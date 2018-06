Ovi Splićani zbog 'vatrenih' sve ostavljaju, ženama se iskupljuju parfemima s aerodroma, a imaju i poruku za one koji reprezentaciji ne žele uspjeh...

Svijet se počeo vrtjeti u smjeru baluna ispaljenog s centra i na mnogo toga su spremni zaljubljenici u nogomet da bi idućih mjesec dana uživali – evo, na primjer, petorica prijatelja u četrdesetim godinama ostavljaju žene, djecu, roditelje, svoje firme, spremaju u kofer "kockaste" majice i šalove i – odlaze za Rusiju.



Nije to sve, jer jedan među njima, Josip Jurišić, putuje na svjetska i europska prvenstva evo već deveti put. Drugom, dr. Hrvoju Gotovcu, ovo će biti osmo po redu, Jošku Kovačeviću sedmo, Ivanu Baričeviću šesto, kao i Bernardu Šalinoviću, jednom ne-Splićaninu u ekipi, Đakovčaninu sa zagrebačkom adresom. Ovaj posljednji jedini nije diplomirani inženjer građevine, s njima se sprijateljio na onom legendarnom Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine, kada smo osvojili treće mjesto. E, to je bio početak, od toga se sve broji.



- Nas trojica smo otišli u Francusku, mislili smo da idemo jednom u životu, kao, kraj studiranja, pa ajde… Bili smo tamo 25 dana i tako je sve krenulo. Nismo tada mislili da ćemo opet, da će se Hrvatska toliko puta plasirati. Mala smo zemlja, nerealno je bilo očekivat' – objašnjavaju mi Jurišić, Kovačević i Gotovac. Na kavi sam ih skupila trojicu - četvrti, Ivan Baričević, „zapeo je na gradilištu“, a peti, onaj ne-građevinar, leti iz Zagreba.



Koliko dana ostajete u Rusiji?



Josip: Ide se devet dana. U utorak krećemo, u Nižni Novgorod, tri dana. Onda tri dana Moskva turistički i dva dana Rostov. A ako bude finale, to se neće propustit'. Hrvatska u finalu Svjetskog prvenstva! Ja sam napravio okladu, to mi ni žena ne zna, uložio sam 60 eura, a ako dobijem dobit ću tisuću. Pa petsto za karte, petsto za avion i riješen problem.



Hrvoje: On je malo optimističan.



Šta mislite da će Hrvatska postići na prvenstvu?



Joško: Proći grupu je cilj, to je isto bilo i '98., bolje ne možete očekivat.



Hrvoje: Nadamo se, to bi bilo realno.



Gdje ste najdalje otišli kao navijači?



Josip: Hrvoje i ja smo bili u Brazilu na prvoj utakmici Hrvatska - Brazil 2014. godine. Uvodna, bila je stvarno fešta! A ja sam bio u Japanu, u Tokiju, sam.



Kako to?



Hrvoje: Nas dvojica smo se ženili te godine.



Josip: Ja sam bio slobodan, trebao sam ići s jednim našim prijateljem iz Australije. Njemu je zet imao kuću u Tokiju pa smo, kao, imali gdje spavat'. Ja sam tad imao malu plaću, jedva san skrpao za aviokartu. Kad, ne javlja se on jedno tri, četiri mjeseca. Ja kupim aviokartu, dogovorim godišnji, sve, i dobijem ga na fiksni telefon. Ej, šta je? Kaže, sve je u redu, jedino je mali problem šta mi se sestra razvela. Pa di ću spavat? "A neman pojma". A ja poklopim slušalicu i govorim, „baš me briga, idem sam“.



I..., gdje ste spavali?



Josip: Svuda, kombinacija ispod mosta i vrhunskog hotela s pet zvjezdica. Išao je Bokšić, kojeg sam upoznao preko zajedničkog prijatelja, s curom i prijateljicom. I u nekom trenutku te cure su otišle u Toyamu, gdje se pripremala reprezentacija. Ona kaže „evo ti ključ“, ono, prazna soba tri, četiri dana, a hotel s pet zvjezdica.



