Reporteri Slobodne u 'inspekciji' na Žnjanu uoči otvaranja kafića: evo kako danas izgleda popularna splitska plaža, nekadašnji sinonim 'kaubojštine' i bespravne gradnje

Vječna rasprava oko toga je li čaša napola puna ili napola prazna može se primijeniti i na trenutnu situaciju na Žnjanu.



Samo dan uoči najavljenog početka rada kafića na toj plaži, danas ujutro se još uvijek prašilo na veliko, dio ugostitelja već je imao postavljene suncobrane, dok drugi još nisu bili ni krenuli s useljavanjem u montažne objekte. Moduli koji bi na toj lokaciji trebali biti privremeno tijekom ove i iduće godine zauzeli su svoje pozicije, pa su radove iz gradske tvrtke "Spalatum D.M.C.", koja vodi cijeli posao, nazvali "završnim šminkanjem".



Ipak u razgovorima s odabranim ugostiteljima, koji se nisu željeli medijski eksponirati, čuli smo kako se po njima sve odvija stihijski, te kako su im moduli predani, ali okoliš nije spreman za početak rada kafića i ostalih sadržaja. Rupe između montažnih objekata i nasutog žala zaista su još uvijek bile velike, virile su instalacijske cijevi i željezo, pa su po našoj procjeni sigurno tu ostala još dva-tri cijela dana da bi se projekt mogao nazvati spremnim za predaju "ključeva u ruke".



Kako god bilo, kaosu koji se tolerirao posljednjih sezona definitivno je došao kraj, a i najveći kritičari ove gradske vlasti morat će priznati kako će Žnjan ove sezone biti puno civiliziraniji, a boravak na plaži puno ugodnije iskustvo za građane i turiste. Tome će najviše doprinijeti besplatno parkiralište koje je postavljeno na dovoljnoj udaljenosti od mora, planiranog kapaciteta od 1200 automobila, pa više neće biti prašine i straha da netko zaboravi "potegnit ručnu".



Druga razlika je sam broj ugostiteljskih objekata, kojih je uz plažu tek sedam, uz jedan smješten uz cestu, pa je sve skupa prozračno i primjereno mjestu gdje se Splićani i njihovi gosti primarno dolaze opuštati. Ugodnijoj atmosferi pridonose i zeleni otoci koji su "izrasli" tik uz ugostiteljske module, ukupno po onom što smo čuli, u pitanju je čak 2500 kvadrata novog mediteranskog zelenila.



- Svi moduli, njih ukupno 36, postavljeni su na žnjanski plato dva dana prije predviđenog roka. Svi imaju struju, vodu i sve potrebno za rad. Danas smo sa svim ugostiteljima napravili primopredajne zapisnike i sada je na njima da otvore kad za to budu spremni. Nismo im uvjetovali datum ni izgled njihovih terasa. Ovo nešto malo završnog šminkanja dovršit će se danas, nasuti pješačke staze koje vode do plaže, kao i oko samih modula - govori nam Ante Šunjić, direktor "Spalatuma".



Prema njegovim riječima, veliki prostor između zone za vozila i plaže po planu upravljanja predviđen je kao mjesto na kojem će se smjestiti sadržaji za djecu, kao i oni društvenog i sportskog karaktera, a za čije je postavljanje u Banovni trebalo zatražiti koncesijsko odobrenje. Upravo po sredini te površine, u razini kaskadnih zgrada na Žnjanu, u rujnu će se podignuti i montažni stadion za 6000 ljudi i popratni objekti za susret teniskog Davisova kupa protiv SAD-a.



Na plato je na pet različitih lokacija postavljen po jedan muški i ženski wc, za čije korištenje treba ubaciti kovanicu od pet kuna, a novost su ormarići za čuvanje vrijednih stvari što će se naplaćivati 10 kuna za cijeli dan.



- Svaki ugostitelj je dobio jasno omeđenu terasu od 300 do 400 mtara četvornih čije granice ne smije prekoračiti, a koliko mi je poznato ležaljke nisu predviđene ovo ljeto na plaži Žnjan, osim ako ih neki od ugostitelja bude želio postaviti na zakupljenu površinu. Osim dostavnim vozilima za opskrbu u jutarnjim satima, ostalima neće biti dozvoljen prolazak izvan parkirališne zone - tvrdi Šunjić, koji otkriva kako su priključci za vodu, struju i kanalizaciju postavljeni sukladno rješenju za uređenje platoa kojeg potpisuje Arhitektonski ured "Ante Kuzmanić", pa novi kanali neće biti potrebni ni kad na red dođe dugoročni projekt.