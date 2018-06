Život na novoj adresi: maleni Cesare već upisan u talijansku školu, splitski Centar za socijalnu skrb pratit će kako napreduje s ocem u Italiji

Centar za socijalnu skrb iz Splita kontaktirat će Socijalnu službu u Moncalieriju u Italiji gdje je nova adresa Cesarea Avenatija (8), u obiteljskoj kući njegova oca Alessandra, kako bi nadzirali uključenje dječaka u novu sredinu.



Cesare je već dvije godine upisan u “Institut za opće obrazovanje i povijest” u Moncalieriju koji pod svojim okriljem ima predškolske ustanove te osnovne i srednje škole.

Alessandro Avenati je 2016. godine, nakon predaje Nine Kuluz i povratka u Hrvatsku iz BiH, u školu dostavio svu potrebnu dokumentaciju jer je očekivao da će sud provesti pravomoćnu odluku i da će mu se sin vratiti kući.

Kako do toga nije došlo, morao je i odlaziti kod ravnateljice pojašnjavati zašto nije doveo sina jer je u Italiji kao i u Hrvatskoj kazneno djelo ako roditelji ne šalju dijete u školu pa obrazovne ustanove reagiraju po službenoj dužnosti.

Od početka je preko škole surađivao sa stručnim službama uključujući i psihologa kako bi osigurao za Cesarea što bezbolniji povratak.

Nakon što je provedana predaja dječaka ocu Talijanu u utorak ujutro na splitskim Pujankama sukladno pravomoćnoj sudskoj odluci iz 2012. godine, oglasio se Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa koji je nezadovoljan tijekom događaja te iščekuje izvješća kako bi utvrdio treba li poduzeti kakve korake.



Prema njegovoj izjavi, sporno je što tijekom predaje dječaka nije bio prisutan nadležni ovršni sudac. U stanu na Pujankama je umjesto suca bio sudski ovršitelj. Ministar nije sudjelovao na takvim ovrhama tako da nije upoznat kako tijekom ovrha djece uvijek postupak provodi sudski ovršitelj koji sastavlja i zapisnik, kako je i omogućeno Pravilnikom koji regulira prisilnu predaju djeteta. Ovršni sudac ne bude na licu mjesta, ali je konstantno u kontaktu sa sudskim ovršiteljem. Prisilne predaje djece nisu neuobičajene, ali nisu sve medijski eksponirane, te se uglavnom radi o ovrhama koje provode centri za socijalnu skrb koji oduzimaju djecu roditeljima. Čak i u slučajevima kada se radi o roditeljima nasilnicima koji zlostavljaju i zapuštaju djecu, ona nikada ne odlaze dobrovoljno od njih već ih se mora na silu odvoditi.



- Bit će određenih izmjena u Pravilniku o postupanju u ovršnom postupku kada je riječ o djetetu. Ja kao ministar ne mogu mijenjati zakon, ali ćemo u tom postupku odrediti da važniju ulogu imaju vještaci, mislim da je to dobro. Također će suci morati biti na mjestu gdje se ureduje i pritom treba izbjeći svaku vrstu prisile - poručio je Bošnjaković.



Ministar vjerojatno nije upoznat s činjenicom da upravo vještaci vode glavnu riječ prije odluke o provođenju ovrhe djeteta koja je zadnja mjera i primjenjuje se tek kada je neophodna, tj. kada je dogovor između stranaka nemoguć. Isto tako nije pojasnio kako će izbjeći svaku vrstu prisile u slučajevima kada jedan roditelj ne surađuje prilikom predaje djeteta. Što se tiče najavljenih izmjena Pravilnika o tome se izjasnila i Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu.



- Povodom objave Nacrta pravilnika u aplikaciji javnog savjetovanja, obratili smo se Ministarstvu pravosuđa. Predložili smo da se odustane od donošenja Pravilnika smatrajući, između ostaloga, da je predložena dopuna uvod u pravnu nesigurnost i koliziju odredbi različite pravne snage – odgovorila je na upit o izmjenama Pravilnika.



Protiv navedenih izmjena izjasnila se i Polikliniku za zaštitu djece i mladih grada Zagreba te Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež. Poliklinika se nakon provedene predaje Cesarea Avenatija ocu oglasila i priopćenjem.

- To su situacije koje su iznimno stresne za cijelu obitelj, a posebice za djecu, a nerijetko mogu dosezati i razinu traumatskih. Situacije u kojima je donesena odluka o ovrsi uvijek su rezultat nedostatka kapaciteta roditelja da, iz različitih razloga, uvide poziciju djeteta, a onda i da postupe u djetetovu najboljem interesu. Upravo iz tog razloga one neminovno rezultiraju jednom stranom koja je nezadovoljna odlukom.



U tom kontekstu u većini slučajeva situacija ovrha, bez obzira na to što je ona određena nakon temeljitih uvida i analiza brojnih stručnjaka iz područja zaštite djeteta (psihologa, socijalnih radnika, posebnih zastupnika, sudaca, liječnika…) postaje traumatičnom za dijete koje se kontinuirano nalazi u poziciji u kojoj se za njega/nju vodi rat, rat između onih koji bi trebali biti glavnim izvorom podrške i osjećaja sigurnosti. Ovakav kontekst odrastanja neminovno ostavlja dugoročne posljedice na mentalno zdravlje djece – naveli su stručnjaci zagrebačke poliklinike.