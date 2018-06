U Splitu zaređeni svećenici nove generacije, među njima i netipični 'pastir' s Mertojaka: Bio sam turistički vodič i ekonomist, a sad preko filmskih kritika širim evanđelje...

Živjeti s narodom, doprijeti mu do srca i otvoriti ga kako bi Božja riječ pala na plodno tlo, izazov je koji čeka buduće svećenike. Taj izazov prihvatilo je i deset momaka koje je splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić zaredio ove subote u konkatedralnoj crkvi sv. Petra gdje se okupio velik broj rodbine, prijatelja i ostalih vjernika koji su stigli iz više župa, od one na Žnjanu, Donjeg Dolca, Imotskog, Knina, Klisa, Sinja, Otoka, pa onih iz Zadra i Skopaljske Gračanice u BiH.



Vidljiv je bio ponos na njihovim licima dok su u molitvi pratili svoju djecu, braću i rođake u trosatnom euharistijskom slavlju. Osjećaji sreće, ponosa, ali i male treme miješali su se kod desetorice đakona. Uoči ređenja susreli smo se s kandidatima za svećenike. Anto Gavranović rodom iz Bosne, stiže s Paga, a za ovu svečanu prigodu Marko Dokoza iz Zadra stigao je sa studija teologije u Švicarskoj. Uskoro se vraća u Hrvatsku gdje želi ostati i služiti narodu i Bogu.



– Moja želja je vršiti ono što crkva traži. Nakon zaređenja idem tamo gdje biskup odluči. Sretan sam, što da drugo kažem. U mom selu Putišići kraj Donjeg Dolca nije bilo svećenika oko 150 godina, a zadnji je u župi zaređen don Ante Šošić 1991. godina. Inače, ta župa broji osam svećenika i biskupa Juru Bogdana – kaže nam 25-godišnji Stanko Kaćunić, sin Domagoja i Danijele.

I on je spreman živjeti s narodom, za njega te svojim životom svjedočiti bogatstvo Božje riječi i radosti života s njim. To i jest uloga svećenika danas, o čemu im je govorio nadbiskup Marin Barišić na primanju u Nadbiskupiji, kao i na misnom slavlju.



– Pozvani ste da živite sa svojim narodom. Nadam se da ćete u svojim životima osjetiti da je svećeništvo ljubav Srca Isusova. Osvježenje ste za našu crkvu ove godine. Vidim da ređenju pristupate sa strahopoštovanjem. To je dobro jer to znači da ste svjesni da ovo niste sami izabrali već da ste pozvani i da ste ljubljeni – rekao im je nadbiskup.



Odluka o svećeničkom pozivu dugo je sazrijevala u srcu 38-godišnjeg Danka Kovačevića, sina Milana Ratimira i pok. Grozdane, koji je odrastao na Mertojaku, u Ostravskoj ulici, a kao kandidat dolazi iz župe Gospe od Milosrđa na Žnjanu. Govori nam kako je u toj župi primio sakramente svete pričesti i potvrde, išao na vjeronauk i misu, pjevao u župnom zboru i klapi, čitao na misi, glumio u igrokazima. Prije nego je stekao diplomu filozofije i teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu gdje je zaslužio nagradu kao najbolji student s odličnim uspjehom, Danko je godinama radio u ekonomskoj struci, bavio se digitalnim marketingom, a kao student izdržavao se radeći sezonski kao turistički vodič.

Doznali smo i da ovaj svestrani mladić krije veliku zanimaciju za filmove o kojima na internetskim portalima piše recenzije, spajajući na zanimljiv način film i teologiju jer, kako kaže, evanđelje se treba navješćivati, a različiti su načini za širenje Božje riječi.

Susret s Papom

– Čovjek sam vremena i prostora u kojem živim. Imam interese ko i svi iz moje generacije. Radio sam kao vodič i time realizirao svoju ljubav prema sakralnoj baštini. To je ta vizualna komponenta koja se privlači i kroz komentiranje filma, a sve to je u službi mog poziva, pa i digitalni alati koji se mogu koristiti u širenju evanđelja. Mladi su danas bazirani na vizualnom, informacije brzo kolaju, a sve je to prilika da ljudima približiš Boga, da dođu do spoznaje da postoji nešto što nas nadilazi. Moj životni put je bio, kao i svakom od nas, potraga za puninom života. Pronašao sam to u Katoličkoj crkvi. Mogao sam i ranije doći do te spoznaje, ali htio sam da to bude baš moja odluka, da sazrije kako bih bio sposoban predati se tome. To traži jednu određenu životnu zrelost – kaže Danko kojem je davni susret s Ivanom Pavlom Drugim na Žnjanu zapalio onu iskru koja se nije gasila.



Kasnije ga je susreo u Rimu. Fotografiju s tim velikim čovjekom čuva na svom noćnom ormariću. Danas i Danko ostavlja svoju "lađu na žalu, i kreće loviti ljude". Baš kako im je nadbiskup poručio, i njegova želja je biti s narodom i uz narod.



– Ivan Pavao Drugi je kazao da se ljudska sloboda ostvaruje u konačnici u onoj mjeri u kojoj sebe možemo kao dar ponuditi drugima. Naše vještine, sposobnosti i talenti imaju smisla samo ako se daju drugima. Sve što radimo treba dati na prinos zajednici, odnosno Bogu. Danas živimo u vremenu slobode koja ponekad prelazi u neslobodu, previše se manipulira s izjavama, zasićuje se materijalnim. Ljudi se stoga okreću duhovnom, pitaju, traže odgovore koje im svećenici trebaju ponuditi i svojim primjerom pokazati kako otkriti radost života u Kristu. Kad te ljudi vide ispunjenog na ulici, ne samo za oltarom, nego i u kafiću, na utakmici, bilo gdje, onda im možeš navijestiti radosnu vijest, bez nametanja. Ključ svega je biti čovjek, živjeti za druge, bez licemjerja i dvoličnosti. Nismo stvoreni da životarimo, nego da živimo iz sve snage, u potpunosti. Volio bih da to mogu podijeliti s drugima – iskren je Danko kojem je velika želja da kao svećenik potakne vraćanje tradicije hodočašća splitskih težaka Lučca i Manuša Gospi od Žnjana, koja u ovoj godini 20. godišnjice Papina posjeta Splitu i 50. obljetnice župe ima sve predispozicije da postane duhovni centar.