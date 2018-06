Opara: Prijavljujte susjede koji izbacuju stari namještaj na ulicu! Borba protiv gužvi? Samo nova infrastruktura

11:17 - Aidu Batarelo (SDP) zanimalo je kako se može zaustaviti inicijativa da se u blizini crkve i škole na Brdima izgradi kockarnica?

Mate Omazić, pročelnik za društvene djelatnosti odgovorio joj je kako je prije u zakonu bila stavka da se takvi objekti ne smiju graditi u blizini škola, no u novom zakonu je taj dio ispao. Predlaže peticiju stanovnika, s tim da inicijativa krene od Gradskog vijeća.

Antu Čikotića iz MOST-a zanimalo je kad će Grad napraviti kartu svih baznih stanica, na što mu je Vela odgovorio da nitko nije sretan kad su takvi uređaji u blizini javnih ustanova i stambrnih naselja.

- Možemo u urbanističkom planu definirati ono što je sukladno zakonu. I vi možete pomoći u podizanju svijesti. Mi se u ovom trenutku ne možemo zabraniti dozvolu ako je ona sukladna zakonu ali možemo tražiti dodatne uvjete kako bi utjecaji tih uređaja bili manji - odgovorio mu je Vela.

10:56 - Ivanu Ninčević Lesandrić iz MOST-a postavila je pitanje o dostavi jednog obrasca u dokumentaciji za EU projekt "Marjan - oaza budućnosti" koja nikako ne uspijeva doći do tog papira.

Gradonačelnik joj je kazao kako će ispitati u čemu je stvar te će joj se osobno javiti kada vidi što je s tim.

Marijana Puljak je postavila pitanje o neprocijepljenosti u gradskim vrtića. 630 nije potpupno cijepljeno što je 13 posto.

- S obzirom na zadnja događanja, posebno u Dubrovniku, što Grad može učiniti da se provodi stroža kontrola po pitanju upisa? Ima djece o kojoj uopće ne postoji nikakva dokumentacija o tome jesu li cijepljena.

Vela joj je odgovorio kako je uvjet za upis u vrtić cijepljenje osim liječničke dokumentacije koja ukazuje da to nije preporučljivo. Možemo i detalje kroz pisani odgovor.

10:44 - Kako se pripremamo po pitanju prometnih gužvi prilikom ulaska u grad te prometovanja raznih prometala u pješačkoj zoni zanimalo je Stipu Božića (HDZ).

- Grad je u suradnji s policijom održao niz sastanaka po pitanju sigurnosti građana i upravljanja prometom. Povećenje broja noćenja turista za prvih pet mjeseci je 21 posto u odnosu na prethodnu. Naša infrastruktura je pod opterećenjem. Komunalni redari su svedeni na mizernu brojku od njih četvero, iako ih je po sistematizaciji 15, tako da je u pripremi natječaj za još 15 kako bi Grad funkcionirao. Apeliram na odgovornost naših sugrađana koji izbace svoj stari namještaj na ulicu. Prijavljujte susjede koji to rade.

Događaju se problemi i s taksistima zbog liberalizacije tržišta, a to sam rekao i ministru Butkoviću otvoreno, zakon će se morati mijenjati. Problem gužve u Zvonimirovoj se neće moći riješiti dok ne probijemo cestu od Poljičke do obale. Možemo ublažiti negativne efekte, ali kvalitetno je rješenje samo nova infrastruktura - podvukao je Opara.

10:29 - U kojoj je fazi postupak dogradnje škola Mejaši i Kamen-Šine, zanimalo je Antu Jukića (HDZ).

- Javni natječaj za školu Mejaše ide idući tjedan i nadamo se za godinu dana realizirati ovaj projekt. Za Kamen Šine smo u fazi izmjene projektne dokumentacije - odgovorila je zamjenica Hrgović.

Kristinu Vidan iz Pametnog zanimao je produženi boravak u osnovnim školama.

- Koliko je djece ostalo neupisano i po kojim kriterijima? Split ima samo osam škola u tom režimu, kakvi su planovi da se to riješi? - zanimalo je.

Hrgović je rekla da će dobiti odgovor u pisanom obliku s obzirom da je pitanje kompleksno.

- Planiramo proširiti mrežu, a pripremamo pilot projekt u školi Pojišan za produženi boravak za učenike do četvrtog razreda - odgovorila je.

Sanija Mardešića iz Pametnog zanima kakva je situacija sa štandovima i štekatima u centru grada.,

- Sve je opet prekrcano po starom. Što je sa zakupninom i načinom korištenja javnih površina?

Odgovorio mu je gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

- Pokrenuo sam participaciju građana oko donošenja odluke o komunalnom redu. Poučeni Žnjanom, krenuo niz javnih savjetovanja koja su se održala u dva kruga. Raspisao se natječaj kako bi svi imali jednako pravo i na tome ćemo inzistirati do kraja. Javno savjetovanje trajalo je do kraja travnja i ti podaci građana će poslužiti za prilagodbu dokumenta koji će doći pred vas vijećnike u dva čitanja. Nadam se da ćemo do 1. siječnja 2019. godine imati novi komunalni red. Malo je ljudi sudjelovalo u javnom savjetovanju. Kroz par dana će to biti predstavljeno. Očekujemo ozbiljne posljedice od ove sezone. Da smo komjunalni red donijeli 15. lipnja došli bi u koliziju s dosadašnjim ugovorima i ne bismo uspjeli sve implementirati. što se tiče pretrpanosti štekata, obavljaju se kontrole i nema odstupanja od ugovora. Jedna od bolnih točaka je neuvjetno stanje prije svega na Pazaru - kazao je Opara.

