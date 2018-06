Skupina Splićana pisala ministru: Scene kojima smo svjedočili nezamislive su u civiliziranom svijetu, kaznite odgovorne za zlostavljanje Cesarea

Skupina građana je u utorak navečer u otvorenom pismu ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću, u povodu nedavne ovrhe nad Cesareom Avenatijem, zatražila da se kazne oni koji su odgovorni za zlostavljanje tog dječaka te od ministra zatražila da se založi da se Cesare zaštiti u Italiji i prati što se s njim događa.



Službenici Općinskog suda u Splitu su 19. lipnja predali dječaka na skrb ocu Alessandru Avenatiju, dok je dvjestotinjak Splićana tog dana došlo podržati dječakovu majku Ninu Kuluz i pred zgradom u kojoj su živjeli majka i sin pokušavalo onemogućiti njegovo odvođenje u Italiju.



"Ne možete popraviti učinjeno, ali možete poduzeti sve da oni koji su odgovorni za zlostavljanje ovog djeteta budu kažnjeni i da nikad više ne budu u prilici odlučivati o sudbini i pravima bilo kojeg djeteta u Republici Hrvatskoj", navodi se u otvorenom pismu ministru Bošnjakoviću koje je potpisala aktivistica u protivljenju ovrsi i predaji dječaka Cesarea njegovom ocu Vanda Plazonić i još 117 građana.



U otvorenome pismu poručuje se ministru Bošnjakoviću da zajedno s kolegama iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova "diplomatskim putem zaštiti to dijete, našeg (hrvatskog) državljanina u Italiji i prati što se s njim događa i jesu li osigurana sva njegova prava."



Potpisnici pisma navode kako se ministru Bošnjakoviću obraćaju "duboko potreseni" scenama predaje djeteta.



"Scene kojima smo svjedočili, bilo uživo ili putem medija, užasavajuće su i nezamislive u civiliziranom svijetu, kojemu pripadamo", ističe se u otvorenom pismu.



Po navodima u pismu, nedopustivo je u ovom slučaju raspravljati o odgovornosti roditelja za nastalu situaciju, jer postoje institucije i ljudi zaposleni u njima čija je dužnost bila zaštiti dijete i brinuti o njegovim najboljim interesima što oni nisu učinili.

"Zašto maleni Cesare u postupku nije imao skrbnika koji bi štitio njegova prava ako mu to pravo jamči Obiteljski zakon? I gdje je taj skrbnik, ako je imenovan, bio za vrijeme ovrhe?", pitaju potpisnici pisma.



Također pitaju zašto nitko nije pitao dijete da izrazi svoje mišljenje iako mu to pravo jamči Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava i Konvencija o pravima djeteta.



U pismu se također naglašava da je trebalo vještačiti i roditelje i dijete, ako je to bilo potrebno za pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja, te u svakom trenutku imati prije svega na umu dobrobit djeteta i njegova prava.



"Ili hrvatsko pravosuđe dijeli oduševljenje prijatelja njegova oca, koji uz šampanjac na društvenim mrežama slavi da je predmet Općinskog suda u Splitu Ovr-5287/2012 arhiviran. Jer njemu je Cesare taj neki Ovr broj. Nama nije. Želimo vjerovati da nije ni vama," poručuje se u pismu ministru Bošnjakoviću.



Po mišljenje potpisnika pisma, umjesto da su institucije zaštitile dijete i njegova prava, naočigled policije, socijalnih radnika, psihologa i liječnika, jedno malo dijete "zapomagalo je i molilo pomoć, zlostavljan fizički od strane odraslog muškarca, svog oca."

"I svi su gledali i šutjeli i nitko ništa nije poduzeo. Nitko nije tom djetetu pomogao. Kakvo smo to mi društvo postali i kamo mi idemo gospodine ministre?" navodi se u otvorenom pismu grupe građana ministru Bošnjakoviću.