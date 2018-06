Maleni Cesare otišao ocu, došlo do naguravanja prosvjednika i policije! Pogledajte trenutak u kojem dječaka odvajaju od majke

11:52 - 'Ovrha je dovršena. Dijete je na putu za Italiju. Nažalost nismo dorasli zaštiti dječjih, a time i ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Nemamo kvalitetan ovršni i obiteljski zakon ni Pravilnik o provođenju ovrhe. Djeca nisu putni koferi, a niti slične pokretnine, a u našem zakonodavstvu još jesu. Prihvatili smo EU, a zadržali zakone iz doba Mletačke Republike.

Sramimo se danas svi zbog jednog dječaka koji nije želio otići tamo gdje ga vode, ali ga nitko nije mogao čuti', rekao je za N1 Mišo Živaljić, odvjetnik Cesareove majke Nine Kuluz..



11:01 - Nina Kuluz ostala je u suzama ispred zgrade, gdje je upravo stiglo vozilo Hitne pomoći. Nakon nekoliko minuta majka Cesarea je odvedena u stan, dok je zbog dječakova djeda intervenirala Hitna pomoć.





10:45 - U trenutku kada je djed od Cesrea pokušao proći do zgrade, došlo je do naguravanja prosvjednika i policije, nakon čega su ga pustili da prođe. Prosvjednici neprestano vrijeđaju policiju.



10:41 - Jednom prosvjedniku je pozlilo. Kako doznajemo, radi se o invalidu.





10:32 - Maleni Cesare je odveden. Prosvjednici su se sjurili na cestu ali je policija otišla preko zelene površine na ulicu Domovinskog rata.

10:26 - Dječak je izveden iz stana. Trenutno se nalazi u automobilu ispred zgrade.



10:19 - Troje prosvjednika je automobilima blokiralo cestu ispred zgrade na Pujankama.









10:07 - Drama na Pujankama. Začuo se uzvik: 'Vode maloga!', prosvjednici se premještaju, pokušavaju blokirati cestu. Skandiraju: 'Priziv savjesti!'

9:56 - Vanda Plazonić, prijateljica Nine Kuluz, na svom je Facebook profilu objavila dramatičan status u kojem tvrdi kako se još uvijek ne zna sudbina melenog Cesarea, no prema njenoj verziji priče dječak ne želi napustiti majku i Split.



"Dječak urliče i zapomaže da ga se pusti na miru. Jeca i urliče bez prestanka, a oni ga uporno obrađuju. Miči mamu da nije tu, žele biti sami s njim i ne daju mu mira već pola sata. Jadno dijete koju traumu mu rade!", napisala je Plazonić svoju verziju mučnih događaja na Pujankama.



Osim toga, Plazonić je snimila dječaka kako zapomaže i jeca, pa prosvjednici upravo preslušavaju snimku i plaču.



9:14 - Na Pujankama je trenutno stotinjak prosvjednika, neki su probdjeli čitavu noć. Policija je kombijima zagradila pogled na ulaz u zgradu.



Razgovarajući s prijateljima Nine Kuluz, dojam je da oni ne vjeruju da će 'ovrha' djeteta ovaj put biti odgođena.



9:01 - Na Pujanke su upravo stigli i Alessandro Avenati, ovrhovoditelji, liječnici...



Anđela Šuštić, organizatorica prosvjeda i prijateljica obitelji Kuluz obratila se novinarima:



- Vidjeli ste sami što se događa... Toliko policije na jedno malo djete. Davati dijete ocu koji ga je od 104 dana, koliko mu je sud naložio da provede sa sinom, vidio samo tri dana i sada traži da ga se isporuči kao paket!? To dijete ima osjećaje i želje koje treba poštivati. Mali nije dobro, bio je u bolnici, proveo je tešku noć i psihijatar je više puta rekao da će ovo biti pogubno za njegov život.



Jednostavno ne mogu zamislit da netko može dijete otrgnut iz majčinog zagrljaja. Mogu samo apelirat na sutkinju da naprave tom djetetu isto ono što bi napravili svom djetetu - kroz suze nam je kazala Anđela Šuštić.

8:32 - Bliži se trenutak zakazane ovrhe, prosvjednici su uzeli transparente u ruke.

"U šoku sam, ispred zgrade je preko 20 policijskih kombija, kao da je ratno stanje. Ima više od 80 policajaca koji su tu zbog jednog dječaka od devet godina. Nismo spavali cijelu noć, ne znam što će biti oko 9 sati kad je najavljena ovrha i hoće li stvarno čupati dječaka iz majčinog zagrljaja", rekla je Vanja Kuluz, dječakova teta.

Pozvala je Splićane da dođu na prosvjed najavljen za 9 sati, kad je i ovrha.

Na pitanje novinara hoće li se njezina sestra i dječakova majka Nina Kuluz javiti policiji u Torinu, odgovorila je kako je njezina sestra u šoku i pitanje je kako će izdržati današnji dan te hoće li biti u stanju putovati.

Podsjetila je da je dječak u petak završio 'na hitnoj' i u bolnici te da pred svaku ovrhu dobije bolove u trbuhu i potrebna mu je liječnička skrb. Riječ je o psihosomatskim simptomima pa mu treba mir i otpušten je na kućnu njegu, rekla je te ustvrdila da je psihijatar koji prati dijete upozorio na traumu koja će za njega biti pogubna ako se ovrha obavi.

Na pitanje što je s odgodom ovrhe koju je zatražio odvjetnik koji zastupa njezinu sestru odgovorila je da sa suda na to nije stigao nikakav odgovor.

"Sam sud zaključio je da otac nema roditeljskih kapaciteta, no inzistira na ovrsi. To je skandalozno", ustvrdila je.

7:49 - Zakazana predaja Cesarea Avenatija ocu Talijanu Alessandru Avenatiju trebala bi se održati danas na splitskim Pujankama, u stanu u kojem živi obitelj Kuluz.

Trenutno se u blizini zgrade nalazi 20-ak prosvjednika i čak 100-tinjak policajaca. Zasad nema incidenata. Policajci su oko zgrade napravili tzv. sigurnosni prsten.

NAJAVA

Kako doznajemo, tijekom predaje djeteta Nini Kuluz će se ponuditi da ode u Italiju sa sinom i bivšim partnerom radi lakše prilagodbe dječaka na novu sredinu. Upravo stoga je Alessandro Avenati osigurao dodatni automobil za prijevoz do zračne luke, te tri zrakoplovne karte do Italije.



Nina još uvijek ima talijansko državljanstvo koje je stekla bračnom zajednicom sa suprugom Talijanom od kojeg se još nije razvela, a s njim je bila prije stupanja u vezu s Cesareovim ocem.



Do prošle godine je imala i zajedničko skrbništvo nad Cesareom, odlukom talijanskog suda iz 2012. godine, ali je nakon presude suda u Torinu zbog otmice na tri godine i četiri mjeseca zatvora prošle godine potpuno izgubila roditeljsku skrb. Zbog te presude mora se javljati talijanskoj policiji dva puta mjesečno.



Prosvjed protiv predaje dječaka ocu jučer ujutro organiziran je i na Dračevcu pred Općinskim sudom u Splitu.