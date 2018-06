Samo 15 kvadrata zelene površine na sjevernoj strani zgrade u Vrančićevoj ulici u Splitu, razlog je velike svađe među stanarima. Koliko stoji teza "dobar susjed zlata vrijedi" govori i ova priča u kojoj nema niti spomena dobrosusjedskim odnosima.



– Kada mi netko pozvoni na vrata dobijem srčani – prokomentirala je Lidija (potpuni identitet poznat redakciji, op.a.) nakon što nas je uvela u svoj stan u koji se s obitelji uselila prije nešto manje od godine dana.



Od tada, kaže, traju problemi. Nakon brojnih pokušaja rješavanja nesuglasica, odlučila je nazvati redakciju "Slobodne" kako bi okončala svađu oko, ni manje ni više, izbora hortikulture na površini ispod prozora njezine spavaće sobe. Da će sadnja grmolikog bilja dovesti do teških riječi i međusobnih optužbi, obitelj naše sugovornice nije očekivala.



– Tu je četrdeset godina bila ograda od bršljana visine jednog metra i izgledalo je odlično. Nije prošlo niti mjesec dana od kad smo tu doselili, a predstavnica stanara je makla sve biljke i posadila je lavandu. Prije dva mjeseca u vrtu sam počupala osušenu travu, počela ga uređivati i zasadila grmolike biljke – tri četke, jednu hortenziju i dva božura – prisjeća se Lidija koja je odabirom bilja htjela zazeleniti pogled iz prozora spavaće sobe na parkiralište, ali i skriti se od neželjenih očiju prolaznika.



Međutim, samo nekoliko sadnica dovelo je do ljutnje predstavnice stanara njihova portuna i prikupljanja potpisa više od polovice suvlasnika stanova u cilju da se sve naknadno zasađeno bilje ukloni, osim lavande koja je plaćena iz zajedničke pričuve. No, Lidija ne shvaća zašto je trebalo doći do toga.



– Imali smo istu situaciju s najnižim stanovima u Šimićevoj ulici gdje sam živjela 24 godine i susjedi koji su tu živjeli brinuli su se o zelenilu pokraj svog prozora. Otiđite i pitajte ih. Kroz tolike godine nikada im nismo to niti komentirali. Pa normalno mi je da se osoba kojoj je to ispod prozora, brine o zelenilu. Pravnik iz stanoupraviteljske tvrtke "Novi dani" kazao je da bi se čak trebala staviti ograda, a ja sada u rukama imam odluku koja kaže da moram iščupati to bilje – razočarano će naša čitateljica.



Kaže kako je naknadno doznala da ih je predstavnica klevetala i kako je na temelju lažnih priča prikupila potpise 57 posto suvlasnika zgrade.



– Čuli smo od drugih stanara kako im je kazala da mi tu zelenu površinu želimo kupiti. Jednoj gospođi je rekla da traže potpis da se više ništa ne sadi osim biljaka koje su tu. Jednima je rekla da smo to kupili, drugima da ćemo to kupiti, ne znam je li ikome rekla istinu. Ovima starijima je rekla da su to stabla koja će visoko izrasti. Mi smo nakon toga prikupili 15 potpisa od 28 ljudi, koji su, nakon što smo im pojasnili o čemu se radi, kazali kako nemaju uopće problem s posađenim biljkama – ističe Lidija, no to nije jedni problem koji je nastao preseljenjem na novu adresu.



– Sve je krenulo kada smo uklonili ventilaciju koja ne radi više od 30 godina, kako bi kćeri napravila sobu, da bi nam ona pokucala na vrata s gospodinom iz "Novih dana" i zatražila da se to vrati u prvobitno stanje. No, stanar iznad nas je već odavno uklonio svoju ventilaciju, zatvorio je pločicama i ne namjerava je vraćati, a ispod nas nema nikoga, tako da nikome nismo prekinuli spoj, a da ne spominjemo činjenicu da ta ventilacija ne radi već desetljećima. Kasnije smo dobili rješenje kako je trebamo vratiti u prvobitno stanje – u dahu govori vlasnica stana.



Osim inspekcije, na vrata im je kucala policija zbog krađe "mehanizma" na ulaznim vratima u zgradu.



– Prije oko dva mjeseca, dva policajca na vratima su me obavijestila da je moj muž prijavljen da je ukrao mehanizam za zatvaranje vrata od portuna. Budući da kamere u ulaznom prostoru nisu postavljene kako treba, uopće se ne vide vrata i nikako se nije moglo vidjeti tko je to ukrao. Pa i policajac nas je pitao tko je postavljao kamere, jer se ne vidi ulaz. Naravno, muž nije ništa ne bi napravio, niti ima što s tim mehanizmom – ističe Lidija koja je već od bivše vlasnice stana bila upozorena kako predstavnica stanara nije bila zadovoljna s dolaskom novih susjeda u prizemlje zgrade.



