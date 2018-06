'Slobodna' u posjedu fotografija iz Italije: pogledajte kako Cesare provodi prve dane s tatom; Može li nakon svih trauma dječak nastaviti normalan život?

Potresna slika i snimke na kojima se Cesare Avenati (8) otima ocu Alessandru prilikom ulaska u automobil nakon provedene predaje u stanu na Pujankama 71 u Splitu snimljene su jer PU splitsko-dalmatinska nije osigurala paravan koji je trebao skloniti sudionike ovrhe i maloljetno dijete od očiju javnosti.

Ovršna sutkinja Općinskog suda u Splitu zatražila je od policije da se prilikom provođenja ovrhe stavi paravan radi zaštite osobnosti djeteta, ali je tjedan dana prije provođenja sudske radnje dobila odgovor da ga oni nemaju.



- Ovršni sudac je u konkretnom slučaju zatražio od PU Splitsko-dalmatinske da se na najbolji mogući način osigura anonimnost djeteta s obzirom na ranija iskustva “live streaming” prijenosa provedbe ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta – saznajemo od glasnogovornice Općinskog suda u Splitu.



Konkretno se to odnosilo na zaštitu u obliku paravana kojim bi sklonili ulaz u zgradu i put do automobila od znatiželjnih očiju, kako je i navedeno u pisanom dopisu koji je upućen policijskoj upravi. Od policije su dobili odgovor da oni paravan nemaju. Nije razjašnjeno zašto primjerice nisu upotrijebili platneni tunel koji se koristi tijekom utakmica i koji su, ako ga nemaju, mogli zatražiti od nekog nogometnog kluba, primjerice.



Kada smo upitali za paravan, iz policije smo dobili odgovor o svemu što su poduzeli, ali se službeno nisu izjasnili glede zaštite privatnosti postupka na način kako je predloženo sa suda.



- Poštovana, u odnosu na Vaš upit ovim putem Vas obavještavamo da smo u konkretnom slučaju postupali temeljem pisanog zahtjeva Općinskog suda u Splitu za traženjem pomoći prilikom izvršenja odluke, pa Vas vezano uz sadržaj i detalje tog traženja upućujemo da se obratite nadležnom tijelu. U odnosu na postupanje policije navodimo da je prije i za vrijeme pružanja pomoći, u cilju stvaranja uvjeta za pružanje pomoći i zaštite interesa djeteta, uz ostale mjere i radnje, PU splitsko-dalmatinska sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima i Pravilniku o načinu postupanja policijskih službenika donijela odluku o ograničenom pristupu, kretanju ili zadržavanju osoba na adresi Pujanke od kućnog broja 69 do 75, te na području parkinga položenog sa sjeverne strane ulaza u zgradu, radi čega je pristup zgradi bio omogućen samo ovlaštenim osobama i stanarima zgrade.



Također, na mjestu događaja s obzirom na održavanje javnog okupljanja i radi sprječavanja prolaska neovlaštenih osoba do zgrade, bile su postavljene i zaštitne ograde.

Policijski službenici su sukladno obavljenoj pripremi i procjeni tog dana tri sata prije termina izvršenja odluke osigurali mjesto događaja, te izolirali navedeno područje kako bi se onemogućio bliži pristup zgradi svim neovlaštenim osobama za vrijeme trajanja asistencije i postupka provođenja izvršenja odluke – naveo je Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću.



Neslužbeno saznajemo da je stav policije bio da su oni zaduženi za sigurnost, a ne za paravane ili obijanje vrata, zbog čega je bio angažiran bravar u slučaju potrebe. Odluka osobe koja je iz ureda odlučila da se paravan ne osigura dijametralno je suprotna s djelovanjem policajaca na terenu koji su oduzeli mobitel sestri Nine Kuluz radi neovlaštenog snimanja i zaštite privatnosti. U kojem trenutku je došlo do razilaženja u mišljenjima, utvrdit će vjerojatno unutarnja kontrola MUP-a.



Dok se u Hrvatskoj vode prijepori oko objave snimke i načina provođenja ovrhe, u Italiji je Cesare s ocem otišao na plažu te do obiteljskih prijatelja na imanje na kojem se igrao s njihovom djecom i životinjama.

