Ministar pravosuđa, Dražen Bošnjaković, komentirao je provođenje ovrhe nad dječakom Cesareom Avenatijem, koje se dogodilo u utorak u Splitu.



"I ja sam nezadovoljan s onim što je bilo i čekam da mi dođu izvješća da vidim je li bilo kakvih grešaka u postupanju. Posebno me smeta činjenica da nije sudac bio na uredovanju i da je tu došlo do toga da je uz primjenu sile to dijete uvučeno u auto", rekao je Bošnjaković za N1, dodavši da će ispitati sve činjenice i onda odlučiti koje će se korake dalje poduzeti.



Kazao je da se po sadašnjoj regulativi kaže da bi u pravilu trebao biti sudac, ali da može biti i službenik.



"Mene jako ljuti da sudac nije bio, i čekam obrazloženje, jer se znalo koliko je to osjetljiv predmet, znalo se da je to dijete od osam godina, znalo se da je javnost vrlo zainteresirana i da će puno ljudi biti tamo i mislim da je to trebalo sve drugačije organizirati", rekao je Bošnjaković.



"Ovo je jedan vrlo specifičan i kompleksan slučaj, gdje je i majka u određenoj fazi ima jednu vrstu presude. Nije bilo suradnje, ni otac nije komunicirao s djetetom. Sve će to biti vrlo teško. Pratit ćemo tu situaciju kako dalje stvari budu išle", rekao je Bošnjaković.

Istaknuo je da će se napraviti određene izmjene u Pravilnik o postupanju u ovršnom postupku kad je riječ o djetetu.



"Ne u smjeru u kojem smo krenuli, jer prihvaćam ono što je u tijeku ravne rasprave istaknuto, da bi ovakvim izmjenama ušli u zakonsku materiju. Ja kao ministar ne mogu mijenjati zakon i to smo u okviru javne rasprave vidjeli i prihvatili to, ali da ćemo u tom postupku odrediti da važniju ulogu imaju vještaci, to u svakom slučaju mislim da je dobro, da ćemo regulirati da moraju biti suci na mjestu kad se ureduje i isto što mi se čini jako važno je da treba izbjeći svaku vrstu prisile", rekao je ministar pravosuđa za N1.