Žestoka rasprava u Banovini: vijećnici raspravljali o gradnji crkve na Splitu 3, od 930 primjedbi građana, prihvaćeno njih 30!

17:27 - Sve točke s predloženoj kupnji zemljišta bez rasprave su jednoglasno usvojene, uključujući i onu o kupnji zemljišta na Trgu hrvatske bratske zajednice.

Sljedeća točka je Prijedlog za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita.

Predlagatelj je Mirko Roščić, predsjednik Upravnog vijeća Park-šume Marjan koji je odmah na početku kazao kako je Damir Grubšić, inače dipl. ing. Građevinarstva, od svih kandidata pokazao najveće kompetencije i želju za preuzimanje JU te je predložen za ravnatelja u vrijeme od četiri godine.

Za raspravu se javila Marijana Puljak koja je istakla kako je u postupku provođenja natječaja došlo do nepoštivanja određenih proceduralnih postupaka te kako bi moglo doći do prigovora. Replicirala je i Ljubica Vrdoljak ističući da se radi o određenim tehničkim pogreškama, ali zanima mišljenje pravne službe grada.

Mate Omazić je u ime pravne službe grada Splita sličnim primjerom pokazao da neće doći do prigovora. Joško Markić (SDP) kazao je kako ga smeta što je Grubšić došao u Park – šumu prije nepuna tri mjeseca, a prema poštovanju prema Robertu Kohareviću, kada se kaže da je on pokazao najveće kompetencije, mislim da bi trebali biti objektivniji u iznošenju takvih kompetencija jer onda izgleda kao da ih bivši predsjednik nije imao.

Od 25 vijećnika, 14 ih je glasalo za, protiv su bili vijećnici Pametnog, a suzdržani SDP-ovci. Prijedlog je usvojen.

Uslijedila je točka Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poteza sjeveroistočno od raskrižja ulica Bruna Bušića i Poljičke ceste. Branka Mimica, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje izvjestiteljica je za ovu točku.

- Prema zahtjevu nadbiskupije tražila se izmjena plana. Navedeno je kako je moguće povećanje broja etaža kako bi se osigurao veći broj parkirališnih mjesta. Sada se ta čestica cijepa na dvije čestice, otprilike slične veličine. Tako će doći do povećanja parcele za tržnicu za 40 posto. Prihvaćena je primjedba da se za crkvu raspiše novi arhitektonski natječaj. U ovim izmjenama i dopunama povećan je broj parkirališnih mjesta, plus mogućnost izgradnje dodatnih etaža za parkirališna mjesta. Primili smo preko 930 primjedbi, prihvatili smo preko 30 primjedbi se prihvatilo, 324 nisu, 69 djelomično, a 500 su bilo komentari – kazala je Mimica.

Renato Ćupić se u ime stranke Pametno javio za raspravu.

- Naše primjedbe su bile vezane uz taj prostor koji je davno prije bio predviđen za tržnicu i druge sadržaje koji su bili potrebniji za građane Splita 3. Nisu bila predviđena parkirna mjesta da bi se na kraju došlo do toga da ih bude 70. Crkva na Blatinama je nije prikladna, to nije crkva i zato je zbilja potrebna, ali je li baš na toj poziciji ili ne. Izašlo se kasnije u susret da ta crkva ide na arhitektonski natječaj i nadam se da će biti transparentan, kako bi crkva bila na ponos. Ono zbog čega ćemo biti protiv je cijepanje parcele – kazao je Ćupić.

Renato Čupić je naglasio i da Marijana Puljak nije protiv gradnje crkve, nego se zalaže za gradnju na nekoj drugoj lokaciji, navodeći pritom da je Puljak krstila i pričestila svoju djecu.

Replicirao mu je HDZ-ov vijećnik Petar Škorić.

- „Mogla bi se crkva odreći nečega“ – malo me zaboljela ta riječ. Podsjeća me na neka davna vremena, izgleda da crkva nema karitativnih inicijativa – replicirao je Petar Škorić.

- Neupitno je trebali biti crkva tamo, samo treba krenuti jedan pomirbeni potez upravo od crkve, da ona inicira zajedništvo u narodu – odgovorio je Čupić.

U raspravu se uključio i SDP-ov vijećnik Goran Kotur.