Kako je bilo ispod mosta?



Josip: Bila je jedna noć sa Ribafishom, novinarem Domagojem Jakopovićem. Bilo je dobro, Japan je to.



Hrvoje: Japanski mostovi u građevinskom smislu su najnesigurniji, oni imaju velike potrese, pa onda… To je on išao na stručno usavršavanje, provjeriti o čemu se radi, ha ha.



Izlet u Japan je ipak za nas skup, osim što je dalek.



Josip: Je, ja sam uzeo kredit na Amex na 18 tisuća kuna, a to je 2002. godine bilo ko sada duplo. A ja sam imao plaću 2700 kuna. Al sam godinu dana vraćao kredit!



Joško: Tipičan Hrvat, živi na kredit.



Josip: Dobro, šta sad, nije mi žao. Ključno je da se pripremamo na vrijeme. Recimo, za ovo prvenstvo 1. prosinca je bilo izvlačenje grupa, zna se protiv koga i u kojim gradovima, u šest je bilo izvlačenje, u sedam sati sam ja već kupio karte. Za nas sve.



Vi ste onda glavni logističar ekipe?



Josip: Ja napravim elaborat putovanja po kojem se točno zna kad se ide, koja su prijevozna sredstva, koji hoteli, apartmani, sve napismeno, isprintano, zaklamano i to je to. Cijeli trošak, excel tablica… Onda ja to njima dam da pročitaju u autu ili kombiju. Ja tablicu složim ka naš ministar financija, ono, ovdje možeš na kredit, ovo, ono, digni ovdje, uplati… Onda, u nekom trenutku, 2006. godine kad smo išli u Njemačku, vozimo 150 na sat po cesti, Joško otvori prozor i baci to sve vani. Poludija san, nisam zna ni koji hotel imamo rezerviran!



Joško: Ja volim spontane stvari, šta će mi to, cili život mi je određen. I sad ću ja još to čitat'?



Znači, ipak Hrvati to sebi mogu priuštiti?



Joško: Europa nije skupa, al' čim se ide dalje, skupo je.



Hrvoje: Putujemo kombijima, kamperima, nađemo spavanje četiri mjeseca prije, sve po dobrim cijenama. Pa je onda relativno skupo. Naši troškovi su minimalni - pojesti i popiti, i to je to. Joška pustimo da nam obavi kupnju u samoposluzi. Pa smo u Francuskoj prvih deset dana jeli kavijar, šampanjac, torte. A zadnjih deset dana po sendvič dnevno, svak po litru vina i to je to. I to ono najjeftinije, od četiri kune, božesačuvaj.



Josip: Ali lipo je bilo opet u Francuskoj prije dvije godine. Sedam dana u Bordeuxu, pobijedili Španjolsku, sjetili se kako je bilo kad smo bili osamnaest godina mlađi…

Francuska 2016.

Joško: I ukupno 120 kilograma lakši, nas pet. Pogledajte slike, vidi se razlika. U Francuskoj smo po Parizu hodali i po trideset kilometara, svi smo skinuli po desetak kila u tih dvadeset pet dana. Dobro smo upoznali sve zemlje gdje smo bili, dosta se pješači.



Josip: U Portugalu smo obišli sva mjesta na jugu, iako nisu bile tamo utakmice. Znači, nismo navijači koji u „Karlovačko korneru“ po cijeli dan piju pivo. Kombiniramo i turizam.



Ovo u Brazilu, gdje ste bili vas dvojica. Vidim, družili ste se na tribinama.



Josip: Brazilke, Argentinke, Meksikanke...



Joško: Međunavijačko druženje, to je najljepši dio tih prvenstava. Pije se s navijačima, priča se, pjeva se.



Hrvoje: Usavršavanje jezika i svega ostalog.



