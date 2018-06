I ova će turistička sezona za splitske komunalce biti pravi izazov, a onda kreće 'rezanje': 'očistit' će se 70 posto površine najvećih trgova u centru grada, ugostitelji već 'plaču'

Sada je sasvim izvjesno da će ova turistička sezona za splitske komunalce biti pravi izazov. Najavio je to na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća i sam poteštat Andro Krstulović Opara, kazavši kako ključne dokumente koji će konačno uvesti red na ulice i trgove možemo očekivati tek početkom iduće godine.



To se u prvom redu odnosi na novu odluku o komunalnom redu, čiji je sastavni dio plan korištenja javnih površina unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, te na pravilnik o određivanju visine zakupnine, zonama i načinu korištenja javnih površina za postavljanje kioska, štekata, štandova i pokretnih naprava.



Do tada nam valja izdržati pakleno ljeto u kojem će centar grada biti pod okupacijom turista, što u prijevodu znači da će ga domaći izbjegavati koliko god to bude moguće.



Gradonačelnik se pred lokalnim zastupnicima požalio i kako je malo naših sugrađana sudjelovalo u javnom savjetovanju za izmjenu odluke o komunalnom redu.



Kako smo doznali iz resora komunale u Banovini, radi se tek o 40-ak primjedbi, od kojih je većina, gotovo njih 20, došla iz reda ugostitelja, a ostatak su činila očitovanja građana, dok je po jedna primjedba stigla od Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika koji djeluje u sklopu Udruženja obrtnika i Građanske inicijative Split.



Kako doznajemo u gradskoj upravi, najviše se primjedbi od strane ugostitelja, očekivano, odnosi upravo na plan korištenja javnih površina, poznatiji kao "konzervatorske smjernice" koje će biti sastavni dio odluke o komunalnom redu.



Kako smo već prije pisali, tim je dokumentom predviđeno ukidanje komercijalne djelatnosti na lokacijama Zlatna, Srebrna i Željezna vrata, Poljana kraljice Jelene, Peristil i Vestibul, te u Dioklecijanovoj ulici, Krešimirovoj, Bosanskoj, Marulićevoj, Domaldovoj, Šubićevoj i Zadarskoj ulici.



Također, predloženo je da minimalno 70 posto površine Voćnog trga, Prokurativa i Pjace, te 50 posto površine ostalih trgova bude omogućeno za ostale namjene, a ne samo za komercijalnu. Unutar štekata ne bi bilo dozvoljeno ni postavljanje fotelja, kauča, ormara, polica i drugog namještaja, kao ni šankova, rashladnih uređaja, vitrina za čuvanje namirnica...



Što se tiče javnog savjetovanja koje je bilo organizirano za pravilnik o određivanju visine zakupnine, zonama i načinu korištenja javnih površina za postavljanje kioska, štekata, štandova i pokretnih naprava, do predviđenog je roka, kako doznajemo u gradskom Odsjeku za javne površine, pristigla tek 31 primjedba, i to 16 od ugostitelja i 15 od građana.



Primjedbe su se u ovom slučaju odnosile, naravno, na prijedlog povećanja cijena unajmljivanja štekata te kategorizaciju rashladnih vitrina.



U svojim očitovanjima ugostitelji navode kako će zbog toga biti prisiljeni otpuštati radnike, no prema informacijama kojima raspolažemo, u primjedbama nije naveden argument prihoda zbog kojeg se opravdava nezaposlenost. Nitko, naime, od njih nije zatražio smanjenje površine štekata, već samo njezino povećanje.

Poteštat, komunalci i konzervatori

Oba dokumenta sa svim primjedbama i prijedlozima naći će se pred posebnim povjerenstvom od 16 članova na čijem je čelu gradonačelnik Andro Krstulović Opara, dok mu je zamjenik Ivica Grubišić Gire, savjetnik za komunalu. Ostali "povjerenici" su predstavnici komunalnog resora u Banovini, gradski vijećnici, odgovorni iz Županijske gospodarske komore, Konzervatorskog odjela, članovi udruga...



Nakon što povjerenstvo iznese svoj stav o primjedbama, materijal će biti upućen na Gradsko vijeće, gdje će biti predstavljen u dva čitanja, kako bi se i vijećnicima dala mogućnost predlaganja izmjena i dopuna.