- Mi nismo protiv izgradnje crkve na Splitu 3, ali jesmo na toj lokaciji. Projekt Split 3 je nešto najbolje što smo u Splitu postigli na tom pravcu. Najlakše je raspravu svesti na protiv i za, ali treba reći da se malo toga napravilo što nas je dovelo na svjetsku pozornicu, a jedna od tih stvari je projekt Split 3. Tad su se gradili kvartovi po mjeri čovjeka. Zato se zalažemo da se ne prihvati DPU i da se cjelokupni prostor sagleda kao jedinstvena cjelina – kazao je Goran Kotur.

Martin Mladen Pauk je replicirao kazavši kako crkve u svijetu arhitektonski obogaćuju prostor, a ne nagrđuju.

Ljubica Vrdoljak je kazala kako ne postoji nova lokacija te je ovo direktno sabotiranje izgradnje crkve.

- Zamjeram crkvi što se odrekla velikog djela zemljišta kako bi se realizirali javni sadržaji – između ostalog je kazala Ljubica Vrdoljak.

- Preteške riječi su da se radi o sabotaži i nismo potpaljivali strasti na bilo koji način. Sagledavali smo širu sliku cijelog prostora koji je toliko vrijedan da se ne može parcijalno uređivati na takav način – odgovorio je Kotur.

- Ispada da će crkva nešto devastirati. Već 1991. godine su postojali određeni planovi za izgradnju i strašno je da do tada nije postajala lokacija za gradnju. Sva traženja o društvenim sadržajima su već implementirana u prijedlogu DPU-a. Uz podršku Mosta usvojene su izmjene DPU-a, protiv su bili vijećnici stranke Pametno i SDP-a.

15:39 - Na redu su točke dnevnog reda koje se odnose na davanje odobrenja pojedinim investitorima za izvođenje građevinskih radova za vrijeme ljetne sezone. Damir Babić, v.d. pročelnika za komunalu u uvodnom je izlaganju istaknuo kako je do sada o ovome odlučivao gradonačelnik, a sada to radi Gradsko vijeće.

Prvi se za raspravu javio Sani Mardešić iz Pametnog koji smatra da postoji previše iznimaka te da se treba držati zabrane od 15. lipnja do 15. rujna.

- Ovim se šalje poruka da su neki investitori iznad drugih. Zabrana traje od petka, a opet se radi. Jesu li izašli komunalni redari i kaznili nekoga? Investitorima nije palo na pamet prestati i čekati odluku Gradskog vijeća.

Mi ćemo biti za radove na zgradi JVP-a u Vili Dalmaciji i zgradi za branitelje, a za ostale objekti ćemo biti protiv - kazao je Mardešić, s kojim se složio i nezavisni Martin Mladen Pauk.

HDZ-ov Tomislav Prljević navodi kako se treba povući crta te da nekoliko mjeseci znači investitorima.

Petar Škorić (HDZ) je naglasio kako treba propisati detaljno što se može raditi.

- Jesmo turistički grad, ali ne treba stati život ni investicije od 15.lipnja - smatra.

Aida Batarelo (SDP) je istaknula kako je Split nadišao sezonu koja traje samo tri mjeseca.

- Da će mali iznajmljivači ostaviti novce, a veliki investitori izvući novac vani je neodgovorna izjava - kazala je Batarelo.

Renato Čupić iz Pametnog kaže da se trebaju napisati jasni kriteriji te da treba donijeti novu odluku gdje će se sve znati.

Replicirao mu je kolega Mardešić kazavši da treba odluka koja će važiti za sve.

- Nema smisla samo četiri mjeseca nekog zaustavljati. Neka bude cijele godine, bolje nego ovo - kaže.

Mirna Kovačić (HNS) zalaže se za transparentnost, ali i za gospodarski razvoj.

Na kraju je Babić još dodatno pojasnio kako je odluka filtrirala povijest ovog posla.

- Kad je gradonačelnik to odobravao, bilo je na stotine zahtjeva. Nije svaki slučaj isti - kazao je.

Nino Vela je nakon rasprave ustvrdio kako se iskristalizirao jedan konsenzus te je kazao da je prihvatljiv amandman.

Joška Markića da odobrenje teče od 20. lipnja umjesto 15. lipnja.

Iako se raspravljalo o svim objektima, glasovalo se pojedinačno za odobrenje izvođenja radova za zgradu JVP-a, zgrade za branitelje, za hotele Ambasador, Gospe od Žnjana, Villa Harmony, Meje i Morska vila. Svi su prijedlozi prošli većinom glasova.

14:25 - Nakon što je usvojena točka o izvršenju proračuna za 2017. godinu, na redu su točke koje se odnose na zaštitu od požara.