– Bivša vlasnica stana nam je kazala kako je jedan od osnovnih problema činjenica što mi je muž bio u vojsci. Predstavnica stanara joj je došla na vrata kada se žena pakirala i pitala je zašto nije pitala stanare kome će prodati stan – začuđeno će naša sugovornica, pitajući se zašto su još prije nego što su uselili, postali "nepoželjni".

Takve navode je za naš dnevni list potvrdila i bivša vlasnica stana uz napomenu kako nikada nije imala problema oko samostalnog održavanja vrta koji joj je bio ispod prozora i njoj također zaklanjao poglede prolaznika.



Nakon našeg obilaska sporne površine i odlaska s terena, Lidija nas je obavijestila kako joj je predstavnica stanara pozvonila na vrata, skrila se od špijunke kako je ne bi vidjela i kazala joj: "Zvala si novinare. Čut ćeš me.". Nakon toga je naša sugovornica pozvala policiju.



Kada smo nazvali predstavnicu suvlasnika zgrade, odmah smo bili obaviješteni kako smo viđeni na kameri, što je bio uvod neobičnog početka priče o novim susjedima.



– Zatekli ste me... Odmaram se i razmišljam kakve smo kriminalce dobili u ulazu. Sad ću vam ispričati pravu priču. Kao mlad momak on je (novi vlasnik stana, op.a) upao u tuđi stan – započela je razgovor.



– Kakve to veze ima s vrtom? – upitali smo je, jer je svađa počela poprimati osobnu razinu.



– Čekajte! Onda je prodao taj stan i kroz tu tranziciju iz jednog stana u drugi, koja je trajala dva i pol mjeseca, bršljan, nešpula i lovor u vrtu su se osušili. Žao mi je što to nisam slikala, bilo je prestrašno za vidjeti. Mi smo tražili od bivše stanarke da plati čišćenje, jer je zgrada tu površinu sredila iz sredstava pričuve za 600 kuna. Onda je bivša vlasnica rekla da će ta porodica i dalje održavati vrt. Pa čiji je vrt? Nas 28 ili od njih? – kaže ljutita predstavnica s dugogodišnjim "mandatom", te nastavlja:



– One njene četkice će narasti dva metra. Kad smo mi to očistili, zvali smo "Parkove i nasade" koji su rekli da tu samo može doći deset lavandi i ništa drugo. Alo, pa to je struka rekla, nisam ja. Ona je rekla da hoće zaštititi pogled da joj je ne gleda u sobu, pa ona je znala gdje kupuje stan! Zašto ona mene kao predstavnicu nije nazvala i pitala može li to posadit. Neka mi kaže divljakinjo, ne mora mene nazvat gospođom, mene to ne boli, jer ja sam žena jednog direktora. Moj muž nije ukrao ničiji stan. Moj muž je po struci diplomirani pravnik pa nismo ni mi budale.



Bez obzira na uporno odbijanje slušanja tvrdnji o nedokazivim optužbama "upadanja" u tuđe stanove nakon Domovinskog rata, ljutita predstavnica često nam je to spominjala.



– Uselili su se ovdje u jedan sat po noći, ne mogu reći da sam vidjela. Nakon 12 dana u podne mi zvoni neki nepoznati čovjek i kaže: ja sam novi vlasnik i da je iz Četvrte gardijske brigade – opisuje sugovornica.



– U 43 godine koliko smo tu nama ni šteker nije pofalio, a sada mi je otuđena hidraulika. Pokazala je kamera Lidijina muža. On neće da prizna. Snima kamera ulazna vrata – ističe ljutita susjeda.



– Imate li snimak kako on krade – upitali smo je.



– Ima, u policiji je?



– Zašto ga nisu kaznili?



– Policija ne može ništa, ako on kaže da nije ukrao. Znate što, ovo je sve skupa jedna tragedija. Budite sigurni da ćete naći veliki otpor u svim ulazima u Vrančićevoj – kazala je predstavnica.



Između ostalog je spomenula i porušenu ventilaciju u njihovu stanu, koja spada pod zajedničke dijelove zgrade te kako će nove susjede prijaviti za klevetu.



– Vi ste trebali pitati kakva sam ja predstavnica stanara. Ja uzela pokraden ulaz s 32 tisuće kuna minusa, tu je živjela i ova bolesnica koja je prodala stan. Pet puta je promijenila na vratima bravu i pet-šest alarma. To govori kakva je to osoba – nadovezala se i na nezadovoljstvo bivšom susjedom, a čini se i novim susjedima koji su, kako kaže, bez pitanja posadili bilje koje će "zagušiti" lavandu kupljenu iz sredstava pričuve.