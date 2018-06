Sestra Nine Kuluz privedena u postaju zbog neovlaštenog snimanja obiteljske drame na Pujankama! Evo što je policija rekla o današnjim mučnim scenama u Splitu

Nakon mučnih scena današnje 'ovrhe' malenog Cesarea Avenatija koji je vraćen ocu u Italiju, oglasila se i splitska policija. U priopćenju stoji kako su policijski službenici na zahtjev Općinskog suda u Splitu pružili pomoć u izvršenju odluke suda, a sve sukladno članku 7. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima i Pravilnika o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika Centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta. Naglašavaju i kako tijekom pružanja zatražene pomoći nije bilo potrebe za uporabom sredstava prisile.



Također, policijski službenici su danas bili angažirani na osiguranju prijavljenog javnog okupljanja koje se u isto vrijeme održavalo na području Pujanki.



"Nakon prolaska vozila sa sudionicima ovrhe, dio sudionika javnog okupljanja izašao je na ulicu Domovinskog rata u namjeri blokiranja prometa, te su im policijski službenici izdali upozorenja i zapovijedi da se pomaknu sa ceste kako ne bi ugrozili svoje živote i živote trećih osoba. Za to vrijeme policijski službenici su započeli s regulacijom prometa u cilju zaštite osoba koje su izašle na cestu. Nakon izdanih upozorenja i zapovjedi prosvjednici su se pomakli sa prometnice, te je uspostavljeno povoljno stanje javnog reda i mira. Prema procjeni policije na javnom okupljanju bilo je od 100 do 150 osoba", stoji između ostalog u priopćenju policije.



Dodajmo na kraju kako je policija privela dvije osobe u službene prostorije radi provođenja kriminalističkog istraživanja: jedna zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlašteno zvučno snimanje i prisluškivanje, te druga osoba zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.



Kako doznajemo, jedna od privedenih osoba je sestra Nine Kuluz koja je neovlašteno snimala čitavu obiteljsku agoniju.