Donosimo detalje drame na Pujankama: procurila snimka trenutka kada malenog Cesarea otac uvlači u automobil; Majka odbila poći s njim, djed napao socijalne radnice

U stanu na adresi Pujanke 71 u utorak ujutro provedena je sudska radnja predaje maloljetnog Cesarea Avenatija (8) ocu Talijanu Alessandru Avenatiju sukladno pravomoćnoj presudi iz 2012. godine. Majci Nini Kuluz je ponuđeno da ide sa sinom i bivšim partnerom, ali u konačnici se nije odlučila na taj potez.



Maleni Cesare otišao ocu, došlo do naguravanja prosvjednika i policije! Nina Kuluz u suzama se vratila u stan; Pogledajte trenutak u kojem dječaka odvajaju od majke



Dječak je iz stana izveden bos. Cesare je plakao i vikao kada su došli u stan provesti predaju, ali se kasnije smirio tijekom razgovora s psihijatricom i dvije psihologinje koje su ga odvojile nasamo. Tijekom boravka s dječakom zaključeno je da je izmanipuliran i data je dozvola za provođenjem ovrhe do kraja.

Akciju je vodio načelnik Prve policijske postaje Split koji ni u jednom trenutku nije podlegao općoj histeriji i težini situacije već je u svakom trenutku držao konce u rukama. Osobno je odabrao ljude koji će biti u prvom liniji osiguranja i cijelo vrijeme je bio u stanu smirujući situaciju. Nakon izlaska iz stana kada su prosvjednici blokirali cestu, trenutno je izdao zapovjed da se ide preko zelene površine pošto je i ta situacija bila predviđena tijekom planiranja. Osim njega za provođenje svega nadležan je bio iskusni sudski izvršitelj koji također nije propustio niti jednu potrebnu pravnu radnju.



U stanu su osim policajaca i sudskog izvršitelja bile i tri osobe iz Centra za socijalnu skrb Split: socijalna radnica, pravnica i psihloginja zatim psihijatrica angažirana od strane suda te prevoditelj za talijanski jezik i psihologinja koji su morali doći iz Rijeke pošto se nitko sa splitskog područja nije želio angažirati u slučaju. U jednom trenutku Cesare je vikao : “Tata nemoj mi to raditi! Tata nemoj me voditi”, a njegov djed je napao djelatnice Centra za socijalnu skrb. Upravo stoga su one po okončanju predaje dječaka izašle iz zgrade potpuno blijede.



Nakon što su u stanu Cesarea ga izdvojili nasamo sa psihijatricom i psihologinjama smirio se i razgovarao s njima. Tada je donesena odluka da se provede predaja ocu. Majci je ponuđeno da ide s njima te se čak u jednom trenutku pronjelo stanom među policajcima: “Ide mater! Ide mater!”, ali pokazalo se kako se ipak to neće dogoditi.



Mučna situacija u stanu trajala je sat vremena, od 9 do 10 sati. Tijekom tog perioda sestra Nine Kuluz, Vanja Kuluz snimala je sve mobitelom i slala prosvjednicima ispred kuće. U jednom trenutku policija joj je oduzela mobitel jer se radi o sudskoj radnji u koju je uključena malodobna osoba te nije dozvoljeno snimanje i javno objavljivanje. Tijekom ovrhe pred stanom su bila i dva pripadnika Interpola i talijanska konzulica.