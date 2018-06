Totalno ludilo vladalo je u svim splitskim kafićima u kojima se bez treptanja pratila naša reprezentacija, a pogotovo u službenoj Fan Zoni u Đardinu u koju pred početak utakmice više nije mogla stati šibica.



Euforija je vladala još puno prije nego što je utakmica protiv Argentine započela, a na svakom koraku mogle su se vidjeti crvene, karirane i modre majice sa šahovnicama i hrvatskim grbovima. Prognoze su bile optimistične, kako od naših navijača tako i od stranaca koji su vjerovali u uvjerljivu pobjedu Vatrenih protiv Argentinaca.

- Navijamo za Hrvatsku, volimo nogomet i uzbuđeni smo. Tu smo četiri dana i onda idemo dalje za Pag. Nismo mogli propustiti doći pogledati utakmicu i navijati za vaše igrače. Modrić, Rakitić, Perišić... fantastični su. Mislimo da Hrvatska ide do finala - kažu nam dobro raspoloženi Britanci Jordan i Brian.

Dobar prolazak na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu našim reprezentativcima prognozirali su i momci iz Splita koji su nam otkrili na koji način su se oni pripremali za sinoćnju utakmicu.

- Kad je utakmica onda od jutra krenu pripreme. Bili smo u Mravincima na peki i gradelama... Kontra Orjuni- jako danas za našu Domovinu i to je to. Samo pobjeda, danas pobjeđujemo 2:1 Perišić i Modrić,a s druge strane Messi- prognozira Marin kojemu nije bitno koji će na ljestvici biti „naši“ po završetku Svjetskoj prvenstva ali isto vjeruje da bi mogli doći do četvrtfinala.

- Ma dokle ide-ide. Ako bude četvrtfinale ja i moj kolega smo zadovoljni- dodaje Marin i grli prijatelja kraj sebe.

I Danijela i Ivana vjerno su navijale za naše vatrene obučene u hrvatske dresove i našminkane s hrvatskim bojama na obrazima. Pun je Đardin bio lijepih Splićanki koje su euforično navijale.

Atmosfera je cijelo vrijeme bila usijana, ali kad su krenili padati golovi, Rebić, Modrić, Rakitić -Đardin je bio u ekstazi. Pjevalo se plesalo, vikalo, navijalo, grlilo i nazdravljalo. S tri pogotka nema šanse da ne dobijemo, mislili su svi.

Od davnina je bilo da svatko svoga konja hvali, tako su i večeras malobrojni ali vjerni navijači iz Argentine, koji se do zadnje minute nisu predali, hvalili svoje igrače.

Franciscu, koji je posljednjih mjeseci u Splitu zahvaljujući Erasmus programu razmjene studenata, su došla četiri prijatelja i prijateljice baš na utakmicu. Odjeveni u plave dresove koje su s ponosom nosili, utakmicu su gledali u Đardinu.

Vjerovali su u svoje igrače do zadnjeg, ali nisu bili najzadovoljniji njihovom igrom. Međutim, bez obzira na ishod utakmice odlično su se zabavili među Hrvatima za koje su imali samo riječi hvale.

- Atmosfera i ovo mjesto gdje gledamo utakmicu je prekrasno. Ljudi su jako srdačni i puni poštovanja i osjećamo se jako ugodno. Nismo baš zadovoljni igrom naših i nije večeras bio njihov trenutak. Nismo puno tužni zbog poraza, sretni smo što smo mogli biti dio ove nevjerojatne atmosfere u Splitu- kazao nam je Francisco.