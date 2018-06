Svi žele pomoći Tonki iz Plinarske: otvoren žiroračun, a dobre vijesti donosi i vlasnica stana u kojem bespomoćna starica živi sa svojim bolesnim sinom...

Na žalost, ne manjka nam tužnih priča iz susjedstva, nesretnih je ljudi i sirotinje na svakom kantunu, ali neke su ipak sudbine ipak puno teže od ostalih, neke su životne kalvarije do te mjere nepodnošljive da rijetki mogu ostati imuni na njih.

Tonka umire u centru grada, u 'apartmanu' bez struje i vode; Njen sin apelira na nadležne: Minjan joj pelene i hranin je, ali pitanje je do kada ću

Pretužna priča iz Varoša digla na noge dobre ljude: javilo se već puno Splićana koji žele pomoći, angažirao se i Centar za socijalnu skrb; No prije svega - Tonkinom sinu treba liječnik​

Jedna od takvih je i priča nepokretne Tonke Hofmann, majke preminuloga dragovoljca Domovinskog rata Željka Lendića, i njezina mlađeg sina Lea, koji godinama žive u Plinarskoj, u stanu bez struje i vode. Oboje su teško bolesni, a kako nisu bili od onih koji obijaju pragove socijalnih ustanova i inzistiraju na pravima koja imaju (a za mnoga nisu ni znali), gotovo svi ih bili zaboravili.



Svi osim humanitarke Silvane Ćurković - ona je zimus saznala za Hofmannove i od tada im pomaže, ali nakon što je javnost preko našega lista prije nekoliko dana doznala za njihov slučaj, priča se zakotrljala na najbolji mogući način.

- Kontaktirali su me ljudi sa svih strana svijeta, od Hofmannovih susjeda iz Varoša do ljudi iz Njemačke, Australije, Italije. Zvali su iz Crvenog križa, Caritasa, Udruge dragovoljaca HRM-a, zamjenica gradonačelnika Splita Jelena Hrgović je kazala da će se Grad maksimalno angažirati da im pomogne... Svi su spremni pomoći i hvala im puno. Već su donosili hranu i odjeću, ali toga je za sada dovoljno, jer Hofmannovi nemaju frižider ni namještaj da bi uskladištili tu hranu, međutim, sada je Caritas otvorio poseban podračun za akciju pomoći Tonki Hofmann, pa pozivam sve one koji su spremni donirati da to i naprave - presretna je Ćurković.



Kako nam je potvrdila tajnica Caritasa Željana Franjga, Caritas je već otvorio poseban podračun u PBZ-u pod nazivom "Za Tonku", pa svi koji žele mogu uplatiti sredstva na broj: HR42 2340 0091 5109 4946 1.



Najbolje od svega je što je vlasnica stana, gospođa Tonka Šarić, u kojem Hofmannovi besplatno žive godinama, pristala da se taj stan obnovi i da se uvedu instalacija, te da Tonka u njemu doživotno živi. Već je dogovoreno da će pisanu izjavu o tome sljedećeg utorka dati u Centru za socijalnu skrb, te da će cijelu akciju prikljupljanja pomoći koordinirati ravnatelj Toni Bjažević.



- Nadam se da ćemo u što skorijem roku prikupiti novac za adaptaciju toga stana. Najbolje bi bilo da Grad Split plati priključak za struju, a oni će kasnije i podmirivati režijske troškove budući da to rade svim korisnicima socijalne pomoći. Raspisat ćemo natječaj za adaptaciju stana, izabrati najpovoljniju ponudu i nadam se da će sve ići glatko. Također, u postupku smo rješavanja zdravstvenog osiguranja za Tonkina sina, kojega je, poput mnogih, policija odjavila jer nisu imali prebivalište pa su ostali bez prebivališta, a onda i bez zdravstvene zaštite - kazao nam je Bjažević.



Svoju pomoć, logističku i materijalnu, obitelji Hofmann obećaju i u splitskom Crvenom križu, a njihov Daniel Lolić iz Odjela za socijalu žali što i do sada nisu pomagali. Jednostavno, kaže, nisu znali za njih.



- Kao darovatelj krvi Tonkin sin ne samo da ne bi smio ostati bez zdravstvenog osiguranja, nego bi trebao imati i dopusno osiguranje i prioritetni tretman u bolnici, jer takav ugovor imamo sa splitskim KBC-om. Treba tim ljudima pomoći - kaže Lolić.

Na koncu, napomenimo i to kako je Tonka, zbog bolesti, prilično nesvjesna svega što se događa, ali njezin sin Leo zahvaljuje svima.



- Svaka čast ljudima koji su pomogli. Dobili smo toliko hrane da sam je počeo dijeliti susjedima... Javili su se i iz Katoličke udruge Lovret, najavili da će doći pomoći okupati i presvlačiti mamu. A do prije par dana, da nije bilo Silvane, umrli bismo od gladi - kaže Leo.