Reketarenje na splitski način: 50-godišnjak prijetio poznaniku da će ga ubiti ako mu ne da 200 tisuća kuna ili ako mu na deset godina ne omogući korištenje stana

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu optužilo je 50-godišnjaka iz Splita za iznudu, pokušaj iznude i kazneno djelo sprječavanja dokazivanja.



Terete ga da je od ljeta 2014. godine do 6. listopada 2015. u Splitu, u više navrata, govorio oštećenom da će ga ubiti i odrobijati ako mu ne da 200 tisuća kuna ili ako mu na deset godina ne omogući korištenje stana u vlasništvu njegove majke u Splitu.

U tom ga je razdoblju, stoji u optužnici, a kako bi ga zastrašio, često zvao na mobitel te je tijekom radnog vremena dolazio na njegovo radno mjesto i ispred njegova stana, a prijetio mu je i preko njegovih poznanika.



Zbog svega žrtva mu je, znajući za njegovu nasilnu narav i strahujući za svoj život, 6. listopada 2015. godine predala tih 200 tisuća kuna. No, priča tu nije stala pa je 50-godišnjak od 18. studenoga 2016. do 31. srpnja 2017. godine, na identičan način kao i prije, tražio od oštećenog da mu isplati još dodatnih 100 tisuća kuna. No, ovaj to nije učinio, nego je sve prijavio policiji.



Nadalje, tereti ga se i da je od 4. do 5. kolovoza 2017. godine u Splitu, a nakon što je oštećeni 31. srpnja 2017. godine policiji podnio kaznenu prijavu protiv njega zbog kaznenog djela iznude, utjecao na iskaz jednog svjedoka. Znao je da ovaj ima saznanja o prijavljenom kaznenom djelu i da su ga na te okolnosti obavijesno ispitali policajci. Najprije je toj osobi 4. kolovoza, u popodnevnim satima, ispred jednog ugostiteljskog objekta rekao da će mu dati novac ako ne svjedoči protiv njega. Kad je ovaj to odbio, 50-godišnjak mu je zaprijetio da će mu se osvetiti kad iziđe iz zatvora.



Potom je dan poslije promijenio pristup prema svjedoku. Umjesto prijetnji, u prostorijama istog ugostiteljskog objekta od tog je svjedoka zatražio da promijeni svoj iskaz jamčeći da će mu on, ako to učini, pokriti sve nastale troškove i eventualne novčane kazne.