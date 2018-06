Japanci i Kinezi infišali u srdele: pogledajte kako je bilo na legendarnoj splitskoj fešti koja traje već 25 godina

Premda se iz Radunice iselio dobar dio njezinih "starosjedilaca", premda je u njoj iz dana u dan sve manje djece koja se druže i igraju po kaletama, tradicionalnu feštu koncem lipnja ne propuštaju ni "izbjegli" Raduničani, a pogotovo ne oni koji su, nabujalom turizmu usprkos, ostali u svom dvoru.



Tako je bilo i ove godine, na jubilarnim 25. Danima Radunice, čije je obilježavanje započelo prošlu nedjelju i proteglo se kroz cijeli tjedan s brojnim događanjima.



Završna fešta, ona prava, pučka, održana je večeras: cijela Radunica mirisala je po gradelama na kojima se ispeklo 150 kilograma srdela, a slasna se riba zalijevala vinom. Bilo ga je ukupno 200 litara. Nakon okrjepe se tancalo, a za dobro su raspoloženje uzvanika bile zadužene klape, te pjevač Neno Papić, a nakon njega i zvijezda večeri, Goran Karan.



Da je fešta poprimila i internacionalni karakter osvjedočili smo se vidjevši u redu za porciju srdela Japance i Kineze. Ako manjka "domaćih", furešti u Radunici definitivno ne fali.

- Dali smo im ribu, potom svakome čašu vina, a nakon toga poklonili i majice za uspomenu. Onda su oni počeli vadit novce, pitat koliko su dužni... Govorim im ja "ma, to je besplatno, vi ste naši gosti", a oni u šoku, pa ponavljaju stalno "not possible, not possible"... Ovo je za njih prava egzotika! U pravu ste vi, ima ova fešta i međunarodni karakter - zadovoljan je prof. Ivan Tokić, dugogodišnji predsjednik Organizacijskog odbora Dana Radunice koji drži sve pod kontrolom.



Ni ove godine nije izostala tombola, s televizorom kao glavnom nagradom, pa su se svi pomamili za kartelama koje su se prodavale po pet kuna. Šanse za glavni zgoditak pojedinci su povećali kupnjom triju kartela po akcijskoj cijeni - za 10 kuna...



- Lipo je sve ovo, ali sićam se ja i prvih godina kad se kaletama nije moglo proć od ljudi, a u jednu večer bi se ispekla tona srdela. Malo je ostalo Raduničana; evo i ja sam nakon 40 godina odselija na Bačvice i napravija tu apartmane. Ne triba plakat - živimo trenutno od turizma, sad je stanje takvo. Ipak, nema dana da ja ne prođem svojom Radunicom, a nisam ni otiša' daleko od nje - kaže Ante Pauk koji je na feštu stigao sa suprugom i troje djece.