10:13 - Joška Markića (SDP) zanimalo je što je s osnivanjem poliklinike za djecu i mlade Grada Splita.

- Dobro ste primjetili da je porast djece s poteškoćama. Za novu sezonu smo predvidjeli pojačanu skrb i nove intervencije. Pozivam Vas da me izvijestite detaljnije u zajedničkom sastanku - kazala je Hrgović, što je prihvatio Markić.

Marija Čizmić (HDZ) pitala je koliko je sredstava osigurano za besplatne udžbenike i hoće li biti dostavljeni na vrijeme.

Hrgović joj je odgovorila kako će 12 milijuna kuna pokriti troškove udžbenika za osnovnoškolce.

Tomislava Prljevića zanima situacija na Mejašima po pitanju iinfrastrukturnih projekata posebice prometnica Put Smokovika i pristupa Kili.

- Put Smokovika će skratiti pristup stanovnicima ze tri kilometra, izgradit će se Put Vrborana, nadvožnjak preko Vukovarske, a na toj smo ulici pri kraju rješavanju imovinsko-pravnih poslova s Hrvatske neovisnosti...- kazao je Vela.

10:01 - Sjednica je nastavljena vijećničkim pitanjima. Prvi se javio Božo Zadro (HDZ) kojeg su zanimali rokovi realizacije projekta Tahnološkog parka Dračevac.

Odgovorila mu je Antonija Eremut Erceg, ravnateljica Razvojne agencije Split kazavši kako je rok za centralnu zgradu 2020. godina.

- Radi se izmjena DPU-a, a u tijeku je javni poziv za iskazivanje interesa prije izgradnje zgrada kako bi znali kakav je interes. Već imamo neke interese, a nakon DPU-a ide obvezujući javni poziv - pojasnila je.

9:53 - Nakon što je usvojeno svih 16 dopuna dnevnog reda, kompletan dnevni red je dobio potrebnu većinu, jer je 19 vijećnika glasovalo za, a 12 protiv.

Prešlo se na prvu točku dnevnog reda, koja se odnosi na izbor novog predsjednika Gradskog vijeća Igora Stanišića.

Za raspravu se nitko nije javio, te se pristupilo glasovanju, gdje je od 31 vijećnika 18 vijećnika bilo za (HDZ i HGS i Tonči Blažević iz HSLS-a te Ante Zoričić), pet protiv (Pametno) te osam suzdržanih (MOST, SDP i Goran Kovačević iz HNS-a). Nakon pljeska, Stanišić je sjeo na mjesto predsjednika Gradskog vijerća.

- Hvala svima što ste me podržali, pa i onima koji nisu. Bez obzira na različizosti, smatram da nam je svima zajednički cilj boljitak Splita i svih njegovih građana. U radu ću se držati isključivo poslovnika i nadam se dobroj suradnji - obratio se novi predsjednik vijećnicima i odmah nakon toga odredio pauzu od pet minuta.

9:44 - Današnju sjednicu Gradskog vijeća Splita otvorio je Petar Škorić, potpredsjednik ovog predstavničkog tijela s obzirom da je dosadašnji predsjednik Jure Šundov podnio ostavku na mjesto vijećnika 12. lipnja. Njega mijenja stranačka kolegica Lidija Bekavac, s obzirom da mu je prestao mandat.



Sve je to pojasnila Marija Čizmić, predsjednica Mandatne komisije. Bekavac je potom potpisala vijećničku prisegu i zaradila pljesak kolega. S obzirom na navedeno, Škorić je predložio da se dnevni red dopuni točkom dnevnog reda o izboru novog predsjednika Gradskog vijeća, te da to bude prva točka.



Prva se za raspravu javila Marijana Puljak iz Pametnog koja je predložila u ime stranke da organizacija sjednice bude s više poštovanja. Smatra da osim izbora predsjednika niti jedan dopuna ne bude uvrštena u dnevni red, s obzirom da se materijali dobivaju u zadnji čas.



Joško Markić (SDP) kazao je kako je samo inicijalna verzija dnevnog reda došla na vrijeme. Predlaže da se točke koje nisu hitne i koje nisu dostavljene na vrijeme skinu s dnevnog reda. Kolega mu Goran Kotur se složio s njim. Goran Kovačević je tražio dopunu dnevnog reda da se odobre radovi u sezoni g. Banovcu zbog sigurnosnih razloga.



Škorić je obrazložio kako se radi o već poznatim točkama koje su spremne te da nema smisla odgađati ih. Zamjenik gradonačelnika Nino Vela u ime predlagatelja je kazao da će se razmotriti prijedlog za odobrenje radova Banovcu.



Prijedlog o povlačenju dopunjenih točaka osim izbora predsjednika stavljen je na glasovanje, ali nije prošao jer je za glasalo samo 11 od 30 vijećnika.