Ivan Kovačević je odgovarao na brojne upite vijećnika o stanju vezanom za sigurnost i zaštitu od požara, ponajprije Joška Markića, Renata Čupića i Ante Čikotića.

- Broj vatrogasaca u Splitu treba biti 178, što sada imamo. Natječaji se raspisuju za minimalno 24 ljudi kako bi ih po smjeni moglo raditi šest. JVP obilazi gradske kotareve i prioritet su nam visoki objekti gdje nam trebaju ljestve, a problem je što na samo 30 objekata možemo pristupiti zbog parkiranih automobila. Neispravno je oko 40 posto hidranata jer ne zadovoljavaju tlak. Vatrogasci ionako ne gase s hidrantske mreže već rade samo nadopunu vozila. Nama je bitno da je tlak od 2,5 bara. Hidrantska mreža na Marjanu je prioritet i radit će se novi neovisni prsten - kazao je Kovačević.

Ante Čikotić iz MOST-a je postavio pitanje postoji li oprema za gašenje u marjanskom tunelu, Kopilici, gradskoj luci...

Kovačević je odgovorio kako tunel u Kopilici nije siguran, te da je sreća što se njime ne odvija dvosmjeran promet. Zanimalo ga je također je li JVP Split po drugi put ispumpava vodu besplatno u hotelu Marjan.

- Voda iz hotela Marjan je ugroza, tamo se stalno pumpa. Hotel je u stečajnom postupku i zvao nas je stečajni upravitelj da to riješimo. Tamo je spojena struja tako da mi imamo samo našeg čovjeka da kontrolira. Nemamo trošak. Tamo ima dva metra vode, ne znam tko će takav hotel uopće kupiti - odgovorio mu je.

Naglasio je kako je manjak ljudi općenito u DVD-ima , pogotovo nedostatak sezonskih vatrogasaca.

Na kraju je pojasnio medijske napise o nepravilnostima prilikom zapošljavanja vatrogasaca na zadnjeg natječaju.

- Natječaj se provodi po pravilniku koji donosi Upravno vijeće. Prvo ide fizička provjera, gdje svatko svakome može štopati vrijeme i brojiti sklekove. To provjerava komisija u kojoj nisam ja. Razočaran sam ispitom znanja, samo je 39 od 105 prošlo. To je porazno. Poslije ide strah od visine i razgovor kod mene, što je za mene jako bitno. Ocjenu odličan je dobilo 5-6 ljudi, moj sin nije među njima. Od 120 kandidata, 90 ih je sinova, nećaka, unuka, jer se drugi nisu javili...Sin Ante Sanadera, primjerice nije prošao i djeca mojih drugih kolega koje sve poznajem - pojasnio je zapovjednik Kovačević.

Čikotić je na kraju prisnažio kako se nada da će se krenuti rekonstrukcija tunela zbog sigurnosti građana.

Nakon iscrpne rasprave većinom glasova su usvojene sve točke vezane za izvješće o stanju zaštite od požara za 2017. te program mjera za 2018. godinu.

11:17 - Aidu Batarelo (SDP) zanimalo je kako se može zaustaviti inicijativa da se u blizini crkve i škole na Brdima izgradi kockarnica?

Mate Omazić, pročelnik za društvene djelatnosti odgovorio joj je kako je prije u zakonu bila stavka da se takvi objekti ne smiju graditi u blizini škola, no u novom zakonu je taj dio ispao. Predlaže peticiju stanovnika, s tim da inicijativa krene od Gradskog vijeća.

Antu Čikotića iz MOST-a zanimalo je kad će Grad napraviti kartu svih baznih stanica, na što mu je Vela odgovorio da nitko nije sretan kad su takvi uređaji u blizini javnih ustanova i stambrnih naselja.

- Možemo u urbanističkom planu definirati ono što je sukladno zakonu. I vi možete pomoći u podizanju svijesti. Mi se u ovom trenutku ne možemo zabraniti dozvolu ako je ona sukladna zakonu ali možemo tražiti dodatne uvjete kako bi utjecaji tih uređaja bili manji - odgovorio mu je Vela.

10:56 - Ivanu Ninčević Lesandrić iz MOST-a postavila je pitanje o dostavi jednog obrasca u dokumentaciji za EU projekt "Marjan - oaza budućnosti" koja nikako ne uspijeva doći do tog papira.

Gradonačelnik joj je kazao kako će ispitati u čemu je stvar te će joj se osobno javiti kada vidi što je s tim.

