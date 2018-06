Antifaštističkim borcima smeta što Grad Split već dva desetljeća minira ideju vraćanja Ulice žrtava fašizma, evo kome su podijelili povelje za promicanje antifašizma 

Vjerujemo da je gradonačelnik Andro Krstulović Opara antifašist, kao i drugi koji se ne izjašnjavaju. Ali nam je neprihvatljivo da se zbog zaštite braniteljskih udruga ne omogući govor predstavniku udruge VEDRA, koja je jedina udruga u Hrvatskoj koja okuplja branitelje antifašiste.



Zato smo protestirali i odlučili sami organizirati proslavu Dana antifašističke borbe kako bismo predstavnicima te udruge mogli govoriti - objasnio je Josip Milat, predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista Grada Splita paralelnu proslavu ovog praznika prilikom obraćanja okupljenima u petak u hotelu "Bellevue".



Naglasio je kako antifašisti ne pričaju o pomirenju, već na njemu i rade, te da su oni za zajedništvo, za istinski, a ne deklarativni antifašizam. Opet je istaknuo kako Gradsko vijeće imenuje Ulicu žrtava komunizma, a već dva desetljeća odbija se vratiti ime Ulice žrtava fašizma, kao i imenovati Ulicu Prvog splitskog partizanskog odreda te na štandarac upisati datum oslobođenja Splita.



- Nadamo se da će se s gradonačelnikom Krstulovićem Oparom kao deklarariranim antifašistom to promijeniti - podvukao je Milat.



Veselko Gabričević. koji je govorio u ime VEDRA-e, istaknuo je kako je svima jasno da je temelj hrvatske državnosti Domovinski rat.



- No, ne smijemo zaboraviti svoju povijest, jer narod koji zaboravlja svoju povijest, nema budućnosti. Svi moramo poštovati činjenicu da u preambuli Ustava Republike Hrvatske stoji antifašizam, što je isticao i prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman koji je gradio državu na pomirbi. Hrvatski se branitelji u Domovinskom ratu nisu dijelili, već su imali zajednički cilj - osloboditi i stvoriti svoju državu. Imamo zato obvezu čuvati sjećanje na tekovine Drugog svjetskog rata - kazao je i dodao kako se stalnim vraćanjem u prošlost uzrokuju podjele.



Krešimir Sršen, predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista Splitsko-dalmatinske županije, naglasio je kako samo antifašizam donosi priliku za slobodu te da Hrvatska nema izbora nego biti dio Europe.



Na kraju prigodne svečanosti dodijeljene su povelje za zasluge u promicanju antifašizma koje su otišle u ruke Tončiju Baranoviću, Inoslavu Beškeru, Filku Koludroviću i Marinu Kuzmiću.



- Ne dijelim optimizam kao profesor Milat da je fašizam pobijeđen 1945. godine, prije bih rekao da je to bilo samo prvo poluvrijeme utakmice koja traje i danas. Ne bojim se povratka fašizma kao sustava, ali da vrijednosti fašizma, rasizma, nasrtaja na slabije i drugačije ponovo bukte u Europi nakon ekonomske krize 2008. godine, u to nema sumnje. Naš praznik ne smije biti komemoracijski, već motivacijski, jer se sloboda ne dobiva jednom zauvijek - zaključio je Bešker.

Vijenci za poginule

Svečanom programu u hotelu 'Bellevue' prethodilo je polaganje vijenaca delegacija antifašističkih udruga grada Splita i Županije, Grada i VEDRA-e na Lovrincu na spomen- -groblju poginulim borcima NOR-a, na spomen- -groblju poginulim borcima Domovinskog rata, te na spomenik žrtvama antifašističkog terora ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije