Pretužna priča iz Varoša digla na noge dobre ljude: javilo se već puno Splićana koji žele pomoći, angažirao se i Centar za socijalnu skrb; No prije svega - Tonkinom sinu treba liječnik

Priča o sirotoj starici Tonki Hofmann, koja mjesecima boluje u skromnoj podstanarskoj kućici u Plinarskoj, snažno je odjeknula među našim čitateljima.



Ljudi su se sažalili nad nesretnom sudbinom majke preminuloga dragovoljca Domovinskog rata i njezina mlađega sina, koji se posljednjih dana toliko razbolio da više ne može "odlaziti u boce", pa su ostali i bez toga skromnoga prihoda.



Istina, obitelj Hofmann dobrotom vlasnice ruševnog stančića u Plinarskoj ne plaća podstanarinu, ali mizerna primanja i pomoć od Centra za socijalnu skrb nedostatni su da bi pokrili narasle životne troškove dvoje ozbiljnih bolesnika.



Tonka umire u centru grada, u 'apartmanu' bez struje i vode; Njen sin apelira na nadležne: Minjan joj pelene i hranin je, ali pitanje je do kada ću



Životni uvjeti u domu bez struje i vode i namještaja su grozni da gori i ne mogu biti. Da im nije dobrih susjeda i volonterke Silvane Ćurković, pitanje je što bi i bilo s njima. Silvanu su već jučer kontaktirali brojni naši sugrađani i nudili pomoć u hrani, namještaju i ostalim potrepštinama, dok je ona ponude za novčanim donacijama ljubazno odbijala.



- Ako krene službena humanitarna akcija, kako je predviđeno po zakonu, tada će građani moći donirati novčana sredstva. Do tada, obitelji se može pomoći da im se donira nešto hrane i medicinskih potrepština, a najveća bi pomoć bila kada bi Tonkin sin dobio zdravstvenu iskaznicu, koju je izgubio jer nema prijavljeno prebivalište. Jutros me zvao da trpi ogromne bolove u nozi, a ne može ići u liječnika - kazala nam je Silvana.



Ni Toni Bjažević, ravnatelj splitskoga Centra za socijalnu skrb, nije imun na njihovu sudbinu, a odmah nakon objave članka stupio je u kontakt sa Silvanom Ćurković i najavio da će se Centar maksimalno angažirati da im pomogne koliko god može. Nisu znali za probleme oko gubitka zdravstvene zaštite i pokušat će i oko toga pomoći.



Za Hofmanne Bjažević kaže da je to nesretna, ali nekonfliktna obitelj, te da im je Tonka, dok je hodala, znala dolaziti do Centra po pomoć.



Potvrđuje nam i ono što su nam i Hoffmani priznali - Tonki se nudio odlazak u Dom za stare i nemoćne, ali je ona to odbila jer želi živjeti sa sinom. Potpuno je ovisna o njemu i, ako mora birati između udobnosti staračkog doma gdje bi bila smještena bez sina ili života u varoškoj potleušici bez struje i vode, ali sa sinom, bira ovo drugo...



- Naša socijalna radnica Mira Dujić je, dok prije nekoliko mjeseci nije otišla u mirovinu, posjećivala Tonku i njezinoga sina, ali nažalost zadnje vrijeme nismo imali koga slati, jer nam je falilo socijalnih radnika...



Međutim, obitelj Hoffman prima od nas naknadu za pomoć i njegu i 13 puta im je odobrena jednokratna socijalna pomoć. Svjesni smo da je sve to nedovoljno, ali je problem što mi ne možemo, bez dozvole vlasnice stana u kojem oni žive a da nisu ni prijavljeni, uvesti struju i vodu - pojašnjava nam Bjažević.



Navodi i da je Tonka Hofmann kandidat za europski projekt "Zaželi", koji bi joj trebao osigurati stalnu brigu i njegu od žene koja bi primala naknadu za taj posao. Ako bi vlasnica stana u kojem Tonka i njezin sin žive na to pristala, tada bi Centar koordinirao akciju obnove stana i uvođenja instalacija, a onda bi Grad Pokrivao troškove režija.



Ovako im, tumači nam ravnatelj Centra, Banovina ne može plaćati troškove stanovanja jer oni te troškove i nemaju.



Nadamo se da ćemo se uskoro javiti s još boljim vijestima iz Plinarske 18.