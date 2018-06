Prekinuta sjednica Senata, sukob izbio zbog zapošljavanja bez koeficijenta

Jubilarna 60. sjednica sveučilišnog Senata u aktualnom sazivu, održana jučer, bila je ujedno i prva koja je prekinuta zato što je desetak članova tog tijela demostrativno napustilo Vijećnicu u zgradi Sveučilišne knjižnice. Na taj način je izgubljen kvorum, pa rektoru prof. dr. Šimunu Anđelinoviću nije preostalo ništa drugo nego prekinuti sjednicu.



Izvanredna situacija dogodila se nakon što je prof. dr. Tomislav Kilić s FESB-a zatražio od čelnika akademske institucije da mu objasni zbog čega je 20. lipnja raspisao natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme četvero administrativaca u Rektoratu, i to bez određenog koeficijenta za obraćun plaće.



To znači da bi "bušte" novozaposlenih radnika ostale dugogodišnja obveza Sveučilišta i njegovih idućih uprava, a ne Ministarstva znanosti. Budući da rektorovo objašnjenje za takav postupak nije zadovoljilo dobar dio članova Senata, oni su potaknuti prof. dr. Glorijom Vickov, dekanicom Filozofskog fakulteta, napustili Vijećnicu, pa su brojne točke ostale neraspravljene, među njima i ona o Tehnološkom parku UniST.



Komentar nastale situacije tražili smo i od prof. dr. Anđelinovića koji je naglasio da je s resornim ministarstvom bilo dogovoreno da sveučilišni Senat donese djelomični plan zapošljavanja za razdoblje od lipnja do rujna, a da će plan za razdoblje od 1. listopada do kraja godine, kao i za 2019. godinu, biti dogovoren početkom listopada s novom upravom.



- Ova točka dnevnog reda bila je u srijedu na sastanku Rektorskog kolegija u širem sastavu, te je dogovoreno da se sukladno već usvojenim planovima koje je Sveučilište dostavilo Ministarstvu donese spomenuti djelomični plan zapošljavanja. Pri tome je trebalo voditi računa o točnoj dinamici realizacije i činjenici da se ne smije probiti masa koeficijenata odnosno za nju vezana masa proračunskih sredstava. Sukladno naputku Ministarstva, naše sastavnice su to i napravile osim dviju koje su u plan stavile veći broj radnih mjesta odnosno veća sredstva, što bi rezultiralo probijanjem dogovorenog iznosa u proračunu i posljedičnim neprihvaćanjem djelomičnog plana kadrova za cijelo Sveučilište od strane Ministarstva - kazao je rektor i dodao:



- Tijekom rasprave postavilo se pitanje zapošljavanja administrativnog osoblja u Rektoratu za koje možemo reći da je napravljeno sukladno planu zapošljavanja, ali i u skladu s potrebama Rektorata. Neka od tih mjesta su upražnjena, dok su neka od njih već duže od tri godine popunjena na određeno vrijeme i financiraju se iz sredstava koja se dobiju od vođenja projekata i ugovorima s partnerima poput Županije. Članovima Senata je rečeno da se cijeli plan zapošljavanja po svim sastavnicama može iznijeti na sljedećoj sjednici i da je cjelokupna dokumentacija o raspisanim natječajima i planovima dostupna svim zainteresiranima.



Prema Anđelinovićeviom riječima, na Sveučilištu je od listopada 2014. zaposleno više od 180 novih znanstvenika i drugih djelatnika, i to "upravo rukovodeći se funkcijom i potrebama svake pojedine sastavnice, akreditacijskim kriterijima te potrebama smanjenja vanjske suradnje".



- Rektorat je prema usporednim sveučilištima slične veličine u Hrvatskoj na zadnjem mjestu po broju zaposlenika u stručnim službama te je nužno zapošljavanje kvalitetnih stručnih osoba, a poglavito za vođenje i praćenje znanstvenih, infrastrukturnih i drugih projekata. Samo za praćenje studentskih projekata, ukupno vrijednih tri milijuna kuna, potrebne su dvije osobe. Nije postojao nikakav razlog za prekid sjednice Senata, jer su članovi vrlo često imali različita mišljenja o kojima bi raspravljali te bi sjednice bile dovršene do kraja, što je u akademskom duhu i u skladu s odgovornošću koju imamo zbog točaka koje su trebale slijediti nakon toga. Osim toga, neusvajanje plana odgađa napredovanja i zapošljavanja na našem Sveučilištu čime se koči realizacija plana te se nanosi značajna financijska šteta cijelom Sveučilištu - zaključio je rektor.