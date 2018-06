U Splitu niču sadržaji za odrasle, ali građani dižu bunu: Dosta nam je toga na par metara od škole i crkve!

Jednoglasnom odlukom Gradskog vijeća, na adresu Ministarstva obrazovanja uskoro će se uputiti inicijativa za izmjenu postojećeg zakona i ponovno vraćanje stavke koja bi neprimjerene sadržaje za djecu i mlade, kao što je kockarnica, držala podalje od obrazovnih ustanova i vjerskih objekata.



– Podržavamo inicijativu da se vrati članak zakona koji regulira da se u krugu od 500 metara od škola i vjerskih objekata zabrani rad kockarnicama i sličnim neprimjerenim sadržajima – nakon kratke rasprave u Banovini zaključio je Mate Omazić, gradski pročelnik Službe za društvene djelatnosti.



Time bi Split postao jedini grad u državi koji je jednoglasnom podrškom svih vijećnika odlučio stati na kraj problemu s kojim se bori cijela Hrvatska, a u posljednje vrijeme sve su učestaliji, što su čitatelji nedavno imali prilike vidjeti na stranicama "Slobodne" kada smo objavili da je na par koraka od Doma mladih i Ekonomske škole otvoren striptiz bar.

U lokalu Dina Rađe osvanuo novi noćni klub: na samo par koraka od škole i mališana nude - striptiz i lezbo show!

Splićani i 'Slobodna' mijenjaju zakon? Kockarnice i striptiz klubovi nemaju što raditi u blizini škola, iz Banovine upućena inicijativa u Ministarstvo

Najnoviji sličan slučaj pojavio se u Mostarskoj ulici, pokraj osmoljetke na Brdima, gdje je nekoliko desetaka metara od škole i crkve u pripremi otvaranje kockarnice, što su građani dočekali glasnim negodovanjem.



– Danas više nema toliko ovisnosti o drogi i alkoholu, koliko o kocki. Veliki je to problem na terenu, jer imate razorene obitelji, očeve koji kockaju, a Caritas i druge institucije pokrivaju dječje marende, knjige, ogrjev, struju, podstanarske troškove... – spremno odgovara Darko Matijević, župnik Materinstva Blažene Djevice Marije na Brdima, pokraj koje će uskoro osvanuti napadna reklama i blještava svjetla casina.

– Komentar je da tu idu samo odrasli. Pa nisu djeca problem, neće ona kockati! Ljudi su doktorirali na temu utjecaja roditelja koji kockaju na njihovu djecu, odgoj i same navike najmlađih. Vjerujte, posljedice su jasno vidljve. Ako je kockarnica deset metara zračne linije od ulaza u crkvu, a trideset metara od škole, u takvom okruženju djeca se naviknu na takav sadržaj i postaje im normalno – ističe don Darko.



S time se slažu obitelji učenika Osnovne škole "Brda" koji su samoinicijativno odlučili sazvati sjednicu Vijeća roditelja kako bi, prije nego što se nepoželjni sadržaj za djecu i mlade uopće otvori u blizini obrazovne ustanove, preventivno djelovali i institucijama pokušali ukazati na problem, čiji će se razmjeri osjetiti tek u budućnosti.



– Nas od škole do tog objekta dijeli samo širina kolnika, tako da mislim da je krajnje neprimjerena lokacija, bez obzira na to što oni kažu da će biti pod videonadzorom i da djeca neće moći unutra. Već je tu dosta objekata izazovnog karaktera, a još da dođe kockarnica. Usprotivili su se roditelji učenika svih razreda, sami su tražili zakone, održavanje sjednice Vijeća roditelja i zatražili zabranu otvaranja takvog objekta – kaže Katarina Zelić, ravnateljica OŠ "Brda".



No, za sada im ni jedna zakonska regulativa nije mogla pomoći u rješavanju tog problema jer je upravo stavka o minimalnoj udaljenosti prije nekoliko godina uklonjena iz zakona.



– Kažu da je omaškom ispuštena zabrana otvaranja u blizini škole, a ostalo je samo da u krugu 300 metara ne smije biti drugi kasino – pojašnjava župnik, koji je u suradnji s majkama i očevima kvartovske djece i ravnateljicom Zelić organizirao prikupljanje potpisa župljana te njihovo izjašnjavanje o tom pitanju.



Kaže kako je već tijekom prvog prvog dana inicijative prikupljeno više od 400 potpisa koje su uputili Državnom odvjetništvu, Poreznoj upravi i Gradskom vijeću. Slanje zahtjeva na barem jednu od tih adresa urodilo je plodom i u utorak je na sjednici Gradskog vijeća jednoglasno usvojena inicijativa o zahtjevu za promjenu tog zakona.

– Pozdravljam takvu odluku. Zakon nije dopuštao otvaranje takvih objekata u blizini škola, sve do jednog trenutka. Kao građanin Brda smatram da se nikakvo priređivanje igara na sreću ne bi trebalo obavljati u blizini škole – ističe je Ivica Kusić, donedavni kvartovski čelnik, a s njim se slaže i Ivan Vukorepa, njegov izgledni nasljednik na toj dužnosti.



– Kao građanin smatram da takav sadržaj nije primjeren na toj lokaciji i vjerujem da se o tome sa mnom slaže većina ljudi – naglašava Vukorepa.



Osim spomenutih sugovornika, većina stanovnika koji cirkuliraju pazarićem i susjednim dućanima, kao najfrekventnijim lokacijama u kvartu, u srijedu je tijekom našeg posjeta bila ujedinjena u svojem stavu - ne žele kockarnicu, jer se osim problema s neželjenim sadržajima, velikim brojem kafića i kladionica još uvijek nije riješio problem manjka parkirališnih mjesta i sigurnosti djece koja su zaklonjena nepropisno ostavljenim automobilima, o čemu smo također pisali.



– Da kockam, prvi bih išao u susjedni kvart, ne bih kockao u svome i onda se tu opet stvara neka nova klima. Od pitanja parkirališta, do klijentele koja tu dolazi, kako će se oni ponašati kada izgube. Imamo milijun problema, a sve je to nepotrebno i može se preventivno djelovati – zaključio je svećenik, koji se nada da će ovakva podrška gradskih čelnika uroditi plodom i ubrzati postupak izmjene zakona. Toliko brzo da ova kockarnica na Brdima nikada ne zasvijetli.