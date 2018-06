Cesare jutros zagrlio mamu, prvi put nakon mučnog rastanka u Splitu; Nina Kuluz seli u Italiju, može svaki dan viđati sina, otac poručuje: Ne namjeravam ih razdvajati

Ne namjeravam odvojiti Cesarea od majke niti raditi ono što je ona meni radila, kazao je Alessandro Avenati

Nina Kuluz i Alessandro Avenati našli su se u utorak ujutro u Centru za socijalnu skrb u Moncalijeriju kraj Torina kako bi dogovorili daljnje susrete zajedničkog sina Cesarea (8) s majkom.



Isti dan su se majka i sin susreli po prvi put nakon što je predan ocu s kojim je otišao u Italiju početkom prošlog tjedna. Susretu majke i sina te sastanku roditelja su prisustvovali psiholog i socijalni radnik, a protekao je u mirnoj i konstruktivnoj atmosferi, navode talijanski mediji.



- Ne namjeravam odvojiti Cesarea od majke niti raditi ono što je ona meni radila - ponovio je Alessandro Avenati tijekom susreta ono što je govorio od početka potrage za sinom.



Sud za maloljetnike koji je nadležan za pitanja socijalne skrbi u Moncalieriju izdao je privremeno rješenje prema kojem Nina Kuluz može svaki dan viđati Cesarea, a očekuje se da će za nekoliko dana biti donešeno i trajno rješenje. Uvjeti susreta su da budu na neutralnom terenu i pod nadzorom, kao i prvi susret.



Talijanske stručne službe rade sve što mogu da olakšaju dječaku prilagodbu na novi život i svjesni su kako mu treba vremena i svaki oblik podrške. Rješenje o susretima doneseno je uz suglasnost oca koji od travnja prošle godine ima isključivo pravo na roditeljsku skrb.



Nini Kuluz oduzeta je roditeljska skrb odlukom suda u Torinu kada je nepravomoćno osuđena na tri godine i četiri mjeseca zatvora za otmicu Cesarea 2011. godine kada je imao jednu godinu. Istom presudom mora platiti 50.000 eura Alessandru Avenatiju na ime naknade zbog perioda u kojem je bio razdvojen od sina i nije znao godinama gdje se nalazi.



Odluke o kazni zatvorom i isplati novca su nepravomoćne, ali je ona o oduzimanju roditeljskog prava stupila na snagu odmah. Sve do tada je bila na snazi odluka Obiteljskog suda u Torinu iz 2012. godine koji je Nini Kuluz i Alessandru Avenatiju dodijelio pravo na zajedničku roditeljsku skrb.



Majka je istom presudom imala pravo svaki dan biti sa Cesareom na očevoj adresi u Moncalieriju u obiteljskoj kući gdje su svi zajedno živjeli do prekida veze nje i Alessandra. Također je mogla sina odvesti kod sebe tijekom vikenda svaka dva tjedna.



Kako je 2011. otišla iz Italije i nije se vratila sa sinom 2012. godine unatoč odluci Obiteljskog suda da Cesare treba ostati živjeti na očevoj adresi, a nakon toga otputovala s njim u BiH, protiv nje se u Italiji pokrenuo kazneni postupak za otmicu. Od kada je u tom postupku 2017. godine osuđena na zatvor, do pravomoćnosti odluke mora se javljati jednom mjesečno talijanskoj policiji.



Pošto odlukom suda uz suglasnost oca ima pravo vidjeti sina svaki dan, najvjerojatnije će se i preseliti u Moncalieri, kako je već i najavljivala. Njen boravak u Italiji Cesareu bi najviše pomogao u prilagodbi na novu okolinu.



Odmah nakon traumatične predaje ocu prošlog tjedna na splitskim Pujankama, Cesare je s njim otišao na putovanje do morske obale kod obiteljskih prijatelja. Tamo su proveli nekoliko dana gdje se Cesare družio sa svojim vršnjakinjama koje su djeca očevih mu prijatelja.



Boravak oca i sina u opuštenoj atmosferi savjetovali su psiholozi kako bi njih dvojica proveli nekoliko dana daleko od svega što je negativno utjecalo na njihov odnos. Došli su u Moncalieri kada je dogovoren susret s majkom.



Za to vrijeme u Hrvatskoj skupina građana je u otvorenom pismu ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću, u povodu nedavne ovrhe nad Cesareom Avenatijem, zatražila da se kazne oni koji su odgovorni za zlostavljanje tog dječaka te od ministra zatražila da se založi da se Cesare zaštiti u Italiji i prati što se s njim događa. Pismo je do srijede poslijepodne potpisalo 8.118 osoba.