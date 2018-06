'Situacija u KBC-u Split je kritična, ni pacijenti s karcinomom ne mogu dobiti termin za pregled!'; Šef radiologije upozorava na katastrofalnu situaciju u drugoj bolnici po veličini u zemlji

Pacijenti su sve nervozniji, "moji" ljudi na Radiologiji su na izmaku snaga i dokle će to sve tako biti ja ne znam, a cijela situacija prijeti urušavanjem kompletnog bolničkog sustava - kaže doc. dr. Krešimir Dolić.

Onkološki bolesnici u KBC-u Split, kojima je potrebna neka od radioloških pretraga, koja za njih može značiti život ili smrt, ne mogu ostvariti pravo na tu svoju pretragu, jer jednostavno nema slobodnih termina na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju.



Naime, svakome onkološkom bolesniku, koji redovito vrši kontrolne preglede kod onkologa treba jednom ili dvaput godišnje napraviti MSCT ili MR radiološku pretragu. Nakon toga s tim nalazom odlaze kod svog onkologa, koji im kaže je li se bolest povukla, je li u stagnaciji ili je u progresiji i o čemu ovisi nastavak daljnjeg liječenja.



No, u posljednje vrijeme mnogi od tih onkoloških bolesnika, zbog manjka radiologa u KBC-u Split, ne mogu obaviti svoje pretrage, jer jednostavno nema termina u kojima bi oni mogli biti snimljeni.



U takvo stanje je zapala splitska Radiologija jer je Upravno vijeće KBC-a Split, početkom ove godine, u definitivnu mirovinu poslalo šest bolničkih radiologa.



Ovu "mudru" odluku donijelo je peteročlano Upravno vijeće KBC-a na čelu s prof. dr. Nevenom Ljubičićem, a uz njega tu su još i doc. dr. Trpimir Glavina, predstojnik Klinike za psihijatriju KBC-a Split, prof. dr. Ivica Grković, redoviti profesor anatomije na Medicinskom fakultetu u Splitu, medicinska sestra Silvana Ganza, sindikalni povjerenik Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara u KBC-u Split i gradski vijećnik iz redova HDZ-a Tomislav Prljević

.

No, ovaj put oni nisu glasali o produživanju ili "tjeranju" radiologa u mirovinu.



Kako doznajemo, iz Zagreba je došla "depeša" da se radiologe pošalje u mirovinu, a sve pod izgovorom da im je već jednom produžen rad za šest mjeseci, iako su stekli uvjete za mirovinu i da na tržištu rada ima radiologa koji će biti zaposleni u KBC Split. Upravno vijeće je prihvatilo "depešu", iako su protiv te odluke bili doc. dr. Glavina i prof. dr. Grković, jer su bili svjesni problema u koje će zapasti splitski KBC.



I tada splitska Radiologija upada u goleme probleme.



- Svakodnevno, najčešće u poslijepodnevnim satima odgovaram na "more" zahtjeva onkoloških bolesnika, koji istovremeno protestiraju i mole da im napravimo "njihovu" radiološku pretragu, a ja svakom od njih moram objasniti kako jednostavno, zbog manjka radiologa, nismo u mogućnosti zadovoljiti sve njihove potrebe. Ti ljudi, koji boluju od najtežih oboljenja tako ne mogu u KBC-u Split obaviti radiološku pretragu, koju bi morali ostvariti bez problema. Kod nas ne postoje prioritetne liste, povećavaju se liste čekanja, a mi svakodnevno izmišljamo termine u koje bi "ugurali" nekog pacijenta, da bi mu mogli obaviti MSCT ili MR pretragu - kaže doc. dr. Krešimir Dolić, predstojnik bolničke Radiologije.



I kada je ovih šest "umirovljenika" radilo na Radiologiji postojao je manjak radiologa.



- A zamislite kako nam je sada! Pa kad nedostaje jedan liječnik problem je normalno raditi, a kamoli kad ih nedostaje šest. Svi nadređeni su upoznati s problemom i ništa se ne događa. Pacijenti su sve nervozniji, "moji" ljudi na Radiologiji su na izmaku snaga i dokle će to sve tako biti ja ne znam, a cijela situacija prijeti urušavanjem kompletnog bolničkog sustava - kaže doc. dr. Krešimir Dolić.



Dokle će to biti tako, upitali smo i prof. dr. Ivu Jurića, ravnatelja KBC-a Split.



- Mi u ravnateljstvu sve radimo i ulažemo enormne napore da dovedemo liječnike-radiologe iz ostalih dijelova Hrvatske da rade u Split. Međutim, nitko neće da dođe raditi u Split, nitko neće da radi za ovu plaću. Nastojimo riješiti problem, dobili smo i dopusnicu ministra zdravstva prof. dr. Milana Kujundžića da dovedemo radiologe, ali nitko neće da dođe - kaže prof. dr. Ivo Jurić.



I tako pacijenti "obivaju" vrata, odlaze od šaltera do šaltera, "mole i prose" da ih netko snimi, da im napravi pretragu koja im je vjerojatno najvažnije stavka života. No, malo njih ima sreće.



U isto vrijeme "pučki tribuni", splitski ili dalmatinski političari koji su u Saboru i na istaknutim saborskim funkcijama i koji bi mogli, kada bi htjeli svojim utjecajem pomoći u rješavanju dugogodišnjih problema splitske bolnice to ne rade. Nitko od njih, nikada, za govornicom u Saboru nije spomenuo ogromne probleme u KBC-u Split, od nedostatka uređaja (nekada MSCT-a, danas MR-a) ili velikog manjka operacijskih dvorana ili nedostatka anesteziologa... ili nedostatka najosnovnijih potrepština za rad i higijenu. Oni su sebi sami dovoljni. Dobro su se "priženili", jer ih je narod izabrao u Sabor i sada uživaju plaće i privilegije kao afrički kraljevi, a za narod koga briga.



U želji da saznamo kakav je bio stav Silvane Ganze, o "tjeranju" radiologa u mirovinu, nazvali smo sindikalnu povjerenicu.

- Mene obvezuje službena tajna i to ne mogu komentirati - kratko je izjavila Ganza.