Marijana Puljak je postavila pitanje o neprocijepljenosti u gradskim vrtića. 630 nije potpupno cijepljeno što je 13 posto.

- S obzirom na zadnja događanja, posebno u Dubrovniku, što Grad može učiniti da se provodi stroža kontrola po pitanju upisa? Ima djece o kojoj uopće ne postoji nikakva dokumentacija o tome jesu li cijepljena.

Vela joj je odgovorio kako je uvjet za upis u vrtić cijepljenje osim liječničke dokumentacije koja ukazuje da to nije preporučljivo. Možemo i detalje kroz pisani odgovor.

10:44 - Kako se pripremamo po pitanju prometnih gužvi prilikom ulaska u grad te prometovanja raznih prometala u pješačkoj zoni zanimalo je Stipu Božića (HDZ).

- Grad je u suradnji s policijom održao niz sastanaka po pitanju sigurnosti građana i upravljanja prometom. Povećenje broja noćenja turista za prvih pet mjeseci je 21 posto u odnosu na prethodnu. Naša infrastruktura je pod opterećenjem. Komunalni redari su svedeni na mizernu brojku od njih četvero, iako ih je po sistematizaciji 15, tako da je u pripremi natječaj za još 15 kako bi Grad funkcionirao. Apeliram na odgovornost naših sugrađana koji izbace svoj stari namještaj na ulicu. Prijavljujte susjede koji to rade.

Događaju se problemi i s taksistima zbog liberalizacije tržišta, a to sam rekao i ministru Butkoviću otvoreno, zakon će se morati mijenjati. Problem gužve u Zvonimirovoj se neće moći riješiti dok ne probijemo cestu od Poljičke do obale. Možemo ublažiti negativne efekte, ali kvalitetno je rješenje samo nova infrastruktura - podvukao je Opara.

10:29 - U kojoj je fazi postupak dogradnje škola Mejaši i Kamen-Šine, zanimalo je Antu Jukića (HDZ).

- Javni natječaj za školu Mejaše ide idući tjedan i nadamo se za godinu dana realizirati ovaj projekt. Za Kamen Šine smo u fazi izmjene projektne dokumentacije - odgovorila je zamjenica Hrgović.

Kristinu Vidan iz Pametnog zanimao je produženi boravak u osnovnim školama.

- Koliko je djece ostalo neupisano i po kojim kriterijima? Split ima samo osam škola u tom režimu, kakvi su planovi da se to riješi? - zanimalo je.

Hrgović je rekla da će dobiti odgovor u pisanom obliku s obzirom da je pitanje kompleksno.

- Planiramo proširiti mrežu, a pripremamo pilot projekt u školi Pojišan za produženi boravak za učenike do četvrtog razreda - odgovorila je.

Sanija Mardešića iz Pametnog zanima kakva je situacija sa štandovima i štekatima u centru grada.,

- Sve je opet prekrcano po starom. Što je sa zakupninom i načinom korištenja javnih površina?

Odgovorio mu je gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

- Pokrenuo sam participaciju građana oko donošenja odluke o komunalnom redu. Poučeni Žnjanom, krenuo niz javnih savjetovanja koja su se održala u dva kruga. Raspisao se natječaj kako bi svi imali jednako pravo i na tome ćemo inzistirati do kraja. Javno savjetovanje trajalo je do kraja travnja i ti podaci građana će poslužiti za prilagodbu dokumenta koji će doći pred vas vijećnike u dva čitanja. Nadam se da ćemo do 1. siječnja 2019. godine imati novi komunalni red. Malo je ljudi sudjelovalo u javnom savjetovanju. Kroz par dana će to biti predstavljeno. Očekujemo ozbiljne posljedice od ove sezone. Da smo komjunalni red donijeli 15. lipnja došli bi u koliziju s dosadašnjim ugovorima i ne bismo uspjeli sve implementirati. što se tiče pretrpanosti štekata, obavljaju se kontrole i nema odstupanja od ugovora. Jedna od bolnih točaka je neuvjetno stanje prije svega na Pazaru - kazao je Opara.

10:13 - Joška Markića (SDP) zanimalo je što je s osnivanjem poliklinike za djecu i mlade Grada Splita.

- Dobro ste primjetili da je porast djece s poteškoćama. Za novu sezonu smo predvidjeli pojačanu skrb i nove intervencije. Pozivam Vas da me izvijestite detaljnije u zajedničkom sastanku - kazala je Hrgović, što je prihvatio Markić.

