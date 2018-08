'Komunalni terorizam' na zidu Svetog Duje dugo će se i skupo uklanjati; Tomasović: Radi se o diletantskom radu 'aktivista', čovjek ima problem s egom...

Nakon "napada" nepoznatog vandala koji je prošloga tjedna plavom uljanom bojom išarao veliki antički zid na južnoj strani nekadašnjega Dioklecijanova mauzoleja, današnje katedrale sv. Duje na terenu je obavljen očevid u kojem su uz policiju i gradske službe, sudjelovali i konzervatori.



Dr. Radoslav Bužančić, pročelnik Konzervatorskog odjela, rekao nam je kako je izravno oštećenje antičkog zida opsežno, a procjena štete još je u tijeku.



Slučaj će dakako imati i sudski epilog, restauratori su pristupili analizi oštećenja, te su odredili kako će se raditi neabrazivnim metodama u kombinaciji s laserom, a postupak će vrlo vjerojatno biti skup i dugotrajan, s neizvjesnim ishodom.



– Oba napada na svjetsku baštinu svojevrstan su "vandalski napad", a ciljevi ovog nasilja i prijetnji su usađivanje straha kod građana i pritiska na organe vlasti, te na cjelokupno društvo radi postizanja partikularnih aktivističkih ciljeva.



Vjerujem da se radi o organiziranoj i pripremljenoj akciji, koju nije izvela samo jedna osoba, već udružena organizirana skupina kriminalaca. Do sada smo imali provale u katedralu i krstionicu koje su isto bile slične poruke, da nigdje nismo sigurni – smatra Bužančić, koji je kazao kako policijske ophodnje postoje, no trenutačni sustav zaštite treba dograditi.



– Mislim da je došlo vrijeme da se naprave snažnije preventivne sigurnosne radnje, ali ključno je obrazovati naše građane o vrijednosti baštine jer samo oni koji ne razumiju i ne cijene svoju povijest i baštinu mogu se ponašati na ovakav način.



U cijelom svijetu se spomenici strogo štite, a Hrvatska je sigurna zemlja koja mora biti sigurna kako za svoje građane i posjetitelje, tako i za vrijednu pokretnu i nepokretnu kulturnu baštinu. Mislim da u Splitu imamo dovoljno kamera, pun ih je grad, počinitelji su snimljeni i sigurno će biti sankcionirani. Stara gradska jezgra je slabo osvijetljena i nenastanjena, a sve to pogoduje ovakvim radnjama – izjavio nam je šef konzervatora.



Odbacio je mogućnost da bismo zbog ovog vandalizma i mogućih sigurnosnih propusta mogli trpjeti posljedice iz UNESCO-a i izgubiti mjesto na Listi zaštićene svjetske baštine



– To su gluposti, onda bi vandali uvjetno rečeno postigli svoj cilj. O tome ne treba ni razmišljati. Naš stupanj zaštite je prilično visok, ali nikad se ne možete dovoljno pripremiti za izolirane i pojedinačne napade – napomenuo je naš sugovornik.



Hoće li u otkrivanju jednog ili više počinitelja ovog nedjela pomoći sigurnosne kamere s Peristila koje je Grad postavio i o kojima brine, nismo dobiti odgovor iz Banovine, već samo informaciju kako "vjeruju da će se počinitelji pronaći budući da je riječ o lokaciji u centru grada pokrivenoj kamerama". Jasno je da od pomoći neće biti kamera postavljena na susjednom zidu uz samu katedralu koja nije radila niti je u funkciji.



Policija nije izlazila s detaljima, kazali su kako "tajni izvidi još traju, zbog čega ne mogu navoditi detalje o poduzetim radnjama i prikupljenim saznanjima", ali napominju da "obavljaju sve potrebne mjere i radnje u cilju pronalaska i procesuiranja počinitelja".



Mnogi naši sugrađani pitaju se što uopće nekoga može potaknuti da se usudi crtati i tako oštećivati katedralu i njezine antičke temelje. Na društvenim mrežama počinitelje se naziva barbarima, divljacima, nevidljivim umjetnicima, pa smo komentar za ovaj čin zatražili od strukovnog udruženja likovnih umjetnika. Da se radi o neetičnom pokušaju umjetničke afirmacije, smatra Vice Tomasović, predsjednik splitskog HULU-a.



– Sebični autor, koji možda i stekne hrabrosti preuzeti odgovornost, proizveo je medijski eksponiran kriminalan čin koji bi mogao pravdati "višim ciljem", a to je ukazivanje na stanje komunalnog nereda u staroj gradskoj jezgri koja svakodnevno trpi i veće štete od ove intervencije. Ali na ovakav način dokazivati da konzervatorska i komunalna služba ne obavlja svoj posao bilo bi deplasirano.



Ako sam shvatio poruku, onda se radi o diletantskom radu kojim je oštećena ne samo kulturna baština, nego i splitska umjetnička scena – mišljenja je Tomasović, koji smatra da je autor nesvjestan i nesavjestan "aktivist" koji je umislio da je umjetnik.



– Radi se čovjeku koji ima problem s egom jer misli da ima legitimitet oštetiti najstariju katedralu na svijetu radi svoje "uzvišene" ideje. Volio bih da sam u krivu i da su autori rada ipak samo omamljeni turisti. U svakom slučaju, u iščekivanju smo pravih informacija o prirodi ovoga čina, nakon čega ću moći dati opsežniji komentar – zaključuje čelnik HULU-a.



Viđenje ovog slučaja devastacije spomenika nulte kategorije dr. Ana Peraica, povjesničarka umjetnosti, počela je spominjući ikonoklazam, koji je do druge polovice 20. stoljeća bio vrlo standardan izraz revolucionara koji su uništavali ikone sustava koje su smatrali zastarjelima.



– Tako su pad Rima, reformaciju, Francusku revoluciju, uspon, pa čak i pad socijalizma obilježila razbijanja spomenika, bilo građevina ili skulptura. To je bio i slučaj s Crvenim Peristilom koji je donio revoluciju 1968. godine. No, od trenutka uništavanja spomenika od strane ISIL-a u Siriji, ikonoklazam je u kulturi izgubio značenje napretka. To bi bio prvi razlog s kojim bih intervenciju stavila u zagradu kao umjetničku.



Drugo, ne vidim neku poruku u presliku sjene zgrade, ograde i pitara s druge strane. Jedino što mogu razaznati, budući da se intervencija ponavlja, jest da postoji nešto kao komunalni terorizam; a njega omogućava činjenica da u vrijeme kada u svijetu CCTV mreže postoje i u javnom transportu, antički spomenik nema apsolutno nikakvu zaštitu osim one nominalne – poručuje Peraica, ujedno i nasljednica stare fotografske obitelji i atelijera na obližnjem Peristilu.