Josip: Sto puta smo o tome pričali, nikad nikakvog ekscesa nemamo na putu. Devet prvenstava, milijun utakmica, šanse su velike da se nešto dogodi. Al uvijek imaš u glavi da si u stranoj zemlji, na kraju svita, uvijek imaš malu kočnicu.

Brazil 2014.

Gdje je bilo najviše navijača u kockicama, na kojem prvenstvu?



Joško: Njemačka, Austrija, sigurno. Sve što je u Europi, to je blizu, ima naših. U Portugalu je protiv Engleza bilo nekih deset tisuća ljudi. Sad smo poznati ka navijači. Te '98. nas je bilo malo, možda tisuću, dvije. Sad kad idemo na prvenstvo, ne možete vjerovat! Mala smo nacija, al svuda su ovi "kockasti" dresovi. Na primjer, u Austriji protiv Turaka ispalo je da nas ima deset milijuna, a njih milijun, koliko smo galamili.



Koliko hrvatska reprezentacija ima navijača?



Joško: Par tisuća, dosta smo ih i upoznali, Zagreb, Split, Vinkovci, Osijek, Županja, Istra, Rijeka, Šibenik. A doista imate navijača koji dolaze iz Australije, sve utakmice prate, naši ljudi koji su otišli vani, prate skoro sve. Danas je to postalo globalno selo.



Vi, Josipe, čuvate i ulaznice za uspomenu? Koja je sentimentalno najvrjednija?



Svo troje: Engleska!!!



Josip: A to nije uopće ni bila utakmica svjetskog prvenstva. Na Wembleyu 2007. godine, kad smo ih pobijedili 3:2 i izbacili s europskog prvenstva. Stajali smo na onoj engleskoj kiši, tri sata nas nisu pustili u podzemnu. Bilo je deset, petnaest tisuća Hrvata, doista. Pokisli smo, policija na konjima nas čuva, do gaćica sam bio mokar. I nije me bilo briga jer njih smo izbacili, i to je to! Ja sam iza toga imao mjesec dana bronhitis. Ta mi je karta najdraža, al ne znam di mi je nestala ona druga engleska…



Joško: Kad je Josipa skoro privela policija…



Josip: Znači, to je bilo 2009. godine, u grupi za svjetsko prvenstvo izgubimo 5:1 od Engleza, totalna katastrofa…



Joško: Vratili nam Englezi s kamatama.



Josip: Napalili su se na nas, a mene, između ostalog, istuče jedan dida od 92 godine sa štapom…



???



Joško: Pisali su u novinama o Hrvatima da su nacisti, a valjda je tu bilo i mržnje jer smo ih izbacili s prvenstva…



Josip: I šta se dogodilo? Izlazi dida iz podzemne, nešto je krivo povezao, i počne me udarat štapom po leđima. Uhvatio sam štap, malo san zamrda, a on pade doli, onako star. Dva bobija sa strane su me odmah privela. Međutim, došla su dva, tri Engleza, navijača, i rekli policajcu da nisam ja ništa kriv. Pustili su me, inače bi me stavili u zatvor.



Jel' to najviše šta ste imali problema s policijom, to s djedicom?



Josip: A nije, u Francuskoj je bila neka tučnjava s Marokancima. Nismo je inicirali, al' smo bili u grupi Hrvata u noćnom busu… Policija nas je ispratila u autima, šta je dobro. Nekad, eto, ne možeš izbjeći gužvu, al uglavnom da.



Joško: Tad smo još bili relativno mladi, neiskusni. Mi uglavnom idemo sami, nas četiri, pet, i ne petljamo se s drugima. Kad je grupa, bude čudaka koji možda traže probleme, a mi smo tu dobro prošli. Osnovno je - tko traži probleme, dobit će ih.



A vaše supruge, šta kažu? Žene vas podržavaju u vašim navijačkim pohodima?



Joško: A sad…nije baš da su vesele, ali…



Josip: Obavezno im na aerodromu kupimo parfem. To prije nego se ode doma, obavezno!