Marija Čizmić (HDZ) pitala je koliko je sredstava osigurano za besplatne udžbenike i hoće li biti dostavljeni na vrijeme.

Hrgović joj je odgovorila kako će 12 milijuna kuna pokriti troškove udžbenika za osnovnoškolce.

Tomislava Prljevića zanima situacija na Mejašima po pitanju iinfrastrukturnih projekata posebice prometnica Put Smokovika i pristupa Kili.

- Put Smokovika će skratiti pristup stanovnicima ze tri kilometra, izgradit će se Put Vrborana, nadvožnjak preko Vukovarske, a na toj smo ulici pri kraju rješavanju imovinsko-pravnih poslova s Hrvatske neovisnosti...- kazao je Vela.

10:01 - Sjednica je nastavljena vijećničkim pitanjima. Prvi se javio Božo Zadro (HDZ) kojeg su zanimali rokovi realizacije projekta Tahnološkog parka Dračevac.

Odgovorila mu je Antonija Eremut Erceg, ravnateljica Razvojne agencije Split kazavši kako je rok za centralnu zgradu 2020. godina.

- Radi se izmjena DPU-a, a u tijeku je javni poziv za iskazivanje interesa prije izgradnje zgrada kako bi znali kakav je interes. Već imamo neke interese, a nakon DPU-a ide obvezujući javni poziv - pojasnila je.

9:53 - Nakon što je usvojeno svih 16 dopuna dnevnog reda, kompletan dnevni red je dobio potrebnu većinu, jer je 19 vijećnika glasovalo za, a 12 protiv.

Prešlo se na prvu točku dnevnog reda, koja se odnosi na izbor novog predsjednika Gradskog vijeća Igora Stanišića.

Za raspravu se nitko nije javio, te se pristupilo glasovanju, gdje je od 31 vijećnika 18 vijećnika bilo za (HDZ i HGS i Tonči Blažević iz HSLS-a te Ante Zoričić), pet protiv (Pametno) te osam suzdržanih (MOST, SDP i Goran Kovačević iz HNS-a). Nakon pljeska, Stanišić je sjeo na mjesto predsjednika Gradskog vijerća.

- Hvala svima što ste me podržali, pa i onima koji nisu. Bez obzira na različizosti, smatram da nam je svima zajednički cilj boljitak Splita i svih njegovih građana. U radu ću se držati isključivo poslovnika i nadam se dobroj suradnji - obratio se novi predsjednik vijećnicima i odmah nakon toga odredio pauzu od pet minuta.

9:44 - Današnju sjednicu Gradskog vijeća Splita otvorio je Petar Škorić, potpredsjednik ovog predstavničkog tijela s obzirom da je dosadašnji predsjednik Jure Šundov podnio ostavku na mjesto vijećnika 12. lipnja. Njega mijenja stranačka kolegica Lidija Bekavac, s obzirom da mu je prestao mandat.



Sve je to pojasnila Marija Čizmić, predsjednica Mandatne komisije. Bekavac je potom potpisala vijećničku prisegu i zaradila pljesak kolega. S obzirom na navedeno, Škorić je predložio da se dnevni red dopuni točkom dnevnog reda o izboru novog predsjednika Gradskog vijeća, te da to bude prva točka.



Prva se za raspravu javila Marijana Puljak iz Pametnog koja je predložila u ime stranke da organizacija sjednice bude s više poštovanja. Smatra da osim izbora predsjednika niti jedan dopuna ne bude uvrštena u dnevni red, s obzirom da se materijali dobivaju u zadnji čas.



Joško Markić (SDP) kazao je kako je samo inicijalna verzija dnevnog reda došla na vrijeme. Predlaže da se točke koje nisu hitne i koje nisu dostavljene na vrijeme skinu s dnevnog reda. Kolega mu Goran Kotur se složio s njim. Goran Kovačević je tražio dopunu dnevnog reda da se odobre radovi u sezoni g. Banovcu zbog sigurnosnih razloga.



Škorić je obrazložio kako se radi o već poznatim točkama koje su spremne te da nema smisla odgađati ih. Zamjenik gradonačelnika Nino Vela u ime predlagatelja je kazao da će se razmotriti prijedlog za odobrenje radova Banovcu.



Prijedlog o povlačenju dopunjenih točaka osim izbora predsjednika stavljen je na glasovanje, ali nije prošao jer je za glasalo samo 11 od 30 vijećnika.