirjana Gudić osporava rješenje Lučke kapetanije.



Ta ista kapetanija je dala suglasnost za raspisivanje koncesije 2016. godine, a to što sada rade je u suprotnosti s tim. Tu je prekoračena ovlast, ne može inspektor naložiti uklanjanje objekta već opreme, a to su različite stvari. Štekat je jedno, a oprema je ono što se nalazi na štekatu. Oni to rade u slučaju kad je nešto nelegalno, ali mi nismo nelegalni, plaćamo naknadu od 114 tisuća kuna već četiri godine, i Gradu i carini. Dok mi nismo došli, za štekat se nije plaćalo i radilo se na crno. Podnijeli smo kaznenu prijavu protiv osobe koja je izdala takvo rješenje i žalili se Ministarstvu – kazala nam je vlasnica kafića u uvali Firule, podcrtavajući da nisu nelegalni korisnici pomorskog dobra, kao i da su dali zahtjev za koncesijsko odobrenje još 2014. godine. Tvrdi i da je utvrđena granica pomorskog dobra, poziva se na izvadak iz zemljišnih knjiga i katastra, te traži da se raspiše postupak dodjele koncesijskog odobrenja.

Granica

Granica je utvrđena 2017. za šetnicu i pješčanu obalu. Nema smetnje da se koncesija raspiše i mi smo išli i Županiji s tim zahtjevom i suglasnostima ostalih institucija. To se moglo napraviti prošle godine, no tada je bila smjena vlasti i tko zna što se dogodilo. To što se njima ne radi, nama se ne može staviti na teret. Nema razloga zašto ovo ne bi bilo u Planu upravljanja pomorskim dobrom. Taj urbanistički plan koji oni spominju ne postoji od Kašuna pa do Stobreča, a svi imaju koncesije – dalje je istaknula Gudić, dodajući kako se za svoja prava sada bore na Ustavnom sudu.

Odbacila je tvrdnje Ante Čulića, vlasnika susjedne "Plave lagune", da su podovi i ostali dijelovi štekata njegovi, te ih nazvala smiješnima.



U travnju je Čulić lažno prijetio aktiviranjem eksplozivne naprave, kako bi dobio pažnju za svoj slučaj te, kako nam je rekao, ukazao na odluku Visokog upravnog suda kojim se njegovim susjedima poništava koncesija.

Drama na Firulama bila je kulminacija nezadovoljstva: vlasniku kafića koji je prijetio aktiviranjem eksplozivne naprave prijeti višegodišnja zatvorska kazna

U svojim medijskim iskazima otvoreno govori kako je riječ o ilegalnoj ljetnoj terasi koju je napravio sa svojim pokojnim prijateljem, ali tvrdi da nema dugovanja prema Gradu.



– Ministarstvo pomorstva je poništilo odluku Grada kojom sam ja dobio koncesiju za štekat koji je moje vlasništvo. Grad je saznao da je štekat ilegalan i da bi ga trebalo srušiti, no Ministarstvo je dogodine opet izdalo koncesiju iako su bili upoznati da je štekat ilegalan, pa su čak rekli da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno kako je štekat uklonjen. No, zašto su ga dali u koncesiju ako su utvrdili da je uklonjen? Za terasu postoji pravomoćno rješenje o rušenju iz 2008. godine koje je izdalo Ministarstvo graditeljstva – kazao nam je poduzetnik Čulić, pa smo i od tog Ministarstva zatražili objašnjenje.

Bez kontrole

– Priznajem da nisam smio to napraviti na pomorskom dobru, ali oni rade na mojoj imovini, na mom drvu. Ako je to moje, zašto onda ja nisam mogao dobiti koncesiju, nego da drugi rade na tom ilegalnom štekatu? Ako ja ne mogu raditi čija je imovina, kako netko drugi može? Zabrana Lučke kapetanije je smiješna jer kafić radi već dva mjeseca sa zabranom, nitko to ne kontrolira. Pogledajte, i sad je štekat pun, a institucije se loptaju tko je nadležan. Tako će proći cijelo ljeto, a ja ne radim jer nema smisla otvoriti bez štekata – mišljenja je Čulić koji vjeruje da je presudna bila odluka Visokog upravnog suda kojom se, tvrdi, osnažuje njegovo koncesijsko odobrenje. Kaže kako do tog slučaja Ministarstvo pomorstva nikada nije samostalno dodjeljivalo koncesiju, nego bi poništilo postupak u slučaju nepravilnosti.



– Upozoravao sam i u Ministarstvu turizma da nemaju minimalne tehničke uvjete na tom vanjskom dijelu jer sam dobio papir gdje piše da im je to ukinuto u 2017. godini jer nemaju koncesiju. Očekujem da se konačno sve radi po zakonu i u normalnim rokovima. Ja sam za to da se taj štekat ukloni i neka ga više nema. Za to sam da se potpuno sruši i da se Firule vrate u prvobitno stanje – istaknuo je vlasnik "Plave lagune".